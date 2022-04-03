Hậu ly hôn, Pha Lê không ngần ngại cho chồng cũ 'lên sóng' MXH, cách hành xử thế nào mà khiến netizen dậy sóng?

Hậu trường 03/04/2022 09:23

Động thái của Pha Lê hậu ly hôn với ông xã Hàn Quốc khiến netizen hết lời khen ngợi.

Thời gian qua, người hâm mộ liên tiếp nhận tin buồn khi nhiều cặp vợ chồng đình đám showbiz Việt tuyên bố "đường ai nấy đi". Gần đây nhất là ca sĩ Pha Lê thông báo ly hôn với ông xã người Hàn Quốc khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Nữ ca sĩ cũng cho biết, cả 2 chia tay trong êm đẹp, không xảy ra mâu thuẫn hay có sự xuất hiện của người thứ ba. Tuy nhiên, trái với việc người ta thường tránh nhắc về nhau sau khi ly hôn thì mới đây, Pha Lê lại có động thái gây chú ý. Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ không ngần ngại đăng tải đoạn clip ngắn quay lại hình ảnh của chồng cũ và con gái đi chơi vui vẻ bên nhau.

Hậu ly hôn, Pha Lê không ngần ngại cho chồng cũ 'lên sóng' MXH, cách hành xử thế nào mà khiến netizen dậy sóng? - Ảnh 1
Hậu ly hôn, cả 2 vẫn muốn cùng nhau dành điều tốt nhất cho con - Ảnh: Internet

 

Đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ cho chồng cũ "lên sóng" hậu tuyên bố ly hôn. Pha Lê còn hài hước chia sẻ dòng trạng thái: "Nghe bà Ốc tâm sự với ba nó kìa. Trời ơi, sao tui không hiểu gì hết vậy? Tui như kiểu làm tài xế chở ba con nó đi chơi vậy á".

Có thể thấy dù đã không còn đi chung một con đường song Pha Lê và ông xã vẫn xem nhau như những thành viên thân thiết trong gia đình. Cả 2 cùng nhau dành những thời gian hạnh phúc cho con gái. Bài chia sẻ mới nhất này của Pha Lê khiến dân tình vừa ngỡ ngàng, vừa ngưỡng mộ bởi cách hành xử văn minh sau ly hôn.

Hậu ly hôn, Pha Lê không ngần ngại cho chồng cũ 'lên sóng' MXH, cách hành xử thế nào mà khiến netizen dậy sóng? - Ảnh 2
Pha Lê cho chồng cũ 'lên sóng' hậu tuyên bố ly hôn - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, nữ ca sĩ cũng từng đăng tải bức tâm thư dài để nói rõ về nguyên nhân cũng như tình trạng hiện tại sau ly hôn. Điển hình là chuyện phân chia tài sản hậu, Pha Lê cho biết dư sức lo cho con và mọi vấn đề tài sản, kinh tế từ đầu đã độc lập nên giờ cũng không có gì phải bàn bạc. Pha Lê chia sẻ:

"Vợ cảm ơn chồng về tất cả mọi thứ, về quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mà chúng ta có, và cả ADN tuyệt phẩm để có em Ốc bây giờ! Hãy nhớ là vợ luôn luôn là gia đình của chồng, mong chồng sẽ thành công và đạt được ước mơ của mình, gặp nhiều may mắn khi phải lập nghiệp ở một đất nước xa lạ thế này, chồng đã vất vả nhiều rồi, cố gắng lên Emmanuel Shin".

Hậu thông báo ly hôn, Pha Lê bán gấp hai căn nhà đắt đỏ vì 'cần tiền', tự nhận: 'Bán nhà như bán rau'

Hậu thông báo ly hôn, Pha Lê bán gấp hai căn nhà đắt đỏ vì 'cần tiền', tự nhận: 'Bán nhà như bán rau'

Sau thông báo ly hôn chồng, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Pha Lê bất ngờ có bài viết "rao bán" hai căn nhà khiến dân tình xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Pha Lê ly hôn Pha Lê và ông xã Hàn Quốc Pha Lê nhắc đến chồng cũ

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 44 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?