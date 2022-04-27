Mới đây, bà xã Công Lý - Ngọc Hà khiến dân tình xót xa khi chia sẻ về 8 tháng chăm chồng ở bệnh viện nhưng vẫn bị lời ra tiếng vào từ những netizen 'kém duyên'.

Sau hơn 8 tháng nằm viện, nam nghệ sĩ hài Công Lý đã về nhà và đang dần hồi phục sức khỏe. Xuyên suốt khoảng thời gian đó, Ngọc Hà - bà xã của "cô Đẩu" là người luôn túc trực, chăm sóc. Tình cảm của cặp đôi khiến không ít netizen ngưỡng mộ. Tuy nhiên vẫn có loạt ý kiến "kém duyên" mỉa mai, thậm chí trù ẻo nam danh hài và chia rẽ mối quan hệ của vợ chồng Công Lý - Ngọc Hà. Ngọc Hà đồng hành cùng chồng trong suốt hơn 8 tháng điều trị - Ảnh: FBNV Mới đây, sau khi đăng tải dòng trạng thái với nội dung xoay quanh cuộc sống gia đình và tình trạng sức khỏe hiện tại của Công Lý, Ngọc Hà vẫn còn bồi hồi xúc động khi nhớ về khoảng thời gian chăm chồng ở viện. Trên trang cá nhân, cô viết: "Trưa nay từ viện về, 2 vợ chồng ăn trưa xong mình buồn ngủ rũ cả mắt. Nên đi ngủ không dọn bàn ăn. Chiều tỉnh dậy thấy anh Lý đang dọn nhà, vứt rác… Mình rơi nước mắt! Thực sự, thấy anh Lý đang dần trở lại, từ việc dậy sớm lên viện, ý thức tập cố gắng hơn! Thương anh".

Bà xã nam danh hài xúc động khi chồng đang dần hồi phục sau thời gian dài nằm viện đầy khó khăn - Ảnh chụp màn hình Có thể thấy, sau khoảng thời gian khó khăn vì bệnh tật, giờ đây khi từng ngày chứng kiến chồng bình phục, cô vô cùng hạnh phúc đến vỡ oà cảm xúc. Ngay dưới phần bình luận, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp như Lệ Quyên, Mai Long, Nguyệt Hằng,... cũng bày tỏ sự xúc động, liên tục động viên hai vợ chồng. Đáng chú ý hơn, khi được một người bạn bày tỏ sự nghưỡng mộ với tình cảm của cặp vợ chồng, Ngọc Hà tiếp tục thổ lộ: "Thế mà vẫn có những người can tâm chia rẽ vợ chồng. Họ còn thêu dệt những điều tồi tệ về em chị ạ! Chị ở viện chị biết đấy, suốt 8 tháng qua chưa ai thay em chăm anh Lý 1 ngày. Vậy mà họ nhẫn tâm ngồi phán xét, họ chỉ mong cho cuộc đời anh Lý trở nên bất hạnh thôi chị ạ. Chồng ốm chưa đủ khổ, họ còn muốn dồn mình đến chân tường!".

Bình luận của Ngọc Hà - Ảnh chụp màn hình Được biết, trong khoảng thời gian Công Lý nằm viện điều trị, nhiều tin đồn ác ý đã nhắm đến nam nghệ sĩ khiến không ít khán giả phẫn nộ. Trước những lời đồn vô căn cứ, bà xã của nam danh hài vẫn bình tĩnh và cùng chồng vượt qua. Nhiều thông tin sai sự thật khiến dân tình bức xúc - Ảnh: Internet Hiện, theo tiết lộ trên trang cá nhân của Ngọc Hà, "cô Đẩu" đang từng ngày tập vật lý trị liệu để sớm trở lại với nghệ thuật.

Bà xã Công Lý lộ vẻ mặt buồn rười rượi, 'đau quặn ruột' tiết lộ tình trạng hôn nhân sau loạt tin đồn tình cảm rạn nứt Nội dung bài đăng mới đây của bà xã Công Lý khiến nhiều người nghĩ rằng, Ngọc Hà đang "ẩn ý" về chuyện chia tay. Thậm chí, nhiều người cho rằng nghệ sĩ Công Lý và vợ đang có vấn đề trong hôn nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-xa-cong-ly-ngam-dang-nuot-cay-vi-bi-cdm-don-den-chan-tuong-suot-hon-8-thang-cham-chong-nam-vien-hanh-dong-gay-sat-thuong-khien-nhieu-nguoi-buc-xuc-ho-464845.html