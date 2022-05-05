Bà xã tiết lộ niềm hạnh phúc giản đơn của NS Công Lý hậu hồi phục sức khỏe, nguyên nhân là gì mà khiến người hâm mộ cũng vui lây?

Khoảng thời gian trước, nghệ sĩ Công Lý từng khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi lo lắng khi phải nhập viện gấp do bị té ngã ở nhà riêng. Sự việc này sau đó đã gây ảnh hưởng rất nhiều tới sức khoẻ của 'Cô Đẩu' Công Lý. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian dài điều trị tại bệnh viện và được bà xã chăm sóc, tình trạng sức khỏe của nam diễn viên dần tốt lên và được xuất viện trở về nhà riêng.

Động thái mới nhất, Ngọc Hà - bà xã Công Lý đã thông báo tình trạng của chồng qua một bài đăng trên trang Facebook cá nhân. Dòng trạng thái của cô chia sẻ rằng: "Hôm nay là một ngày vui. Anh Lý đi ra khỏi Hà Nội mà cười suốt cả chuyến đi. Vì toàn gặp bạn cũ".