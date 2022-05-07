Xúc động món quà cưới 'đẫm nước mắt' Quang Lê dành tặng Hà Thanh Xuân

Hậu trường 07/05/2022 12:09

Từng gọi nhau là "vợ - chồng sắp cưới" nhưng chỉ xem nhau như anh em, bạn bè thân thiết, nay Quang Lê đã công bố món quà cưới đặc biệt mà anh dành tặng cho Hà Thanh Xuân.

Hà Thanh XuânQuang Lê thời gian trước là hai ca sĩ có mối quan hệ thân thiết, cả hai thường đi du lịch chung và bên nhau những dịp quan trọng. Thậm chí, hai nghệ sĩ còn từng khiến người hâm mộ ra sức gán ghép vì hay gọi nhau là "vợ - chồng sắp cưới". Tuy vậy, sau tất cả thì Quang Lê và Hà Thanh Xuân chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đồng nghiệp và nữ ca sĩ cũng vừa mới lên xe hoa cùng với "vua cá Koi" Thắng Ngô.

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Hà Thanh Xuân và Quang Lê từng thân thiết đến mức ai cũng tưởng rằng đang yêu nhau - Ảnh: Internet
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Hà Thanh Xuân vừa mới tổ chức đám cưới với 'vua cá Koi' Thắng Ngô - Ảnh: Internet

Mới đây, Quang Lê đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một ca khúc được chính anh thể hiện với tựa đề Tiễn Em Ngày Vu Quy với chú thích: "Hát tặng em ngày cưới". Tuy nam ca sĩ không nhắc đích danh ai nhưng các khán giả đều hiểu rằng anh đang muốn nói đến Hà Thanh Xuân.

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Món quà cưới đăc biệt của Quang Lê gửi đến Hà Thanh Xuân - Ảnh: Chụp màn hình
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Quang Lê rơi nước mắt trong một phân đoạn của MV này - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận của bài đăng, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ sự xúc động khi nghe bài hát này. Nhiều người nhận xét đây là một ca khúc dạt dào cảm xúc và rất đáng nghe. Không những vậy, cũng có nhiều lời chúc Quang Lê sớm tìm được người phụ nữ của đời mình.

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Quang Lê chúc Hà Thanh Xuân hạnh phúc - Ảnh: Chụp màn hình

Cách đây không lâu, khi Hà Thanh Xuân thông báo tin vui của mình đến công chúng, Quang Lê cũng đã gửi lời chúc đến đàn em của mình thông qua một bài viết trên trang cá nhân: "Đây là kỷ niệm của anh em mình, tới đây sẽ là ngày cưới của em, anh chúc em hạnh phúc bên chồng, anh sẽ hát bài Tiễn Em Ngày Vu Quy để chúc phúc và ghi lại kỷ niệm của 3 anh em mình".

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