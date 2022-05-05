Kim Tuyến 'chính thức' thừa nhận từng là 'người thứ ba' của Huy Khánh, khẳng định hiện tại 'gặp nhau là né'

Hậu trường 05/05/2022 14:59

Sau nhiều năm im lặng, Kim Tuyến đã chính thức lên tiếng thừa nhận mình từng là 'người thứ 3' của Huy Khánh.

Huy Khánh được biết đến là một trong những sao nam đào hoa nhất nhì Vbiz. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với vợ cũ Lương Hoàng Anh, nam diễn viên trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi được cho là có quan hệ ngoài luồng với nữ diễn viên Kim Tuyến.

Kim Tuyến 'chính thức' thừa nhận từng là 'người thứ ba' của Huy Khánh, khẳng định hiện tại 'gặp nhau là né' - Ảnh 1
Huy Khánh từng ngoại tình với Kim Tuyến - Ảnh minh họa: Internet

 

Thời điểm ly hôn Huy Khánh vào năm 2009, Hoàng Anh thẳng thừng tố cáo nữ diễn viên Kim Tuyến là kẻ thứ ba chèo kéo chồng cô, đúng lúc cô mang thai đứa con thứ 2 với Huy Khánh. Gần 8 năm trôi qua, Lương Hoàng Anh vẫn chưa thể quên nỗi đau quá khứ. Trong một chia sẻ dài trên mạng xã hội mới đây, vợ cũ Huy Khánh trải lòng về nỗi phẫn uất trong scandal năm nào.

Kim Tuyến 'chính thức' thừa nhận từng là 'người thứ ba' của Huy Khánh, khẳng định hiện tại 'gặp nhau là né' - Ảnh 2
Vợ cũ Huy Khánh từng tố Kim Tuyến là kẻ thứ 3 - Ảnh: FBNV

 

Vào thời điểm ấy, Kim Tuyến cũng nhận về những chỉ trích khi được cho là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của Huy Khánh - Lương Hoàng Anh tan vỡ. Sau nhiều năm im lặng, mới đây, Kim Tuyến đã có lần hiếm hoi chia sẻ về ồn ào năm xưa.

Kim Tuyến 'chính thức' thừa nhận từng là 'người thứ ba' của Huy Khánh, khẳng định hiện tại 'gặp nhau là né' - Ảnh 3
Kim Tuyến chính thức lên tiếng thừa nhận mình từng hẹn hò với Huy Khánh - Ảnh: Anh Thư

Theo phỏng vấn từ báo Thanh Niên, nói về chuyện tình cảm với Huy Khánh từng gây ồn ào, Kim Tuyến bộc bạch: "Lúc đó, Khánh cho tất cả mọi người thấy anh ấy đang độc thân. Tất cả mọi người chứ không riêng tôi. Khánh cũng thể hiện sự bấp bênh trong một mối quan hệ nào đó. Vì thế, tôi xác định tâm lý rằng chuyện này không có gì đáng suy nghĩ… Không lẽ một người mới gặp, người ta nói gì, mình cũng nói họ xạo hết. Tôi với anh ấy cũng chưa là cái gì nên không tiện hỏi. Lúc đó, tôi cũng vừa mới ly hôn…”.

Kim Tuyến cũng cho biết sau scandal, cô không hề liên lạc, thậm chí là tránh Huy Khánh để không xảy ra ồn ào. Kim Tuyến cho biết đến thời điểm hiện tại, cô vẫn không thể bình thường với Huy Khánh và nữ diễn viên muốn thay vào đó giải quyết công việc cuộc sống "Nếu show nào có Khánh thì tôi né. Tôi né không phải sợ mà cần sự bình yên để phát triển sự nghiệp".

 

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Sau khi ly hôn vợ cũ hơn 7 tuổi, Huy Khánh tập trung vào sự nghiệp diễn xuất với nhiều thành tựu mới ấn tượng.

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Từ khóa:   kim tuyến huy khánh lương hoàng anh

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