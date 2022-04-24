Vợ cũ Huy Khánh đang là tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một nhà hàng cao cấp cũng với một người đàn ông lạ mặt.
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Lương Hoàng Anh - vợ cũ diễn viên Huy Khánh từng không ít lần gây xôn xao dư luận với hàng loạt sự kiện như tự nhận là "Diễm cuối" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hay những lần công khai mặt mộc già nua khi quảng bá cho một sản phẩm chăm sóc da,... Thời gian qua, nhan sắc của nữ doanh nhân sinh năm 1974 cũng đang trở thành đề tài bàn tán trên nhiều diễn đàn.
Mới đây nhất, trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền hình ảnh vợ cũ Huy Khánh trông diện mạo cực lạ, xuất hiện bên trong một khách sạn cao cấp ở TP.HCM. Theo như hình ảnh được chụp lại, Lương Hoàng Anh ngồi cùng bàn với một người đàn ông lạ mặt.
Tuy nhiên, hành động của cô gây nhiều sự chú ý khi trông như Lương Hoàng Anh đang "đi đường quyền" với người đàn ông này, song nhiều người cho rằng cũng không loại trừ khả năng vợ cũ Huy Khánh đang cố dùng hành động để giải thích cho lời nói của mình để đối phương hiểu rõ hơn.
Bên cạnh hành động gây nhiều chú ý, netizen còn để dồn vào phong cách có phần hơi dị của Lương Hoàng Anh. Cụ thể, trong lần xuất hiện này, cô nàng diện trang phục không kém phần hiện đại nhưng vợ cũ Huy Khánh lại sử dụng son môi màu xanh lá cây.
Chính điều này đã làm dậy sóng netizen với hàng nghìn bình luận hài hước. Đa số ý kiến đều cảm thấy ngán ngẩm trước nhan sắc tụt dốc không phanh của vợ cũ Huy Khánh. Số khác cũng tỏ ra tò mò trước hành động lẫn cuộc trò chuyện giữa Lương Hoàng Anh với người đàn ông lạ mặt.