Phủ nhận tin đồn tình ái với Quang Lê, Hà Thanh Xuân bật mí sắp lên hoa với bạn trai đại gia 'Vua cá Koi Việt Nam'

Đáng chú ý, Hà Thanh Xuân còn chia sẻ việc sắp lên xe hoa với doanh nhân Thắng Ngô – người được mệnh danh “Vua cá Koi Việt Nam”. Được biết, hai người quen biết nhau qua sự giới thiệu của một đạo diễn vào khoảng tháng 4/2021.

Thời gian gần đây, mạng xã hội rầm rộ tin đồn nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân sắp lên xe hoa với ca sĩ Quang Lê vì liên tục xuất hiện thân thiết cùng nhau trên các clip Yotube cá nhân chia sẻ về cuộc sống, gia đình. Tuy nhiên, nói về tin đồn này, mới đây, trả lời với VietNamNet, Hà Thanh Xuân khẳng định giữa cô và Quang Lê chỉ là đồng nghiệp tốt.

Về phía Thắng Ngô, anh cho biết thấy vợ sắp cưới là người con gái khác biệt, đi lên bằng thực lực, đời tư trong sạch nên hai người mới trò chuyện nhiều hơn và dần trở nên thân thiết. Tình cảm giữa cặp đôi được vun vén từng ngày từ bạn bè thành tri kỷ rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Hà Thanh Xuân nói: "Chúng tôi tìm hiểu chỉ vài tháng mà như 10 năm của người khác".

Thắng Ngô nổi tiếng là người “không theo đuổi ai quá 3 ngày” thế nhưng lại kiên trì nhắn tin cho Hà Thanh Xuân suốt 2 tháng và được hồi đáp. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Dịch bệnh khiến tôi thấy cuộc sống quá đỗi vô thường. Nhìn lại quãng đường đời mình đi qua, tôi chợt thấy cần một mái ấm để mình thuộc về. Thế là, tôi mở lòng với anh Thắng".

Hà Thanh Xuân nhận xét về Thắng Ngô là người thú vị, bề ngoài lạnh lùng, khó gần nhưng bên trong hài hước, tình cảm. Càng trò chuyện, chị càng thấy hòa hợp và tin vào trực giác rằng đây là một nửa mình luôn tìm kiếm. Thắng Ngô thích Hà Thanh Xuân ở sự cá tính, bản lĩnh, thông minh và hiếu thảo, dù sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng vẫn giữ những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Á Đông.

Hà Thanh Xuân được bạn trai đại gia cầu hôn và bật mí sắp lên xe hoa - Ảnh: Vietnamnet

Thắng Ngô cũng xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ nên Hà Thanh Xuân không liên quan đến cuộc sống và gia đình anh trong quá khứ. Nói về việc cách biệt đến 13 tuổi, Hà Thanh Xuân cho hay, lại không thấy khoảng cách nào khi ở bên Thắng Ngô. Cô còn ngỡ ngàng khi hôn phu còn “teen” hơn cả mình: “Khi đi chơi, anh luôn là người lấy điện thoại ra chụp selfie thay vì tôi. Chụp được ảnh đẹp, chúng tôi "tranh" nhau chọn câu trích dẫn cho tấm ảnh. Và cuối cùng, anh sẽ ngồi đếm lượt thích mỗi bài đăng của hai đứa".

Thắng Ngô nhấn mạnh tình yêu với Hà Thanh Xuân không vì vật chất: "Nếu vì tiền, chắc chắn Xuân không chọn tôi vì có rất nhiều đại gia theo đuổi cô ấy. Tôi không hoàn hảo, cô ấy cũng vậy và chúng tôi yêu nhau".

Khi nhận được tin vui của Hà Thanh Xuân, Quang Lê cũng chúc phúc cho người bạn của mình. Hà Thanh Xuân cho biết chồng sắp cưới luôn ủng hộ cô hoạt động nghệ thuật nhưng chị sẽ cân bằng công việc ca hát và phụ anh kinh doanh.



Năm 2010, Hà Thanh Xuân sang Mỹ định cư và gây dựng sự nghiệp thành công ở hải ngoại - Ảnh: Internet

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, trước đó, năm 2010, Hà Thanh Xuân sang Mỹ định cư và gây dựng sự nghiệp ở hải ngoại. Cô được nhiều khán giả yêu thích nhờ chất giọng ấm áp và ngoại hình xinh đẹp. Nhan sắc cũng được nhận xét có phần giống với cố nghệ sĩ Thanh Nga.

Nhờ thành công tại hải ngoại, Hà Thanh Xuân trở thành một tên tuổi lớn. Cô cũng thường xuyên về Việt Nam biểu diễn và tham gia gameshow. Ngoài ca hát, Hà Thanh Xuân còn được biết đến trên sân khấu kịch.