SỐC: Một nữ diễn viên đình đám 'giấu nhẹm' chuyện ly hôn tận nửa thập kỷ, đến khi công bố, CĐM tá hỏa vì đã có chồng mới

Hậu trường 22/12/2021 08:54

Mới đây, một nữ diễn viên bất ngờ công bố chuyện ly hôn với chồng đạo diễn. Song điều khiến dư luận không khỏi choáng ngợp chính là cặp đôi đã đường ai nấy đi tận 5 năm nhưng giấu nhẹm, nhà gái thậm chí còn đã lấy chồng.

Lê Bê La được công chúng biết đến là nữ diễn viên vừa có sắc vừa có tài khi có khả năng cân đủ thể loại vai diễn khó nhằn. Năm 2012, khi đang trên đà phát triển sự nghiệp, nữ diễn viên lên xe hoa với đạo diễn Hải Thanh, cả hai chào đón thiên thần nhỏ vào năm 2015. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 10/2020, trên MXH rầm rộ tin nghi vấn Lê Bê La và chồng gặp trục trặc hôn nhân nhưng cả hai không lên tiếng.

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Cặp đôi nên duyên từ bộ phim Cổng Mặt Trời - Ảnh: Internet

Bẵng đi một thời gian, đến mới đây, xác nhận với Dân Trí, Lê Bê La cho hay trên thực tế cô và đạo diễn Hải Thanh đã ly hôn được 5 năm. Sau khi tan vỡ, cả hai vẫn làm việc chung 1 thời gian dài nhưng hiện tại đã cắt đứt, không giữ liên lạc và không làm bạn. Con trai của Lê Bê La và chồng cũ hiện đã được 6 tuổi và đang sống cùng mẹ. 

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Cả hai xác nhận ly hôn vì không còn tiếng nói chung - Ảnh: Internet

Đáng chú ý hơn, Lê Bê La cho biết cô đã tìm được người đàn ông mới và tái hôn được 2 năm. Nữ diễn viên cho biết chồng cô chỉ là người bình thường, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Ngoài ra, đầu tháng 12/2021 vừa qua, cặp đôi cũng đã chào đón một bé gái chào đời. 

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Đến nay Lê Bê La đã tìm được bến đỗ mới và có một bé gái - Ảnh: Internet

Thông tin này ngay lập tức khiến CĐM sốc nặng. Nhiều netizen không khỏi bất ngờ vì Lê Bê La đã kín tiếng chuyện hôn nhân đến tận hơn nửa thập kỷ. 

Trả lời trên Zing News, đạo diễn Hải Thanh cũng chính thức lên tiếng xác nhận thông tin nói trên. Anh cho hay: "Thời gian qua, chúng tôi không công bố thông tin vì không muốn cuộc sống ồn ào, đời tư bị đem ra mổ xẻ. Chúng tôi muốn mọi việc trôi qua nhẹ nhàng. Bây giờ, ai cũng có cuộc sống riêng nên tôi mới thoải mái chia sẻ". 

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Con chung của cả hai do cô nuôi dưỡng - Ảnh: Internet

Nói về nguyên nhân ly hôn, đạo diễn Hải Thanh cho hay: "Khi cả hai không còn tiếng nói chung, không thể chia sẻ cùng nhau thì chia tay là giải pháp tốt cho hai người. Nói chung khi còn ở với nhau, Bê La lo lắng cho gia đình rất chu toàn. Cũng có thể do tính chất công việc, phải đi suốt nên nhiều khi tôi chưa làm tròn trách nhiệm".

Nam đạo diễn phủ nhận thông tin có người thứ ba xen vào mối quan hệ của hai người.

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