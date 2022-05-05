Bà xã tiết lộ niềm hạnh phúc giản đơn của NS Công Lý hậu hồi phục sức khỏe, nguyên nhân là gì mà khiến người hâm mộ cũng vui lây?

Sau sự cố bất ngờ ngã tại nhà riêng, bà xã tiết lộ tình trạng sức khỏe của NS Công Lý đang dần tốt lên.
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Khoảng thời gian trước, nghệ sĩ Công Lý từng khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi lo lắng khi phải nhập viện gấp do bị té ngã ở nhà riêng. Sự việc này sau đó đã gây ảnh hưởng rất nhiều tới sức khoẻ của 'Cô Đẩu' Công Lý. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian dài điều trị tại bệnh viện và được bà xã chăm sóc, tình trạng sức khỏe của nam diễn viên dần tốt lên và được xuất viện trở về nhà riêng.
Động thái mới nhất, Ngọc Hà - bà xã Công Lý đã thông báo tình trạng của chồng qua một bài đăng trên trang Facebook cá nhân. Dòng trạng thái của cô chia sẻ rằng: "Hôm nay là một ngày vui. Anh Lý đi ra khỏi Hà Nội mà cười suốt cả chuyến đi. Vì toàn gặp bạn cũ".
Bài đăng của Ngọc Hà ngay lập tức đã thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng và sao Việt là đồng nghiệp, bạn bè của đôi vợ chồng. Nhiều người không giấu được vẻ vui mừng trước tình trạng sức khoẻ hiện tại của Công Lý đang dần tốt lên. Nam nghệ sĩ đang dần lấy lại sức khoẻ sau chấn thương và có một thời gian dài điều trị.
Suốt thời gian qua kể từ khi ông xã gặp tai nạn và phải nhập viện, Ngọc Hà luôn túc trực bên cạnh và chăm sóc cho ông xã chu đáo khiến khán giả khâm phục nghị lực của cô.
Trong quá trình chăm sóc sức khỏe cho ông xã, Ngọc Hà gặp không ít áp lực vì những tin đồn ác ý, từ chuyện NSND Công Lý qua đời cho đến chuyện hôn nhân của cả hai gặp trục trặc.
Trước việc liên tục gặp phải thị phi, nhiều cư dân mạng cũng đã để lại những bình luận động viên, an ủi cặp đôi sớm bỏ qua được những bình luận tiêu cực, nhanh chóng lấy lại tinh thần để quay trở lại với nghệ thuật.