Chỉ vừa kết hôn vài ngày, rò rỉ tin nhắn Hà Thanh Xuân hỏi về việc phân chia tài sản sau ly hôn, lẽ nào 'chuyện tình đẹp' chóng vánh đến vậy?

Đoạn tin nhắn được cho là của Hà Thanh Xuân và luật sư gây nhiều chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

Trước ồn ào này, phía Hà Thanh Xuân vẫn chưa lên tiếng phản hồi về việc này. Những ngày qua, dân tình cũng chia sẻ chóng mặt lại đoạn clip chồng mới cưới của nữ ca sĩ từng lên sóng truyền hình bày tỏ tình cảm với vợ cũ và cho biết đây là người từng đồng hành với anh từ lúc 2 bàn tay trắng. Thế nhưng, chưa đầy bao lâu, Thắng Ngô đã lên xe hoa với vợ trẻ kém 13 tuổi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Thắng Ngô từng dành nhiều lời ngọt ngào cho vợ cũ trên sóng truyền hình - Ảnh: Cắt từ clip

Hôn lễ của Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô được tổ chức vô cùng sang trọng vào ngày 2/5 với đông đảo khách mời. Trong ngày trọng đại, cả 2 cũng "sụt sùi" nước mắt hạnh phúc khi chia sẻ về người bạn đời. Vị đại gia tâm sự: "Mối tình giữa tôi và Xuân như có một sự sắp đặt nào đó mình không thể biết trước được. Có rất nhiều lý do, dữ kiện đẩy đưa hai người biết nhau, làm bạn với nhau, từ từ cảm nhận con người của nhau và phát sinh tình yêu. Bà xã tôi là người kín đáo, khó chịu và rất là nghiêm túc. Nếu bình thường, tôi sẽ dừng lại vì cô ấy không có thiện chí nào. Rất may là do duyên số nên tôi cố gắng một xíu và được cô ấy trả lời. Từ từ, hai chúng tôi có được ngày hôm nay”.