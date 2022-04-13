Vào chiều ngày 12/4, dư luận chưa hết bàng hoàng khi ca sĩ Như Quỳnh bất ngờ thông báo tin buồn, được biết em trai cô là nhà thiết kế, ca sĩ Lê Tường Khuê vừa qua đời. Trên trang cá nhân của mình, giọng ca "Duyên phận" đã đổi ảnh đại diện thành một màu đen u ám thay cho lời tiễn biệt đến người thân yêu. Sự ra đi của nam nghệ sĩ khiến cho gia đình, đồng nghiệp và khán giả vô cùng bàng hoàng, xót xa.

Người mẫu Đức Tiến cũng cho thông tin thêm về vụ việc, ca sĩ Lê Tường Khuê vốn có nhiều bệnh nền, tinh thần không được tốt trước khi qua đời. Dù biết tin em trai Như Quỳnh đột ngột ra đi, nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong giới giải trí hải ngoại vẫn vô cùng bàng hoàng, thương tiếc.

Trao đổi với An Ninh Thủ Đô, Như Quỳnh cho biết nguyên nhân em trai mình qua đời tại Mỹ sau khi không may trải qua một cơn đột quỵ bất ngờ. Hiện tại tâm trạng nữ ca sĩ rất rối bời, chưa thể chia sẻ nhiều hơn với mọi người về sự mất mát này. Trong khi đó, đại diện phía truyền thông của Như Quỳnh là bà Khánh Vương đã trả lời trên Vnexpress: "Như Quỳnh khóc rất nhiều trong điện thoại. Hiện chị ấy cùng bạn trai lo liệu tang lễ cho em trai".

Tường Khuê tên đầy đủ là Lê Lâm Tường Khuê. Khi mới bước chân vào con đường nghệ thuật, anh từng được biết đến ở vai trò ca sĩ. Em trai Như Quỳnh được nhận xét là sở hữu chất giọng đẹp, giàu cảm xúc và niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật, đặc biệt là ca hát và thời trang. Tuy nhiên sau cùng, Tường Khuê đã chọn đi theo con đường thiết kế thời trang và khẳng định thương hiệu riêng ở lĩnh vực thiết kế trang phục áo dài truyền thống. Những bộ áo dài anh thiết kế, may đo rất được người nổi tiếng ưa chuộng.

Trong sự nghiệp của mình, Như Quỳnh thường xuyên diện áo dài. Hầu hết trong số đó đều do Lê Tường Khuê tự tay làm cho chị gái. Tường Khuê là người luôn sát cánh cùng với Như Quỳnh trong cả cuộc sống lẫn con đường nghệ thuật. Anh được biết đến như một trợ lý đắc lực đứng đằng sau góp phần làm nên thành công và để lại hình ảnh đẹp về Như Quỳnh trong những bộ trang phục áo dài truyền thống. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Tường Khuê từng chia sẻ: "Từ nhỏ, tôi thấy chị hay phải mượn đồ đi hát nên lúc nào cũng thầm nghĩ lớn lên sẽ làm trang phục để chị đỡ vất vả".

Có thể thấy tình cảm giữa Như Quỳnh và Tường Khuê rất khăng khít, gắn bó. Cả hai chị em nghệ sĩ luôn sát cánh và chăm lo cho cuộc sống của nhau. Với giọng ca sinh năm 1970, cô cảm thấy rất biết ơn và hãnh diện về em trai mình. Hầu hết những bộ trang phục do Tường Khuê thiết kế luôn mang lại sự tự tin cho nữ ca sĩ mỗi lần lên sân khấu biểu diễn.