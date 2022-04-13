Pha Lê: Người phụ nữ nào có con nhỏ thì cực chẳng đã mới phải ly hôn

Hậu trường 13/04/2022 10:48

Quá bức xúc vì cuộc hôn nhân của mình bị đem ra xuyên tạc và bàn tán rộng rãi, mới đây nữ ca sĩ Pha Lê đã lên tiếng "cảnh cáo".

Cuối tháng 3 vừa qua, Pha Lê đã xác nhận rằng cô và người chồng Hàn Quốc Emmanuel Shin đã ly hôn sau 2 năm mặn nồng. Nữ ca sĩ còn khẳng định, cả hai chia tay trong êm đẹp và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, cùng nhau nuôi dạy con gái nhỏ. Trên trang cá nhân của mình, cô viết: "Em cảm ơn anh về mọi thứ, quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mà chúng ta có cũng như bé Ốc".

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Pha Lê và chồng ly hôn sau hai năm chung sống - Ảnh: Internet

Được biết, cặp đôi kết hôn vào giữa năm 2020 nhưng không tổ chức đám cưới. Cả hai có với nhau mộ bé gái đáng yêu tên là Ốc. Trước khi thông báo ly hôn, Pha Lê vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh gia đình mình lên trang cá nhân nên thông báo ly hôn của cô khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và tiếc nuối.

Mới đây, Pha Lê đã bày tỏ sự bức xúc của mình thông qua một bài viết thông qua trang cá nhân của cô. Theo đó, nhiều người đã xuyên tạc, bàn tán cuộc hôn nhân của nữ ca sĩ và chồng cũ khiến gia đình cô bị ảnh hưởng không nhỏ.

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Pha Lê bức xúc khi cuộc hôn nhân của mình bị xuyên tạc - Ảnh: FBNV

"Phàm là phụ nữ mà lại còn là phụ nữ có con nhỏ thì cực chẳng đã mới phải bỏ chồng nha các bạn. Đừng mở miệng phán xét hay bới móc gì hết các bạn à, chưa rơi trúng mình nên chưa thấy cái cảnh đâu, cái miệng xinh bố mẹ ban cho không phải để khẩu nghiệp." - Pha Lê viết.

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Chia sẻ của Pha Lê - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đây, nói về lý do ly hôn chồng, Pha Lê từng khẳng định cả hai rời xa nhau là vì "hết tình" và khác biệt về văn hóa lẫn quan điểm sống nhưng không thể dung hòa. Không những vậy, cô còn nhấn mạnh cuộc hôn nhân của cô không có sự chen chân của người thứ 3, không cãi vã và cũng không có thù hằn gì cả.

Hậu ly hôn, Pha Lê không ngần ngại cho chồng cũ 'lên sóng' MXH, cách hành xử thế nào mà khiến netizen dậy sóng?

Hậu ly hôn, Pha Lê không ngần ngại cho chồng cũ 'lên sóng' MXH, cách hành xử thế nào mà khiến netizen dậy sóng?

Động thái của Pha Lê hậu ly hôn với ông xã Hàn Quốc khiến netizen hết lời khen ngợi.

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