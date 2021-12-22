Vợ cũ Huy Khánh bức xúc ồn ào của Thương Tín: 'Không nghe con nghiện trình bày, dính vào như dây phải hủi'

Hậu trường 22/12/2021 10:43

Trên trang cá nhân của Lương Hoàng Anh - vợ cũ diễn viên Huy Khánh cũng có bài đăng mỉa mai Thương Tín về việc ham mê cờ bạc dẫn đến sự nghiệp tiêu tan.

Suốt nhiều ngày gần đây, dư luận không ngừng bàn tán xôn xao về vụ việc của Thương Tín Trịnh Kim Chi. Ngay khi nhận lại số tiền hơn 200 triệu từ phía nữ diễn viên, nam tài tử Biệt Động Sàu Gòn bất ngờ "gió đổi chiều" quay sang tố cô nhập nhằng chuyện tiền bạc. 

Ngay lập tức lời tố ngược của Thương Tín đã vấp phải hàng loạt ý kiến chỉ trích của CĐM. Không dừng lại ở đó, nhiều sao Việt cũng lên tiếng bất bình thay cho Trịnh Kim Chi vì "làm ơn, mắc oán". 

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Nhiều người cảm thông cho Trịnh Kim Chi, cho rằng nữ diễn viên đang 'làm ơn mắc oán' - Ảnh: Internet

Con gái nghệ sĩ Bảo Quốc - NS cải lương Hồng Loan thẳng thắng cho biết việc Thương Tín định nhờ công an vào cuộc điều tra là quá "vô lý và kỳ lạ". Nữ ca sĩ nhắn nhủ nam diễn viên phải tổ chứ họp báo hoặc livestream để làm rõ vấn đề, tránh để dư luận hiểu nhầm Trịnh Kim Chi.

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Nữ nghệ sĩ cải lương Hồng Loan cho rằng những gì Thương Tín phát ngôn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến Trịnh Kim Chi - Ảnh chụp màn hình

Hay mới đây, trên trang cá nhân của Lương Hoàng Anh - vợ cũ diễn viên Huy Khánh cũng có bài đăng mỉa mai một nam nghệ sĩ về việc ham mê cờ bạc dẫn đến sự nghiệp tiêu tan. Không trực tiếp nhắc tên, nhưng nhìn những hastag đính kèm như "Trịnh Kim Chi, Thương Tín..." cũng khiến CĐM chắc chắn nhân vật Hoàng Anh đang nhắc đến không ai khác ngoài Thương Tín.

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Bài đăng của vợ cũ Huy Khánh - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, "Diễm cuối" đăng tải hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín cùng lời bình luận gay gắt: "Trong các loại nghiện ngập, cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút sách, người ta đặt cờ bạc ở đầu tiên là vì ảnh hưởng nghiêm trọng của nó. Rượu chè, trai gái, hút sách thì đều có giới hạn là sinh mạng bản thân. Ba thứ đó nghiện đến quá liều đều chết là hết. Nhưng nghiện cờ bạc thì nó hại đời nó đã đành, hại cả gia đình mà lại sống dai như đỉa chứ không có ngưỡng giới hạn…

Tứ đổ tường tôi chơi đủ không thiếu môn nào, từ 17 tuổi đến giờ 47 là 30 năm kinh nghiệm rồi. Nên tôi thấy ai có máu nghiện cờ bạc cá độ là tôi bỏ của chạy lấy người".

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Vợ cũ Huy Khánh bức xúc khi thấy hành động của Thương Tín - Ảnh: Internet

Chia sẻ của Lương Hoàng Anh ngay lập tức nhận được nhiều ý kiến từ phía netizen. Bên dưới bài đăng, đa số ý kiến đồng tình với cô và để lại quan điểm chỉ trích Thương Tín.

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Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Được biết, nam diễn viên từng là "tay chơi" thứ thiệt trên chiếu đỏ đen, nên khi Thương Tín công bố "rỗng túi" không còn một đồng mua thức ăn dù trước đó được hỗ trợ rất nhiều tiền đã nổ ra tranh cãi lớn. Không ít người cho rằng Thương Tín đã nước sạch tiền vào bài bạc nên mới ra nông nỗi như vậy. Song sau đó, nam tài tử Biệt Động Sài Gòn đã lên tiếng phủ nhận.

Hậu 'quay xe' tố ngược Trịnh Kim Chi, Thương Tín chính thức lộ diện, thái độ 'khác lạ' khiến dư luận ngỡ ngàng

Hậu 'quay xe' tố ngược Trịnh Kim Chi, Thương Tín chính thức lộ diện, thái độ 'khác lạ' khiến dư luận ngỡ ngàng

Sau nhiều phát ngôn tố Trịnh Kim Chi nhập nhằng tiền từ thiện, mới đây Thương Tín đã chính thức lộ diện. Song thái độ lại khiến công chúng ngỡ ngàng.

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Từ khóa:   Thương Tín Trịnh Kim Chi Lương Hoàng Anh vợ cũ Huy Khánh

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