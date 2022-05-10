Bạn gái Huỳnh Anh phản ứng cực gắt khi bị chê bai mặt như 'tam giác ngược'

Nhan sắc của bạn gái Huỳnh Anh liên tục bị dân mạng đem ra 'mổ xẻ' và phản ứng cực gắt của cô nàng.

Bị cư dân mạng có những lời lẽ khó nghe, mang tính "dè bỉu" nhan sắc của mình rằng mặt cô như 'tam giác ngược'. Mới đây, Bạch Lan Phương đã đăng tải bài viết nói về vấn đề này trên trang cá nhân. Cô chia sẻ: "Cảm ơn những ai nghĩ mình thẩm mỹ toàn mặt, đặc biệt là cằm vì điều đó có nghĩa là các bạn khen cằm mình đẹp như làm phải không.

Nhân dịp anh bạn thân rủ chụp cam thường mình khoe luôn đây. Không 1 ai gặp mình mà k thốt lên câu: Khác ảnh thế. Nên mong mọi người hãy thương cho cô gái không có nổi 1% ăn ảnh như mình nha. Status cuối về vấn đề này được không bà con chuyển chủ đề nha, đừng bàn tán nhan sắc mình nữa". Bạch Lan Phương với dòng trạng thái dài khi bị dân tình chê bai nhan sắc - Ảnh: FBNV Thông tin mới nhất, Huỳnh Anh cùng bạn gái đã cùng nhau tham dự lễ cưới diễn viên Anh Tuấn. Bạch Lan Phương xuất hiện trong bức ảnh chụp cùng bạn trai với gương mặt có phần khác lạ so với trước đây. Cộng đồng mạng đã nhanh chóng 'soi' được cằm của cô nhọn hơn thường ngày, đỉnh điểm là bị nhận xét giống như "tam giác ngược". Được biết, đây không phải lần đầu tiên Bạch Lan Phương đối diện với những lời chê bai, miệt thị nhan sắc.

Bạch Lan Phương xuất hiện trong bức ảnh chụp cùng bạn trai với gương mặt có phần khác lạ so với trước đây - Ảnh: Internet Từ lúc công khai hẹn hò, chuyện tình yêu của cặp đôi đã tốn không ít giấy mực của báo chí đồng thời gây nhiều chú ý của người hâm mộ. Nguyên nhân, vì nữ MC lớn tuổi hơn diễn viên Huỳnh Anh và còn là mẹ đơn thân. Không dừng lại ở đó, nhan sắc của Bạch Lan Phương còn liên tục bị cộng đồng mạng đặt lên bàn cân so sánh và liên tục đem ra "mổ xẻ" khi cho rằng cô không xứng đôi với nam diễn viên. Chuyện tình yêu của cặp đôi đã tốn không ít giấy mực của báo chí đồng thời gây nhiều chú ý của người hâm mộ - Ảnh: Internet Bạch Lan Phương và diễn viên Huỳnh Anh công khai mối quan hệ hồi tháng 11/2020. Sau ba tháng yêu, tháng 1/2021 nam diễn viên cầu hôn bạn gái và nói đây là quyết định nghiêm túc. Anh nói bản thân đã sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. Bạch Lan Phương hơn Huỳnh Anh 6 tuổi, từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và có con gái riêng. Tuy nhiên Huỳnh Anh không xem đó là khoảng cách giữa hai người. Anh thấy Bạch Lan Phương là mảnh ghép hoàn hảo của mình và cảm nhận cô sẽ là người vợ tốt. Từ ngày yêu nhau, cả hai thường xuyên đồng hành cùng nhau trong các sự kiện giải trí cũng như hoạt động của công ty riêng. Họ xưng hô “vợ”, “chồng” và chung sống tại Hà Nội. Đôi uyên ương cũng thường xuyên đăng ảnh tình tứ, bày tỏ tình yêu và khẳng định “chủ quyền” của nhau trên mạng xã hội.

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