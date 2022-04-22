Cộng đồng mạng "bán tín bán nghi" trước hình ảnh tình tứ của MC Đại Nghĩa cùng 1 nữ diễn viên xinh đẹp. Bức ảnh hiện đang nhận nhiều sự chú ý.

MC Đại Nghĩa là gương mặt hiện phủ sóng khắp các chương trình gameshow, giải trí trên truyền hình. Không chỉ vậy, nam MC còn gây dấu ấn qua các vai diễn trong các bộ phim điện ảnh, sitcom,... Trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật, Đại Nghĩa khá kín tiếng trong chuyện tình cảm đời tư. Ít ai biết được những bóng hồng nào đã từng đi qua đời anh. Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân, Đại Nghĩa bất ngờ chia sẻ hình ảnh ăn tối cùng một nữ diễn viên nổi tiếng thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Đặc biệt, dòng trạng thái đầy mùi "thính" khiến dân tình "đúng ngồi không yên": "Giữa bao nhiêu món ngon trong bữa tiệc tối qua, anh chỉ ăn được duy nhất món bắp lăn bột chiên. Giữa bao nhiêu người lướt qua anh mỗi ngày, anh chỉ chọn em. Kể cả cô gái đèm đẹp kế bên đang nhìn anh khao khát, anh cũng mặc....".



MC Đại Nghĩa đăng tải hình ảnh thân thiết bên Khả Như kèm dòng trạng thái đầy mùi thính - Ảnh: Chụp màn hình Mỹ nhân kề bên Đại Nghĩa không ai khác chính là diễn viên Khả Như. Những tưởng chàng MC bao lâu độc thân nay đã tìm được bến đỗ nhưng thực chất đây có thể chỉ là trò đùa của Đại Nghĩa cùng đồng nghiệp thân thiết. Dưới phần bình luận bài viết, ngay cả nữ chính được nam MC "si mê" cũng tỏ ra khá bất ngờ trước màn “dàn dựng” yêu đương của đàn anh. Không chỉ vậy, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và cả người hâm mộ cũng không khỏi ngỡ ngàng trước dòng trạng thái mùi mẫn này.

Khả Như và nhiều người bất ngờ trước dòng trạng thái của MC Đại Nghĩa - Ảnh: Chụp màn hình Đây cũng không phải lần đầu tiên MC Đại Nghĩa gây hiểu nhầm có tình cảm với các sao nữ khác. Trước đó, cuối năm 2019, Đại Nghĩa và Lý Nhã Kỳ từng vướng tin đồn kết hôn chỉ vì cả hai cùng đăng tải hình ảnh chụp đồ cưới cùng nhau kèm với dòng trạng thái: “Ừ vậy đó mọi người, chấm dứt đời độc thân nha”. Tuy nhiên, sau đó, Lý Nhã Kỳ đã lên tiếng xác nhận rằng cả hai chỉ là bạn bè. Bức ảnh khiến nhiều người đồn đoán Đại Nghĩa kết hôn với Lý Nhã Kỳ - Ảnh: Internet Gần đây, nam MC còn bị đồn hẹn hò với diễn viên Võ Tấn Phát - Ảnh: Internet Không chỉ vậy, thời gian qua, MC Đại Nghĩa còn bị nghi hẹn hò với trai trẻ Võ Tấn Phát khi bị nhiều lần bị phát hiện có những bức ảnh thân thiết ở chung 1 địa điểm là nhà của nam MC kỳ cựu. Tuy nhiên, cả 2 đều im lặng trước lời đồn đoán này.

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