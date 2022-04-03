Hậu ly hôn, Pha Lê không ngần ngại cho chồng cũ 'lên sóng' MXH, cách hành xử thế nào mà khiến netizen dậy sóng?

Nữ ca sĩ cũng cho biết, cả 2 chia tay trong êm đẹp, không xảy ra mâu thuẫn hay có sự xuất hiện của người thứ ba. Tuy nhiên, trái với việc người ta thường tránh nhắc về nhau sau khi ly hôn thì mới đây, Pha Lê lại có động thái gây chú ý. Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ không ngần ngại đăng tải đoạn clip ngắn quay lại hình ảnh của chồng cũ và con gái đi chơi vui vẻ bên nhau.

Thời gian qua, người hâm mộ liên tiếp nhận tin buồn khi nhiều cặp vợ chồng đình đám showbiz Việt tuyên bố "đường ai nấy đi". Gần đây nhất là ca sĩ Pha Lê thông báo ly hôn với ông xã người Hàn Quốc khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ cho chồng cũ "lên sóng" hậu tuyên bố ly hôn. Pha Lê còn hài hước chia sẻ dòng trạng thái: "Nghe bà Ốc tâm sự với ba nó kìa. Trời ơi, sao tui không hiểu gì hết vậy? Tui như kiểu làm tài xế chở ba con nó đi chơi vậy á".

Có thể thấy dù đã không còn đi chung một con đường song Pha Lê và ông xã vẫn xem nhau như những thành viên thân thiết trong gia đình. Cả 2 cùng nhau dành những thời gian hạnh phúc cho con gái. Bài chia sẻ mới nhất này của Pha Lê khiến dân tình vừa ngỡ ngàng, vừa ngưỡng mộ bởi cách hành xử văn minh sau ly hôn.

Pha Lê cho chồng cũ 'lên sóng' hậu tuyên bố ly hôn - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, nữ ca sĩ cũng từng đăng tải bức tâm thư dài để nói rõ về nguyên nhân cũng như tình trạng hiện tại sau ly hôn. Điển hình là chuyện phân chia tài sản hậu, Pha Lê cho biết dư sức lo cho con và mọi vấn đề tài sản, kinh tế từ đầu đã độc lập nên giờ cũng không có gì phải bàn bạc. Pha Lê chia sẻ:

"Vợ cảm ơn chồng về tất cả mọi thứ, về quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mà chúng ta có, và cả ADN tuyệt phẩm để có em Ốc bây giờ! Hãy nhớ là vợ luôn luôn là gia đình của chồng, mong chồng sẽ thành công và đạt được ước mơ của mình, gặp nhiều may mắn khi phải lập nghiệp ở một đất nước xa lạ thế này, chồng đã vất vả nhiều rồi, cố gắng lên Emmanuel Shin".