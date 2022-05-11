Hậu 'đám cưới thế kỷ', Ngô Thanh Vân - Huy Trần không hưởng tuần trăng mật mà cùng nhau làm điều này

Hậu trường 11/05/2022 16:24

Không đi hưởng tuần trăng mật hậu đám cưới, Ngô Thanh vân và ông xã cùng nhau đi 'chữa lành trái tim'

Ngày 8/5, 'đám cưới thế kỷ' đã diễn ra và 'đả nữ' màn ảnh Việt Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã chính thức về chung một nhà sau một khoảng thời gian 2 năm hẹn hò đầy ngọt ngào. Nhiều khán giả cùng người hâm mộ đã gửi lời tốt đẹp nhất để mừng hạnh phúc của nữ diễn viên, hi vọng cô sẽ có được cuộc sống hôn nhân viên mãn sau khi tìm được bến đỗ của đời mình bên Huy Trần.

Hậu 'đám cưới thế kỷ', Ngô Thanh Vân - Huy Trần không hưởng tuần trăng mật mà cùng nhau làm điều này - Ảnh 1
'Đả nữ' màn ảnh Việt Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã chính thức về chung một nhà sau một khoảng thời gian 2 năm hẹn hò đầy ngọt ngào - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên có những chia sẻ về ông xã Huy Trần, anh là người mà cô đã tin tưởng và đặt trọn niềm tin và cũng gửi lời cám ơn đến người sẽ đồng hành với mình trong quãng đời còn lại: "Cảm ơn Huy đã xuất hiện trong cuộc đời Vân. 12 năm Vân cô đơn và tìm kiếm một người chồng thì Huy có mặt đúng lúc Vân cần".

Ngô Thanh Vân nói cô đã chờ đợi rất lâu để gặp được tình yêu của đời mình, nhiều lúc thấy sao mà lâu quá, điều này khiến khách mời bật cười. Là diễn viên đóng với Ngô Thanh Vân trong nhiều phim, Lan Ngọc đăng bức ảnh vợ chồng "đả nữ" và viết: "Dì ghẻ của em, nay chị đẹp quá, tươi quá và hạnh phúc quá. Anh chị mãi mãi nắm chặt tay nhau trọn vẹn thế này nha"

Sau khi đám cưới diễn ra một cách tốt đẹp, tất nhiên những sự kiện sau đó cũng thu hút sự quan tâm không kém khi nhiều người hâm mộ không khỏi tò mò và đặt câu hỏi không biết sắp tới cặp đôi sẽ chọn địa điểm nào để hưởng tuần trăng mật mà bất kì đôi vợ chồng mới cưới nào cũng làm.

Hậu 'đám cưới thế kỷ', Ngô Thanh Vân - Huy Trần không hưởng tuần trăng mật mà cùng nhau làm điều này - Ảnh 2
Ngô Thanh Vân xinh đẹp và rạng rỡ ngày lên xe hoa - Ảnh: Internet

 

Trước sự tò mò đó, trên trang cá nhân, "đả nữ" cũng đăng tải bài viết thông báo rằng cô và ông xã sẽ không đi hưởng tuần trăng mật, nguyên nhân được Ngô Thanh Vân chia sẻ: "Huy ơi…Tụi mình không có đi honeymoon nhe. Chồng theo vợ đi làm từ thiện được không? Vì còn nhiều em bé cần sự giúp đỡ quá. Chữa lành bao trái tim trẻ thơ bao nhiêu năm nay, đến hôm nay trái tim khuyết của vợ mới được đầy. Chồng cùng vợ tiếp nối hành trình này nhé…!".

Hậu 'đám cưới thế kỷ', Ngô Thanh Vân - Huy Trần không hưởng tuần trăng mật mà cùng nhau làm điều này - Ảnh 3
Ngô Thanh Vân đăng bài chia sẻ cô và ông xã sẽ không đi hưởng tuần trăng mật - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái của nữ diễn viên sau đó đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ cư dân mạng khi "đả nữ" đã có những hành động cao đẹp vì cộng đồng.

Một số cư dân mạng bình luận rằng:

"Ý nghĩa và tuyệt vời quá ạ 💚 “ Chữa lành bao trái tim trẻ thơ bao nhiêu năm nay, đến hôm nay trái tim khuyết của vợ mới được đầy”.

"1 đám cưới tuyệt vời và những trái tim nhân hậu .Chúc anh chị mãi hạnh phúc".

"2 trái tim nhân hậu,1 HP tuyệt vời cùng cuộc đời ý nghĩa.Chúc phúc 2 bạn lần nữa.Mong 2 bạn mãi đồng hành với ctrình để những trái tim yêu mãi đong đầy và những mảnh đời bất hạnh được tiếp sức.♥️".

Hậu 'đám cưới thế kỷ', Ngô Thanh Vân - Huy Trần không hưởng tuần trăng mật mà cùng nhau làm điều này - Ảnh 6

Hai vợ chồng Ngô Thanh Vân nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng người hâm mộ vì nghĩa cử cao đẹp - Ảnh: FBNV

Cô dâu Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, chú rể Huy Trần sinh năm 1990. Ngô Thanh Vân từng sống tại Na Uy trước khi về Việt Nam theo nghiệp điện ảnh, âm nhạc. Huy Trần sinh ra tại Đức, từng sở hữu cửa hàng phụ kiện xe môtô, quản lý nhà hàng.

Về Việt Nam, anh làm giám đốc công ty xuất khẩu quần áo từ Việt Nam sang Đức và có chi nhánh dệt may tại TP.HCM.

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