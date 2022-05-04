Lệ Quyên tung ảnh diện bikini bé xíu, fan thốt lên: ‘Nữ hoàng nội y mới’ của showbiz là đây

Hậu trường 04/05/2022 18:32

Mới đây, Lệ Quyên đã khoe loạt ảnh bikini bỏng mắt lên trang cá nhân khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ, xuýt xoa khi “nữ hoàng phòng trà” khoe body quyến rũ và làn da trắng bóc.

Từ sau ly hôn, ca sĩ Lệ Quyên liên tục khoe trên trang cá nhân việc tích cực luyện tập thể thao để sở hữu vóc dáng cân đối và body không chút mỡ thừa. Mới đây, “nữ hoàng phòng trà” khiến dân tình “há hốc” khi tung loạt ảnh diện bikini trắng bé xíu.

Lệ Quyên tung ảnh diện bikini bé xíu, fan thốt lên: ‘Nữ hoàng nội y mới’ của showbiz là đây - Ảnh 1
Lệ Quyên khoe ảnh bikini trắng mịn. Ảnh: FBNV
Lệ Quyên tung ảnh diện bikini bé xíu, fan thốt lên: ‘Nữ hoàng nội y mới’ của showbiz là đây - Ảnh 2
Chỉ trong thời gian ngắn, bộ ảnh thu hút hàng chục nghìn like từ fan hâm mộ. Ảnh: FBNV
Lệ Quyên tung ảnh diện bikini bé xíu, fan thốt lên: ‘Nữ hoàng nội y mới’ của showbiz là đây - Ảnh 3
Nhiều fan còn ưu ái gọi Lệ Quyên với danh xưng mới "Nữ hoàng nội y" của Vbiz. Ảnh: FBNV
Lệ Quyên tung ảnh diện bikini bé xíu, fan thốt lên: ‘Nữ hoàng nội y mới’ của showbiz là đây - Ảnh 4
  Lệ Quyên ngày càng quyến rũ. Ảnh: FBNV

 Dù đã qua tuổi 40 nhưng nhan sắc của Lệ Quyên ngày càng nâng hạn. Cô được đánh giá ngày càng quyến rũ. Từ khi công khai chuyện tình cảm với bạn trai kém 11 tuổi, Lệ Quyên không ngại chia sẻ khoảnh khắc đời thường của hai người. 

Lệ Quyên tung ảnh diện bikini bé xíu, fan thốt lên: ‘Nữ hoàng nội y mới’ của showbiz là đây - Ảnh 5
Lệ Quyên đang hạnh phúc bên tình yêu kém tuổi. Ảnh minh họa: FBNV
Lâm Bảo Châu khoe bức tranh ký hoạ cùng với Lệ Quyên, hé lộ cách xưng hô khiến CĐM hối thúc ngày về chung nhà

Lâm Bảo Châu khoe bức tranh ký hoạ cùng với Lệ Quyên, hé lộ cách xưng hô khiến CĐM hối thúc ngày về chung nhà

Chỉ qua động thái như thế này, Lâm Bảo Châu đã chứng tỏ cho nhiều người thấy mối quan hệ mặn nồng với Lệ Quyên.

Xem thêm
Từ khóa:   Lệ Quyên Lâm Bảo Châu Lệ Quyên lê quyên khoe ảnh bikini

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?