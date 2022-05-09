Hà Thanh Xuân và ông xã Thắng Ngô đồng loạt "đóng cửa" trang cá nhân

Hậu trường 09/05/2022 20:20

Mới đây, cộng đồng mạng phát hiện Hà Thanh Xuân đã khóa cả trang Facebook lẫn Fanpage nhiều người theo dõi.

Chiều hôm nay ngày 9/5, cồng đồng mạng đã phát hiện ca sĩ Hà Thanh Xuân cùng ông xã Thắng Ngô đồng loạt "đóng cửa" Facebook.

Được biết, cặp đôi tốn nhiều giấy mực của báo chí đã cùng nhau khóa các trang mạng xã hội ở thời điểm hiện tại. Riêng ca sĩ Hà Thanh Xuân, cô đã 'đóng cửa' cả trang cá nhân lẫn Fanpage có hàng trăm ngàn người theo dõi.

Động thái này của Hà Thanh Xuân và ông xã "Vua cá koi" được cho là biện pháp thiết thực nhất hiện tại để ngăn chặn những bình luận mang tính chỉ trích, tiêu cực.

Trước khi có hành động khóa Facebook, vào tối 6/5, ông xã Hà Thanh Xuân đã lên tiếng giữa "tâm bão", động thái này được cho là phản hồi những ý kiến trái chiều cùng những công kích cuộc hôn nhân mới của cặp đôi.

Hà Thanh Xuân và ông xã Thắng Ngô đồng loạt 'đóng cửa' trang cá nhân - Ảnh 1
Trước khi có hành động khóa Facebook, vào tối 6/5, ông xã Hà Thanh Xuân đã lên tiếng giữa "tâm bão" - Ảnh: Internet

Ngược lại với suy đoán của cộng đồng mạng, Thắng Ngô đã đăng ảnh nắm tay vợ Hà Thanh Xuân thể hiện tình cảm nồng thắm đi kèm caption "cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm đến 2 vợ chồng mình", thay vì tức giận và có những động thái gay gắt với những đối tượng đã chỉ trích, dè bỉu.

Đại gia Thắng Ngô được mệnh danh là "Vua cá koi" sinh năm 1975, hơn bà xã Hà Thanh Xuân 13 tuổi. Theo chia sẻ của người trong cuộc, cặp đôi quen biết và tìm hiểu qua sự giới thiệu của một người quen vào tháng 4/2021 vừa qua.

Không lâu sau đó, và tháng 3/2022, Hà Thanh Xuân và đại gia cá Koi chính thức gặp gỡ nhau. Tháng 4/2022, Thắng Ngô chính thức cầu hôn và rước giọng ca hải ngoại về dinh, và ngày 2/5/2022 làm đám cưới. Người vợ thứ 2 lần này được Thắng Ngô gọi là "định mệnh" của đời anh.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân mới của Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Được biết, sự dè bỉu này xuất phát từ hôn nhân với vợ cũ đã tan vỡ của đại gia cá Koi.

Hà Thanh Xuân và ông xã Thắng Ngô đồng loạt 'đóng cửa' trang cá nhân - Ảnh 2
Đại gia Thắng Ngô được mệnh danh là "Vua cá koi" sinh năm 1975, hơn bà xã Hà Thanh Xuân 13 tuổi - Ảnh: Internet

Cư dân mạng đã liên tục nhắc đến người vợ cũ đã đồng cam cộng khổ và từng chung tay với đại gia làm nên cơ nghiệp như hôm nay, nhưng chưa êm ấm được bao lâu thì đường ai nấy đi.

Những ngày qua, từ sự việc của cặp đôi mà Facebook của cả hai người đã phải hứng chịu cơn bão icon "phẫn nộ" từ dân mạng cùng nhiều lời gièm pha, công kích khó nghe.

Hàng loạt hình ảnh Thắng Ngô và vợ cũ ngày còn hạnh phúc đã được "thả" rất nhiều dưới các bài đăng của cặp đôi mới. Cùng với đó là không ít nghi vấn một chiều.

Trước đó, trên Vietnamnet, "Vua cá koi" xác nhận được người quen giới thiệu giọng ca "Đập vỡ cây đàn" vào cuối tháng 4/2021, cũng là lúc anh và vợ cũ hoàn toàn thống nhất và hoàn tất thủ tục ly hôn. Do đó, anh khẳng định rằng Hà Thanh Xuân không liên quan cuộc sống và gia đình của anh trong quá khứ.

Thông tin ca sĩ Hà Thanh Xuân về chung một nhà với "vua cá Koi" Thắng Ngô vừa qua đã thu hút lượng quan tâm lớn từ dư luận. Được biết, vị đại gia này hơn nữ ca sĩ 13 tuổi và đây cũng là lần kết hôn thứ 2 của anh. Cặp đôi nên duyên nhờ một người bạn đạo diễn mai mối. 

Hà Thanh Xuân và ông xã Thắng Ngô đồng loạt 'đóng cửa' trang cá nhân - Ảnh 3
Thông tin ca sĩ Hà Thanh Xuân về chung một nhà với "vua cá Koi" Thắng Ngô vừa qua đã thu hút lượng quan tâm lớn từ dư luận - Ảnh: Internet

Chia sẻ về chuyện tình với "vua ca Koi", nữ ca sĩ tiết lộ, ban đầu cô không chú ý đến anh nhưng sau 2 tháng nam doanh nhân kiên trì nhắn tin đã khiến cô mở lòng và đáp lại. Hà Thanh Xuân cũng tiết lộ, cô chọn đúng ngày sinh nhật của mình (ngày 2/5) để lên xe hoa cùng chồng đại gia hơn 13 tuổi.

Sau khi về chung một nhà với "vua cá Koi" Thắng Ngô, Hà Thanh Xuân tiết lộ cô vẫn sẽ tiếp tục con đường nghệ thuật của mình, nhưng cũng sẽ cân bằng lại để giúp ông xã kinh doanh. "Ngày tôi tròn 34 tuổi cũng là ngày đánh dấu cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời. Giờ đây, tôi đã có một bờ vai vững chắc để nương tựa, một người tri kỷ để chia sẻ mọi khoảnh khắc vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống. Xin cho phép tôi được là cô gái hạnh phúc nhất trong ngày đặc biệt của mình", nữ ca sĩ chia sẻ

 

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Từ khóa:   vua cá koi hà thanh xuân và thắng ngô mạng xã hội

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