Đám tang ca sĩ Tường Khuê: Như Quỳnh bật khóc nức nở, cầm chặt di ảnh em trai

Hậu trường 22/04/2022 09:50

Thông tin ca sĩ Tường Khuê - em trai ca sĩ Như Quỳnh - qua đời khiến nhiều người không khỏi xót xa. Trong buổi lễ, nữ ca sĩ đã không giấu nổi xúc động.

Thông tin ca sĩ Tường Khuê - em trai ca sĩ Như Quỳnh - qua đời khiến nhiều người không khỏi xót xa. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã đăng tải cáo phó cũng như thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức tang lễ cho em trai từ Continental Funeral Home Santa Ana, California sang chùa Điều Ngự, Westminster, California, Mỹ. Lễ cầu siêu diễn ra vào 14h, lễ viếng bắt đầu từ 15h và kết thúc lúc 18h30' cùng ngày 21/4 (giờ địa phương).

Đám tang ca sĩ Tường Khuê: Như Quỳnh bật khóc nức nở, cầm chặt di ảnh em trai - Ảnh 1
Cáo phó của em trai được Như Quỳnh chia sẻ - Ảnh: FBNV

Từ sáng sớm nay, nhiều sao Việt đã có mặt để chia buồn cùng nữ danh ca và thắp nén hương tiễn biệt cho người ca sĩ quá cố.

Đám tang ca sĩ Tường Khuê: Như Quỳnh bật khóc nức nở, cầm chặt di ảnh em trai - Ảnh 2
 Quang Minh là một trong những nghệ sĩ đến viếng sớm nhất - Ảnh: Internet

Theo VietNamNet, về vấn đề truyền thông, gia đình Như Quỳnh ủy thác cho một trung tâm ca nhạc người Việt ở Mỹ lo liệu. Vì vậy, buổi lễ có lực lượng bảo vệ ngăn YouTuber quay phim, chụp ảnh cận linh cữu nghệ sĩ Tường Khuê. 

Bên cạnh đó, khán giả phương xa cũng có thể theo dõi tang lễ của em trai Như Quỳnh qua các buổi phát sóng trực tiếp của các nghệ sĩ hải ngoại như Hồng Loan - Bảo Quốc,...

Đám tang ca sĩ Tường Khuê: Như Quỳnh bật khóc nức nở, cầm chặt di ảnh em trai - Ảnh 3

Đám tang ca sĩ Tường Khuê: Như Quỳnh bật khóc nức nở, cầm chặt di ảnh em trai - Ảnh 4
Quan Tài Ca sĩ Tường Khuê được đưa đến chùa làm lễ - Ảnh: Chụp màn hinh

Sau nghi lễ cầu siêu, anh Gia Tuấn - đại diện gia đình Như Quỳnh - cảm ơn nhà chùa đã tổ chức buổi lễ chỉn chu, cảm ơn khách đến viếng nghệ sĩ quá cố. 

Đám tang ca sĩ Tường Khuê: Như Quỳnh bật khóc nức nở, cầm chặt di ảnh em trai - Ảnh 5

Tại đám tang, ca sĩ Như Quỳnh cầm chặt di ảnh em trai khóc nức nở. Cô được người thân liên tục động viên, an ủi.

Sau khi lấy lại tinh thần, Như Quỳnh chia sẻ: "Đại diện gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp, khán giả, truyền thông báo chí đã thực sự yêu thương Tường Khuê. Tang gia bối rối có điều gì thiếu sót, xin mọi người vui lòng thông cảm để Khuê ra đi nhẹ nhàng. Xin chúng ta hãy cùng nhau trân quý những gì đang có hiện tại". 

Đám tang ca sĩ Tường Khuê: Như Quỳnh bật khóc nức nở, cầm chặt di ảnh em trai - Ảnh 6
Như Quỳnh không trong buổi lễ - Ảnh: Chụp màn hình

Tường Khuê tên thật là Lê Lâm Tường Khuê, sinh năm 1972. Anh sang Mỹ định cư để cùng chị gái theo đuổi dòng nhạc dân ca trữ tình từ những năm 1990.

Tường Khuê cùng Tường Nguyên là cặp song ca ăn ý tại thị trường hải ngoại tới mức không ít lần khán giả nhầm tưởng họ là anh em sinh đôi. Năm 2015, cả hai lần đầu về TP.HCM tổ chức live show ở quê nhà.

Đám tang ca sĩ Tường Khuê: Như Quỳnh bật khóc nức nở, cầm chặt di ảnh em trai - Ảnh 7
Tường Khuê và Như Quỳnh - Ảnh: Internet

Ngoài ca hát, Tường Khuê còn là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong giới. Bạn bè thân tình đều biết rằng phần lớn các bộ áo dài gắn bó với hình ảnh của chị gái Như Quỳnh xuyên suốt hành trình ca hát, đều do Tường Khuê thiết kế và thực hiện.

Như Quỳnh 52 tuổi chưa một lần mặc áo cưới, nửa đêm khóc nức nở gọi cho Chí Tài hỏi một câu 'xé nát tâm can'

Như Quỳnh 52 tuổi chưa một lần mặc áo cưới, nửa đêm khóc nức nở gọi cho Chí Tài hỏi một câu 'xé nát tâm can'

Tuy là một giọng ca với sự nghiệp đồ sộ cùng nhan sắc mặn mà nhưng Như Quỳnh ở tuổi 52 vẫn chưa từng được mặc áo cưới lần nào, mỗi khi nhắc đến chuyện tình duyên là cô lại đau xót cho số phận mình.

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