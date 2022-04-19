Quang Lê bất ngờ tuyên bố 'Tôi đi lấy vợ đây', CĐM 'mừng rỡ' hối thúc 'Ngay và luôn anh ơi'

Quang Lê bất ngờ cập nhật trạng thái 'Tôi đi lấy vợ đây' khiến CĐM dậy sóng!

Ca sĩ Quang Lê được xem là một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc trữ tình quê hương. Sự nghiệp phát triển nhưng đường tình duyên của nam ca sĩ lại khá lận đận. Trong một chương trình trò chuyện vào năm ngoái, Quang Lê bất ngờ thừa nhận từng kết hôn năm 22 tuổi nhưng sau nhiều biến cố cả hai đã "đường ai nấy đi". Quang Lê - giọng ca hàng đầu của dòng nhạc trữ tình quê hương - Ảnh: Internet Nam ca sĩ cũng từng có mối tình khá rình rang với Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2006 - Linda Vi Trâm Nguyễn nhưng chia tay vì ghen tuông. Tiếp đến là cuộc tình ồn ào ‘lộ ảnh giường chiếu’ với hotgirl Thanh Bi. Từ sau cuộc tình ồn ào với Thanh Bi, nam ca sĩ kín tiếng hơn về chuyện đời tư của mình. Gần đây, Quang Lê được đồn đoán là có mối quan hệ "trên tình bạn với" nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân, tuy nhiên nữ ca sĩ đã phủ nhận và cho biết của hai chỉ là bạn bè, tri kỷ.

Quang Lê từng có mối tình rình rang với hoa hậu Linda Vi Trâm - Ảnh: Internet Mới đây, giọng ca “Về đâu mái tóc người thương” vừa chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân khiến người hâm mộ vừa vui mừng vừa băn khoăn: "Những người tôi yêu thương lần lượt đi lấy chồng! Tôi đi lấy vợ đây! Không nói nhiều nữa!". Quang Lê bất ngờ cập nhật trạng thái mới - Ảnh: FBNV Dòng trạng thái của Quang Lê nhận được khá nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sẽ rất vui mừng nếu nam danh ca lên xe hoa. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ đoán rằng có lẽ đây là một câu đùa vui của Quang Lê nên để lại những bình luận trêu ghẹo anh.

- "Không lấy nhanh mai người ta lấy hết đấy anh". - "Ngày mai em đi lấy chồng. Anh về cưới vợ cho xong nợ trần". - " Ngay và luôn anh ơi". - " Làm anh giật mình hoài ha". - " Quang Lê cũng vui tính thật đấy". CĐM mừng rỡ hối thúc - Ảnh: Chụp màn hình Có người xin một chân bê tráp lễ - Ảnh: Chụp màn hình Hiện, CĐM vẫn tiếp tục hóng chờ thông tin chính thức từ chính chủ Quang Lê.

'Vợ sắp cưới' của Quang Lê lên tiếng làm rõ mối quan hệ, tuyên bố một thông tin gây 'sốc' Ca sĩ Hà Thanh Xuân mới đây đã lên tiếng giải thích về mối quan hệ của mình và nam ca sĩ Quang Lê cùng với danh xưng là "vợ sắp cưới" của anh.

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