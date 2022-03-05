Như Quỳnh kể về lần gặp cuối cùng với Phi Nhung, tiết lộ sức khỏe đáng lo của đồng nghiệp khi đi diễn

Hậu trường 05/03/2022 17:31

Ca sĩ Như Quỳnh mới đây đã vô cùng xúc động khi kể về kỉ niệm cuối cùng với Phi Nhung, những tâm sự của nữ ca sĩ khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào.

Vừa qua, Như Quỳnh đã có cuộc phỏng vấn thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Trong lần trò chuyện này, nữ ca sĩ nhắc đến Phi Nhung, tiết lộ kỷ niệm khó quên của hai người. Theo lời nữ ca sĩ, đây cũng chính là lần gặp cuối cùng của cô với giọng ca “Bông điên điển”.

Như Quỳnh kể về lần gặp cuối cùng với Phi Nhung, tiết lộ sức khỏe đáng lo của đồng nghiệp khi đi diễn - Ảnh 1

Như Quỳnh cho biết thời điểm đó, cô và Phi Nhung, Mạnh Quỳnh có cơ hội cùng nhau kết hợp trong một dự án. Biết sức khỏe đồng nghiệp không tốt, Phi Nhung liên tục hỏi han, chủ động đề nghị giúp đỡ mỗi khi có thể: “Khi đó Nhung luôn hỏi Quỳnh khỏe không, có cần Nhung giúp gì không? Nhung là người rất tình cảm, đã thương ai rồi thì sẽ hết mình”, Như Quỳnh kể lại.

“Xem lại mới thấy nhớ bạn nhiều, nhớ người đồng nghiệp của mình nhiều. Cứ nghĩ rằng sẽ còn đi chung với nhau, cùng nhau bước tiếp. Không ngờ những điều mình không hề nghĩ tới đã xảy ra”.

Như Quỳnh kể về lần gặp cuối cùng với Phi Nhung, tiết lộ sức khỏe đáng lo của đồng nghiệp khi đi diễn - Ảnh 2

“Nhung là người rất chịu khó, tích cực lắm. Bất cứ hoàn cảnh nào Nhung cũng có thể thích nghi, vững vàng được. Quỳnh thì dở hơn, Quỳnh không mạnh mẽ bằng. Những lúc có dịp quay hậu trường, tiếp xúc với nhau, Quỳnh biết được đời sống riêng tư của Nhung cũng cô đơn lắm. Nhung hay chia sẻ những mẩu chuyện đời thường mà Quỳnh không tiện nói. Nhung rất cởi mở, bình dị, Quỳnh học hỏi ở Nhung rất nhiều”, Như Quỳnh xúc động chia sẻ.

Nhớ lại thời điểm nghe tin Phi Nhung mất, Như Quỳnh trải lòng: “Đau chứ. Bạn mình một người rất khỏe mạnh, đang làm việc bình thường, năng lượng tràn đầy nên mình không nghĩ bạn sẽ bỏ mình đi. Mình thấy quá đột ngột, rất hụt hẫng. Mình mới gặp bạn, còn chưa kịp nói những điều cần nói. Mình thấy bị sốc như chuyện của anh Chí Tài vậy. Không ngờ trong 2 năm vừa qua khá nhiều chuyện buồn đến với giới nghệ sĩ, từ trong nước đến hải ngoại nhiều người lần lượt ra đi. Mình chỉ cầu mong ở thế giới bên kia họ vẫn thấy hạnh phúc vì rất nhiều người ở đây vẫn nhớ tới họ”.

Như Quỳnh kể về lần gặp cuối cùng với Phi Nhung, tiết lộ sức khỏe đáng lo của đồng nghiệp khi đi diễn - Ảnh 3

Thời gian qua, Như Quỳnh luôn âm thầm đến viếng và thăm hỏi Phi Nhung, nói về vấn đề này Như Quỳnh tâm sự, cô rất ngại và sợ mình dùng tên tuổi bạn bè, người thân để đánh bóng bản thân. Cô chấp nhận những lời chỉ trích, chê bai, tin rằng dần dần mọi người sẽ hiểu.

Như Quỳnh chia sẻ: “Quỳnh chọn cách riêng, ngồi lại nghe những ca khúc của bạn mình… Khi họ không còn trên cõi đời, Quỳnh chỉ muốn có mình và người đó ở riêng, trong 1 không gian lắng đóng. Mình cảm thấy như vậy thật và gần gũi với họ hơn”.

 

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Từ khóa:   Phi Nhung Như Quỳnh Mạnh Quỳnh

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