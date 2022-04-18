Như Quỳnh 52 tuổi chưa một lần mặc áo cưới, nửa đêm khóc nức nở gọi cho Chí Tài hỏi một câu 'xé nát tâm can'

Đàm Vĩnh Hưng từng nói: "Cho tới bây giờ chúng ta vẫn thấy có rất nhiều nghệ sĩ mang bóng dáng của Như Quỳnh, cũng theo cách xinh đẹp và dễ thương như vậy". Quả thật, hình tượng dễ thương và dịu dàng của Như Quỳnh đã ảnh hưởng nhiều đến các thế hệ đàn em.

Suốt nhiều thập kỷ, người ta nhắc đến Như Quỳnh như một ca sĩ theo đuổi dòng nhạc Bolero có sự nghiệp thành công nhất nhì làng giải trí trong nước lẫn hải ngoại. Ngoài giọng hát trời phú, nữ danh ca còn sở hữu một nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo nhưng vô cùng đằm thắm.

Thuở sinh thời, cố NS Chí Tài cũng thường dùng những lời có cánh để nói về đàn em thân thiết, cô cũng thường giúp đỡ đàn anh của mình. Chí Tài nói: "Suốt những năm tháng làm nhạc sĩ, tôi quen cũng chỉ vừa đủ ca sĩ, không nhiều quá. Trong đó, chỉ có Như Quỳnh là người em luôn giúp đỡ tôi. Hồi đó, phòng thu của tôi còn thiếu thốn, không đủ microphone. Như Quỳnh mang đến cho tôi những microphone rất tốt".

Không những xinh đẹp dịu dàng, nhân phẩm và tính cách của Như Quỳnh cũng cực kỳ tốt, cô bỏ tiền túi mua nhà cho mẹ và em trai khi cha mẹ cô ly hôn và thường xuyên chạy giữa hai nhà để chăm lo cho sức khỏe cho họ. Em trai Tường Khuê của cô cũng từng nhận xét chị mình là một người hiếu thảo và thương yêu các em, chỉ cần đó là chuyện liên quan đến gia đình, cô đều dang tay giải quyết.

Tuy xinh đẹp và nổi tiếng nhưng Như Quỳnh lại có đường tình duyên khá lận đận, đúng với câu "hồng nhan bạc phận". Dù đã ngoài 50 tuổi, trải qua nhiều mối tình và có một cô gái nhỏ, nhưng nữ danh ca vẫn chưa một lần được mặc váy cưới. Tuy ít khi chia sẻ gì trước truyền thông nhưng khán giả đều biết tới đời sống tình cảm của cô.

Nhuq Quỳnh có đời sống tình cảm lận đận - Ảnh: Internet

Trước khi mất, cố NS Chí Tài từng kể về một lần nhận điện thoại của Như Quỳnh vào lúc đêm khuya. Khi anh bắt máy lên, đầu dây bên kia là tiếng Như Quỳnh nức nở: "Anh Tài, hình như những người đến với em đều không bằng tình cảm thật lòng. Họ chỉ đến với em vì một cái gì đó. Có phải vì tiền không anh Tài?".

Nghe câu nói của Như Quỳnh, Chí Tài không rõ đàn em đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết an ủi động viên cô mà thôi vì qua giọng nói anh có thể đoán được giọng ca sinh năm 1970 hiện đang rất buồn.

Hoài Linh hát tặng cho Như Quỳnh bài hát Áo Em Chưa Mặc Một Lần - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, tại một chương trình, Hoài Linh đã có dịp hội ngộ với Như Quỳnh sau thời gian dài không gặp nhau vì lý do dịch bệnh. Tại đây, nam danh hài đã hát tặng cho cô ca khúc Áo Em Chưa Mặc Một Lần.

"Tôi hát ca khúc này để tặng cho người em gái Như Quỳnh. Trong đời người con gái ai cũng ao ước được mặc áo cưới một lần nhưng Như Quỳnh thì chưa. Tôi hiểu tâm trạng đó của Như Quỳnh nên hát bài này.

Tôi thực sự thương Như Quỳnh lắm. Như Quỳnh là một danh ca xinh đẹp, nổi tiếng, được hàng vạn người yêu thương, mến mộ. Đàn ông ngày đó ai chẳng mê Như Quỳnh. Ai cũng nghĩ với nhan sắc và phẩm hạnh cao đẹp như Như Quỳnh sẽ có được một tấm chồng như ý nhưng không." - Hoài Linh chia sẻ trong chương trình.

Ở tuổi 52, Như Quỳnh vẫn lẻ bóng một mình - Ảnh: Internet

Nghe Hoài Linh hát xong, Như Quỳnh đã bật khóc nức nở như thương cảm cho chính phận mình. Người hâm mộ trong và ngoài nước cũng luôn hy vọng rằng nữ danh ca có thể tìm được cho mình một bờ vai vững chắc để cô có thể dựa vào những năm còn lại của cuộc đời.