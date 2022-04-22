Vào ngày 21/4, Quang Hà cùng mẹ và người thân chủ trì lễ viếng bố ruột - nhạc sĩ Vũ Cẩm, tại nhà Tang lễ Bộ Quốc Phòng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Vào ngày 19/4, trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ Quang Hà thông báo bố ruột - nhạc sĩ Vũ Cẩm qua đời tại nhà riên sau một thời gian mắc bệnh ung thơ vòm họng, hưởng thọ 80 tuổi. Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc nuối cho gia đình, đồng nghiệp. Đến chiều 21/4, Quang Hà cùng mẹ và người thân chủ trì lễ viếng bố ruột - nhạc sĩ Vũ Cẩm, tại nhà Tang lễ Bộ Quốc Phòng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Dù đã chuẩn bị tâm lý song nam ca sĩ không giấu được nỗi đau khi bố ruột qua đời. Tại buổi lễ, Quang Hà cố nén cảm xúc để đọc điếu văn trọn vẹn nhất có thể. Bên cạnh đó, anh cũng đã hát một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Vũ Cẩm thay lời tiễn biệt. Qua đó, những hình ảnh trong tang lễ của cố nhạc sĩ cũng được đăng tải khiến công chúng không khỏi xót xa.

Quang Hà kìm nén cảm xúc để đọc điếu văn - Ảnh: Dân Trí Quang Hà và mẹ ruột thẫn thờ trong tang lễ - Ảnh: Thanh niên Chia sẻ với Dân Trí, Quang Hà tâm sự: “Mỗi lần đi diễn xa tôi đều lo lắng cho sức khỏe của bố. Lúc rảnh tôi đều tranh thủ thời gian để bên cạnh và chăm sóc ông. Bố dạy dỗ tôi rất nhiều điều và có sức ảnh hưởng đến sự nghiệp ca hát của tôi. Bố ra đi thanh thản trong vòng tay của con cái, người thân. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi rất đau lòng”. Nam ca sĩ không ngừng rơi nước mắt trong tang lễ. Sau đó anh hát ca khúc "Nam Mô A Di Đà Phật", một sáng tác nổi tiếng của bố để tiễn ông lần cuối. Linh cữu nhạc sĩ Vũ Cẩm sẽ được an táng tại nghĩa trang Yên Kỳ, Ba Vì, ngày 22/4.

Nam ca sĩ hát tiễn bố trong tang lễ - Ảnh: Dân Trí Dù đã chuẩn bị tâm lý song nam ca sĩ không giấu được nỗi đau khi bố ruột qua đời - Ảnh: Dân Trí Nhiều sao Việt khi hay tin đã gửi lời động viên đến Quang Hà. Một số nghệ sĩ như Thanh Lam, Khắc Việt, Vũ Duy Khánh… trực tiếp đến nhà tang lễ để thắp hương, tiễn biệt nhạc sĩ Vũ Cẩm. Trong khi đó, một số nghệ sĩ khác như Lê Quyên, Mỹ Lệ, Lê Bảo Bình… gửi vòng hoa viếng chia buồn. Ca sĩ Thanh Lam cùng đồng nghiệp đến viếng bố Quang Hà - Ảnh: Thanh niên Vợ chồng Khắc Việt đến chia buồn cùng Quang Hà - Ảnh: Thanh Niên NSND Quốc Hưng viết những dòng cuối gửi đến nhạc sĩ Vũ Cẩm - Ảnh: Thanh niên Ca sĩ Lệ Quyên gửi vòng hoa chia buồn - Ảnh: Dân Trí Sau tang lễ, linh cữu nhạc sĩ Vũ Cẩm được an táng tại nghĩa trang Yên Kỳ, Ba Vì vào ngày 22/4 - Ảnh: Dân Trí Nhạc sĩ Vũ Cẩm sinh năm 1942 tại Hà Nội. Ông làm chỉ huy dàn nhạc của Tổng cục Chính trị trước khi về hưu. Nhạc sĩ Vũ Cẩm từng là nghệ sĩ chơi cello và để lại cho đời nhiều tác phẩm như Kỷ niệm mùa thu Hà Nội, Nhớ Hà Nội, Nghe tiếng chuông chùa... Nam nhạc sĩ có 4 người con, trong đó có Quang Hà theo đuổi nghệ thuật và đạt được những thành công nhất định.

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