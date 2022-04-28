'Tình tin đồn' báo tin hỉ, Quang Lê tuyên bố làm một điều đặc biệt 'Tiễn em ngày vu quy'

Hậu trường 28/04/2022 09:54

Quang Lê tuyên bố làm một việc đặc biệt trong đám cưới của "tình tin đồn" nhận nhiều sự quan tâm.

Thời gian qua, ca sĩ Quang Lê và Hà Thanh Xuân liên tục vướng tin đồn tình ái khi liên tục xuất hiện thân thiết, tình tứ bên nhau. Thậm chí, trên kênh Youtube cá nhân, cả hai cũng thường xuyên xưng hô ngọt ngào với nhau là "vợ - chồng sắp cưới".

'Tình tin đồn' báo tin hỉ, Quang Lê tuyên bố làm một điều đặc biệt 'Tiễn em ngày vu quy' - Ảnh 1
Quang Lê và Hà Thanh Xuân thân thiết đến mức làm dấy lên tin đồn hẹn hò - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau đó, Hà Thanh Xuân đã lên tiếng đính chính cô và mới đây nhất, trao đổi với Vietnamnet, nữ ca sĩ hải ngoại cũng khẳng định mối quan hệ với đàn anh chỉ chọc ghẹo cho vui, cả hai chỉ là đồng nghiệp, bạn bè. Đồng thời, Hà Thanh Xuân cũng bất ngờ báo tin hỉ với bạn trai đại gia Thắng Ngô - người được mệnh danh là "vua cá Koi Việt Nam".

'Tình tin đồn' báo tin hỉ, Quang Lê tuyên bố làm một điều đặc biệt 'Tiễn em ngày vu quy' - Ảnh 2
Hà Thanh Xuân khoe ảnh cưới bên bạn trai đại gia - Ảnh: Thanh Niên

Liên quan đến tin vui của "Tình tin đồn", chiều 27/4, trên trang cá nhân, Quang Lê đã đăng đàn nhắn gửi đến Hà Thanh Xuân. Cụ thể, nam ca sĩ hứa hát tặng đàn em trong ngày cưới như một món quà kỉ niệm. Anh viết: "Đây là kỷ niệm của anh em mình, tới đây sẽ là ngày cưới của em, anh chúc em hạnh phúc bên chồng, anh sẽ hát bài “Tiễn Em Ngày Vu Quy” để chúc phúc và ghi lại kỷ niệm của 3 anh em mình".

Kèm theo lời nhắn, Quang Lê cũng chia sẻ hình ảnh chụp chung với Hà Thanh Xuân. Dù không dùng lời hoa mỹ, dài dòng nhưng giọng ca "Về Đâu Mái Tóc Người Thương" cũng cho thấy sự quý mến đàn em nhân dịp thông báo tin vui trọng đại trong đời.

'Tình tin đồn' báo tin hỉ, Quang Lê tuyên bố làm một điều đặc biệt 'Tiễn em ngày vu quy' - Ảnh 3
Quang Lê hứa sẽ hát tặng bài 'Tiễn em ngày vu quy' trong lễ cưới của Hà Thanh Xuân - Ảnh: Chụp màn hình

Về phía Hà Thanh Xuân cho biết cô và chồng sắp cưới nên duyên qua sự giới thiệu của một đạo diễn hồi tháng 4/2021. Sau nhiều tháng kiên trì nhắn tin nói chuyện tâm sự, vị đại gia này đã nhận được sự hồi đáp của nữ ca sĩ. Nói về tin hỉ này, nữ ca sĩ cũng chia sẻ thêm: "Nhìn lại quãng đường đời mình đi qua, tôi chợt thấy cần một mái ấm để mình thuộc về. Thế là, tôi mở lòng với anh Thắng".

Phủ nhận tin đồn tình ái với Quang Lê, Hà Thanh Xuân bật mí sắp lên hoa với bạn trai đại gia 'Vua cá Koi Việt Nam'

Phủ nhận tin đồn tình ái với Quang Lê, Hà Thanh Xuân bật mí sắp lên hoa với bạn trai đại gia 'Vua cá Koi Việt Nam'

Tại Mỹ, Hà Thanh Xuân rất thân thiết với ca sĩ Quang Lê. Cả hai thường xuyên đi ăn, chơi, du lịch, hẹn hò và ca hát chung với nhau, khiến nhiều khán giả nghi ngờ chuyện tình cảm.

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