Xúc động món quà cưới 'đẫm nước mắt' Quang Lê dành tặng Hà Thanh Xuân

Hà Thanh Xuân và Quang Lê thời gian trước là hai ca sĩ có mối quan hệ thân thiết, cả hai thường đi du lịch chung và bên nhau những dịp quan trọng. Thậm chí, hai nghệ sĩ còn từng khiến người hâm mộ ra sức gán ghép vì hay gọi nhau là "vợ - chồng sắp cưới". Tuy vậy, sau tất cả thì Quang Lê và Hà Thanh Xuân chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đồng nghiệp và nữ ca sĩ cũng vừa mới lên xe hoa cùng với "vua cá Koi" Thắng Ngô.

Hà Thanh Xuân và Quang Lê từng thân thiết đến mức ai cũng tưởng rằng đang yêu nhau - Ảnh: Internet

Hà Thanh Xuân vừa mới tổ chức đám cưới với 'vua cá Koi' Thắng Ngô - Ảnh: Internet

Mới đây, Quang Lê đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một ca khúc được chính anh thể hiện với tựa đề Tiễn Em Ngày Vu Quy với chú thích: "Hát tặng em ngày cưới". Tuy nam ca sĩ không nhắc đích danh ai nhưng các khán giả đều hiểu rằng anh đang muốn nói đến Hà Thanh Xuân.