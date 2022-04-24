Lương Hoàng Anh - vợ cũ diễn viên Huy Khánh từng không ít lần gây xôn xao dư luận với hàng loạt sự kiện như tự nhận là "Diễm cuối" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hay những lần công khai mặt mộc già nua khi quảng bá cho một sản phẩm chăm sóc da,... Thời gian qua, nhan sắc của nữ doanh nhân sinh năm 1974 cũng đang trở thành đề tài bàn tán trên nhiều diễn đàn.

Sau ly hôn với Huy Khánh, Lương Hoàng Anh đã không ít lần gây dậy sóng dư luận - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền hình ảnh vợ cũ Huy Khánh trông diện mạo cực lạ, xuất hiện bên trong một khách sạn cao cấp ở TP.HCM. Theo như hình ảnh được chụp lại, Lương Hoàng Anh ngồi cùng bàn với một người đàn ông lạ mặt.