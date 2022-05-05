Lệ Quyên đáp trả cực thâm thúy khi bị anti-fan chê bai 'không có ngực': Nói gì mà khiến netizen 'đứng hình' mất mấy giây?

Bị chê bai ngoại hình từ anti-fan, Lệ Quyên đã có màn đáp trả thẳng thắn 'cực gắt'.

Lệ Quyên là nữ ca sĩ với giọng ca ngọt ngào gây ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả cùng thần thái sang chảnh và vô cùng quyến rũ. Trên trang cá nhân của mình, Lệ Quyên liên tục khoe những khoảnh khắc bản thân diện những bộ bikini cực "bốc lửa". Mặc dù đã không còn ở độ tuổi trẻ trung mơn mởn nhưng body của nữ ca sĩ 'không phải dạng vừa' khiến ai nấy cũng phải đỏ mắt vì ghen tị. Loạt ảnh mới của Lệ Quyên đã trở thành tâm điểm thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV Mới đây, giọng ca sinh năm 1981 vừa có màn chiêu đãi fan hâm mộ loạt ảnh thả dáng trên du thuyền trong bộ bikini trắng.

Phía dưới bộ sưu tập ảnh hot, không ít người hâm mộ đã để lại không ít lời khen có cánh dành cho nữ ca sĩ như: "Đẹp như gái đôi mươi vậy", "Body cuốn hút quá chị ơi", "Cho em xin bí quyết trẻ đẹp như chị với",... Tuy nhiên, có một tài khoản được cho là anti-fan đã để lại bình luận kém duyên ngụ ý chê bai ngoại hình giọng ca 'Hát cho một cuộc tình': "Chị này gầy quá không có ngực", người này viết.

Nổi tiếng là "chiến thần đáp trả anti", Lệ Quyên đương nhiên không qua bình luận chê bai này. Bà mẹ một con đã bình tĩnh thả nhẹ bức ảnh khoe khéo vòng 1 căng tràn kèm câu đáp trả thẳng thắn đầy thâm thúy: "Tự nhiên cân đối, đủ xài thôi em gái". Mẹ một con đã thả nhẹ bức ảnh khoe khéo vòng 1 căng tràn kèm câu đáp trả đầy thâm thúy đến anti-fan - Ảnh: FBNV Được biết, sau khi ly hôn đại gia Đức Huy, "nữ hoàng phòng trà" đã tìm được bến đỗ mới bên tình trẻ Lâm Bảo Châu. Cũng từ đây, Lệ Quyên dần thay đổi phong cách và chăm "hở bạo", khoe body bốc lửa trên MXH hơn. Thậm chí, "chị đẹp" còn tự tin cân luôn vô số dáng khó khi chụp hình, với mong muốn truyền cảm hứng làm đẹp cho những chị em phụ nữ. Lệ Quyên diện trang phục sexy hay diện đồ body ôm sát cơ thể nhằm tôn lên số đo 3 vòng cực chuẩn - Ảnh: Internet Lệ Quyên tích cực luyện tập thể thao để sở hữu vóc dáng cân đối và body không chút mỡ thừa - Ảnh: Internet Cặp đôi 'chị - em' hot nhất nhì showbiz Việt - Ảnh: Internet Trong 2 năm trở lại đây, Lệ Quyên tích cực luyện tập thể thao để sở hữu vóc dáng cân đối và body không chút mỡ thừa. Nhờ chế độ ăn uống và luyện tập tích cực, mỗi lần sách đôi cũng tình trẻ điển trai, mỹ nhân Vbiz không hề lép vế mà liên tục được nhận xét "xứng đôi vừa lứa".

Lệ Quyên tung ảnh diện bikini bé xíu, fan thốt lên: ‘Nữ hoàng nội y mới’ của showbiz là đây Mới đây, Lệ Quyên đã khoe loạt ảnh bikini bỏng mắt lên trang cá nhân khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ, xuýt xoa khi “nữ hoàng phòng trà” khoe body quyến rũ và làn da trắng bóc.

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