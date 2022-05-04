'Tất tần tật' về ông xã đại gia của ca sĩ Hà Thanh Xuân: Vua cá Koi Việt Nam, sở hữu loạt siêu xe 'khủng', từng có hành động 'lạ' trước khi tiến tới với giọng ca hải ngoại

Hậu trường 04/05/2022 10:45

Ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân vừa tổ chức đám cưới hoành tráng tại TP.HCM, chân dung ông xã của nữ ca sĩ đang là đề tài được cộng đồng mạng quan tâm.

Duyên đến bất ngờ nhưng cái kết viên mãn của nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân

Đám cưới của ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô được diễn ra tại TP. HCM với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ tên tuổi như Đàm Vĩnh Hưng, Bảo Thy, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Khánh Bình,..

'Tất tần tật' về ông xã đại gia của ca sĩ Hà Thanh Xuân: Vua cá Koi Việt Nam, sở hữu loạt siêu xe 'khủng', từng có hành động 'lạ' trước khi tiến tới với giọng ca hải ngoại - Ảnh 1
Đám cưới hoành tráng của Hà Thanh Xuân và Vua Cá Koi Việt Nam. Ảnh: Internet

Không gian buổi lễ được bài trí sang trọng, tràn ngập hoa tươi. Trong ngày trọng đại, Hà Thanh Xuân diện váy cưới trắng của Chung Thanh Phong, khoe nhan sắc rạng rỡ bên cạnh chú rể. Giọng ca 8X không giấu được niềm hạnh phúc khi “về chung một nhà" với doanh nhân Thắng Ngô sau thời gian tìm hiểu.

'Tất tần tật' về ông xã đại gia của ca sĩ Hà Thanh Xuân: Vua cá Koi Việt Nam, sở hữu loạt siêu xe 'khủng', từng có hành động 'lạ' trước khi tiến tới với giọng ca hải ngoại - Ảnh 2

Ông xã hôn Hà Thanh Xuân trước sự chứng kiến của các khách mời. Ảnh: Internet

Đặc biệt, doanh Thắng Ngô kể lại chuyện tình của mình với bà xã ca sĩ. “Mối tình giữa tôi và Hà Thanh Xuân thật sự là nhân duyên, do một sự sắp đặt nào đó của định mệnh. Thật ra, có rất nhiều nguyên nhân, lý do, cơ duyên đẩy đưa hai người chúng tôi quen biết nhau, làm bạn với nhau và từ từ cảm nhận được con người thật của nhau. Từ đó, chúng tôi mới phát sinh tình yêu dành cho nhau”, Thắng Ngô chia sẻ.

Anh cho biết vì vợ là ca sĩ nổi tiếng nên anh đã tìm kiếm tên Hà Thanh Xuân trên mạng. Anh đã đọc tới 60 bài báo về nữ ca sĩ và từ đó phát hiện Hà Thanh Xuân người phụ nữ đặc biệt. Hiểu kỹ rồi, anh mới quyết định chính thức theo đuổi.

'Tất tần tật' về ông xã đại gia của ca sĩ Hà Thanh Xuân: Vua cá Koi Việt Nam, sở hữu loạt siêu xe 'khủng', từng có hành động 'lạ' trước khi tiến tới với giọng ca hải ngoại - Ảnh 3
Hà Thanh Xuân và chồng xúc động chia sẻ chuyện tình. Ảnh: Internet

Về phần cô dâu, khi được hỏi lấy chồng đại gia rồi có còn đi hát nữa không, Hà Thanh Xuân khẳng định niềm đam mê ca hát có sẵn trong máu cô, không thể bỏ được. "Anh Thắng không hề cấm đoán gì tôi và sau khi lấy chồng, tôi vẫn tiếp tục con đường nghệ thuật, phục vụ khán giả khắp nơi. Tuy nhiên, tôi sẽ cân bằng lại để giúp ông xã trong việc kinh doanh, lo cho gia đình. Tôi chỉ không biết có làm cá Koi được không?”, Hà Thanh Xuân chia sẻ.

Ông xã Thắng Ngô của Hà Thanh Xuân là ai?

Ông xã Hà Thanh Xuân tên thật là Ngô Văn Thắng, sinh năm 1975, là chủ sở hữu một trang trại cá Koi nổi tiếng và được mệnh danh là “Vua cá Koi Việt Nam”. Hiện tại, trang trại của Thắng Ngô được xem như một trong những siêu thị cá Koi lớn hàng đầu thế giới, có nhiều chủng loại đa dạng với mức giá dao động từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng, đáp ứng theo nhu cầu của khách hàng.

'Tất tần tật' về ông xã đại gia của ca sĩ Hà Thanh Xuân: Vua cá Koi Việt Nam, sở hữu loạt siêu xe 'khủng', từng có hành động 'lạ' trước khi tiến tới với giọng ca hải ngoại - Ảnh 4
Ông xã Hà Thanh Xuân được mệnh danh là "Vua cá Koi Việt Nam". Ảnh: Internet 

Bên cạnh đó, anh cũng là một đại gia chơi siêu xe có tiếng ở Sài thành. Doanh nhân Thắng Ngô sở hữu nhiều siêu xe, nổi bật là chiếc Lamborghini Huracan STO hơn 20 tỷ đồng.

'Tất tần tật' về ông xã đại gia của ca sĩ Hà Thanh Xuân: Vua cá Koi Việt Nam, sở hữu loạt siêu xe 'khủng', từng có hành động 'lạ' trước khi tiến tới với giọng ca hải ngoại - Ảnh 5
Dàn siêu xe khủng của Thắng Ngô. Ảnh: Internet
'Tất tần tật' về ông xã đại gia của ca sĩ Hà Thanh Xuân: Vua cá Koi Việt Nam, sở hữu loạt siêu xe 'khủng', từng có hành động 'lạ' trước khi tiến tới với giọng ca hải ngoại - Ảnh 6
Ảnh cưới đẹp đến ngỡ ngang của Hà Thanh Xuân - Ảnh: Internet

Được biết, trước khi tìm thấy hạnh phúc với ông xã, Hà Thanh Xuân từng có tin đồn tình cảm với ca sĩ Quang Lê nhưng cả hai đều phủ nhận, họ chỉ là anh em thân thiết.

Phủ nhận tin đồn tình ái với Quang Lê, Hà Thanh Xuân bật mí sắp lên hoa với bạn trai đại gia 'Vua cá Koi Việt Nam'

Phủ nhận tin đồn tình ái với Quang Lê, Hà Thanh Xuân bật mí sắp lên hoa với bạn trai đại gia 'Vua cá Koi Việt Nam'

Tại Mỹ, Hà Thanh Xuân rất thân thiết với ca sĩ Quang Lê. Cả hai thường xuyên đi ăn, chơi, du lịch, hẹn hò và ca hát chung với nhau, khiến nhiều khán giả nghi ngờ chuyện tình cảm.

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