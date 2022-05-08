Chỉ vừa kết hôn vài ngày, rò rỉ tin nhắn Hà Thanh Xuân hỏi về việc phân chia tài sản sau ly hôn, lẽ nào 'chuyện tình đẹp' chóng vánh đến vậy?

Hậu trường 08/05/2022 11:12

Hiện tại, hình ảnh về đoạn tin nhắn này vẫn khiến cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt.

Những ngày qua, chuyện tình và lễ cưới của ca sĩ Hà Thanh Xuân và "vua cá Koi Việt Nam" trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn. Cụ thể, ông xã hơn 13 tuổi của nữ ca sĩ bị vợ cũ tố tệ bạc và "giàu thì đổi vợ". Không chỉ vậy, netizen còn không ngừng mỉa mai đây là mối tình "anh em nương tựa".

Chỉ vừa kết hôn vài ngày, rò rỉ tin nhắn Hà Thanh Xuân hỏi về việc phân chia tài sản sau ly hôn, lẽ nào 'chuyện tình đẹp' chóng vánh đến vậy? - Ảnh 1
Lễ cưới của Hà Thanh Xuân và "vua cá Koi Việt Nam" gây nhiều bàn tán xôn xao - Ảnh: Internet

Mới đây, chỉ sau vài ngày đám cưới diễn ra, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh nội dung tin nhắn được cho là của Hà Thanh Xuân và luật sư gây xôn xao không kém. Cụ thể, theo như đoạn hội thoại, tài khoản có tên là Thanh Xuân đã nhắn rằng: “Anh cho em hỏi luật California tài sản trước hôn nhân sẽ không liên quan đến tài sản sau hôn nhân phải không?”. Dù chưa rõ thực hư thế nào nhưng đoạn hội thoại này sau khi lan truyền gây ra không ít tranh cãi. Nhiều người bày tỏ rằng cảm thấy khó hiểu khi vừa kết hôn đã hỏi đến việc phân chia tài sản như thế nào. Mặt khác, một số người cho rằng đây chỉ là tin nhắn giả mạo và tài khoản trên không phải tài khoản chính chủ của Hà Thanh Xuân.

Chỉ vừa kết hôn vài ngày, rò rỉ tin nhắn Hà Thanh Xuân hỏi về việc phân chia tài sản sau ly hôn, lẽ nào 'chuyện tình đẹp' chóng vánh đến vậy? - Ảnh 2
Đoạn tin nhắn được cho là của Hà Thanh Xuân và luật sư gây nhiều chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

Trước ồn ào này, phía Hà Thanh Xuân vẫn chưa lên tiếng phản hồi về việc này. Những ngày qua, dân tình cũng chia sẻ chóng mặt lại đoạn clip chồng mới cưới của nữ ca sĩ từng lên sóng truyền hình bày tỏ tình cảm với vợ cũ và cho biết đây là người từng đồng hành với anh từ lúc 2 bàn tay trắng. Thế nhưng, chưa đầy bao lâu, Thắng Ngô đã lên xe hoa với vợ trẻ kém 13 tuổi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Chỉ vừa kết hôn vài ngày, rò rỉ tin nhắn Hà Thanh Xuân hỏi về việc phân chia tài sản sau ly hôn, lẽ nào 'chuyện tình đẹp' chóng vánh đến vậy? - Ảnh 3
Thắng Ngô từng dành nhiều lời ngọt ngào cho vợ cũ trên sóng truyền hình - Ảnh: Cắt từ clip

Hôn lễ của Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô được tổ chức vô cùng sang trọng vào ngày 2/5 với đông đảo khách mời. Trong ngày trọng đại, cả 2 cũng "sụt sùi" nước mắt hạnh phúc khi chia sẻ về người bạn đời. Vị đại gia tâm sự: "Mối tình giữa tôi và Xuân như có một sự sắp đặt nào đó mình không thể biết trước được. Có rất nhiều lý do, dữ kiện đẩy đưa hai người biết nhau, làm bạn với nhau, từ từ cảm nhận con người của nhau và phát sinh tình yêu. Bà xã tôi là người kín đáo, khó chịu và rất là nghiêm túc. Nếu bình thường, tôi sẽ dừng lại vì cô ấy không có thiện chí nào. Rất may là do duyên số nên tôi cố gắng một xíu và được cô ấy trả lời. Từ từ, hai chúng tôi có được ngày hôm nay”.

Trên trang cá nhân, sau ngày kết hôn, vị đại gia này cũng liên tục thể hiện tình yêu với vợ bằng cách khoe ảnh bà xã kèm nhiều dòng trạng thái ngọt ngào. Có thể nói, cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son vô cùng hạnh phúc mà chẳng để tâm đến những lời bàn tán xung quanh.

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