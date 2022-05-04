Lệ Quyên tung ảnh diện bikini bé xíu, fan thốt lên: ‘Nữ hoàng nội y mới’ của showbiz là đây

Mới đây, Lệ Quyên đã khoe loạt ảnh bikini bỏng mắt lên trang cá nhân khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ, xuýt xoa khi “nữ hoàng phòng trà” khoe body quyến rũ và làn da trắng bóc.
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Từ sau ly hôn, ca sĩ Lệ Quyên liên tục khoe trên trang cá nhân việc tích cực luyện tập thể thao để sở hữu vóc dáng cân đối và body không chút mỡ thừa. Mới đây, “nữ hoàng phòng trà” khiến dân tình “há hốc” khi tung loạt ảnh diện bikini trắng bé xíu.
Dù đã qua tuổi 40 nhưng nhan sắc của Lệ Quyên ngày càng nâng hạn. Cô được đánh giá ngày càng quyến rũ. Từ khi công khai chuyện tình cảm với bạn trai kém 11 tuổi, Lệ Quyên không ngại chia sẻ khoảnh khắc đời thường của hai người.