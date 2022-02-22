Lương Hoàng Anh không ngại nhắc tên chồng cũ trên MXH, đòi 'mời' cả vợ mới của Huy Khánh 'ăn sinh nhật' dù chẳng nhận được hồi đáp

Hậu trường 22/02/2022 16:35

Mới đây, nhân dịp sinh nhật con trai, Lương Hoàng Anh đã đăng ảnh con trai cùng chồng cũ lên MXH và tuyên bố, nếu có dịp sẽ mời cả gia đình Huy Khánh ăn sinh nhật.

Mặc dù đã ly hôn, Huy Khánh cũng đã có gia đình mới, song vợ cũ - Lương Hoàng Anh vẫn thường xuyên tương tác với nam diễn viên trên MXH khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, vợ cũ Huy Khánh đã đăng ảnh nam diễn viên bên con trai chung Ghini, chụp từ nhiều năm về trước để chúc mừng sinh nhật quý tử.

Cô cho biết bức ảnh được chụp năm 2011, khi Huy Khánh qua New Zealand mừng sinh nhật con trai 5 tuổi. Tuy nhiên sinh nhật năm nay, 2 bố con không thể gặp nhau vì dịch bệnh.

Lương Hoàng Anh không ngại nhắc tên chồng cũ trên MXH, đòi 'mời' cả vợ mới của Huy Khánh 'ăn sinh nhật' dù chẳng nhận được hồi đáp - Ảnh 1
Bài đăng của Lương Hoàng Anh - Ảnh chụp màn hinh

"Hình năm 2011, ba Khánh qua New Zealand mừng sinh nhật Ghini 5 tuổi. Năm nay sinh nhật Ghini không được gặp ba vì bệnh dịch.

Sang năm nếu hết dịch việc đi lại dễ dàng, Ghini sẽ mời cả gia đình ba qua ăn sinh nhật Ghini nha", Lương Hoàng Anh chia sẻ trên trang cá nhân.

Lương Hoàng Anh không ngại nhắc tên chồng cũ trên MXH, đòi 'mời' cả vợ mới của Huy Khánh 'ăn sinh nhật' dù chẳng nhận được hồi đáp - Ảnh 2
Huy Khánh cùng con trai - Ảnh: FBNV

Được biết, tại thời điểm ly hôn, giữa Lương Hoàng Anh và Huy Khánh có nhiều khúc mắc. Tuy nhiên, hành động đăng ảnh chồng cũ của Lương Hoàng Anh khiến nhiều người bất ngờ. Không ít netizen cho rằng có vẻ như mối quan hệ của cả hai đã dần tốt đẹp hơn sau những căng thẳng.

 

Bên dưới ảnh, một số netizen khen ngợi Lương Hoàng Anh cư xử văn minh và lịch sự với người cũ dù phía Huy Khánh chưa từng hồi đáp. Trả lời nguyên do, Lương Hoàng Anh thẳng thắn bộc bạch: "Tuỳ duyên thôi em. Hết duyên hết nợ thì nói gì không quan trọng nữa" hay "Vì chị yêu con mình tuyệt đối thôi em"...

Lương Hoàng Anh không ngại nhắc tên chồng cũ trên MXH, đòi 'mời' cả vợ mới của Huy Khánh 'ăn sinh nhật' dù chẳng nhận được hồi đáp - Ảnh 3
Màn đáp trả của vợ cũ Huy Khánh và CĐM - Ảnh chụp màn hình

 

Được biết, Ghini - con trai của Huy Khánh và vợ đầu Lương Hoàng Anh, có tên thật là Trần Kiến Bách, hiện 16 tuổi. Sau khi bố mẹ ly hôn, cậu bé sống cùng mẹ và 2 chị gái là con riêng của Hoàng Anh trước đó.

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