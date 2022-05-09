Giữa tin đồn hẹn hò, Thanh Hà 'than trời' khi bị Phương Uyên 'dìm hàng' không có tâm

Hậu trường 09/05/2022 11:00

Ngầm công khai hẹn hò, cặp đôi Phương Uyên - Thanh Hà liên tục khiến dân tình phải 'lụi tim' với những khoảnh khắc siêu đáng yêu và không kém phần ngọt ngào.

Mới đây, nhạc sĩ Phương Uyên đã cập nhật trạng thái trên trang cá nhân: "Good morning. Một ngày tràn đầy năng lượng nhé mọi người. Hãy cười thật nhiều khi còn có thể".

Đính kèm dòng chia sẻ này là một clip ngắn Thanh Hà đang tập thể dục siêu hài. Trong clip cô đã không ngần ngại mà tập những động tác thể dục đính kèm với những biểu cảm, hành động không thể hài hước và thú vị hơn. Sau khi xem, nhiều khán giả không khỏi bật cười và hứng thú với những khoảnh khắc lầy lội này.

Giữa tin đồn hẹn hò, Thanh Hà 'than trời' khi bị Phương Uyên 'dìm hàng' không có tâm - Ảnh 1
Người hâm mộ không khỏi bật cười trước loạt biểu cảm hài hước của Thanh Hà - Ảnh chụp màn hình

Ngay dưới bài đăng, Thanh Hà đã nhanh chóng để lại bình luận "than trời" khi bị Phương Uyên "dìm hàng" không thương tiếc. Nữ ca sĩ viết: "Trời ơi mới sáng sớm bán đứng em rồi, ghép nhạc không có tâm gì hết à". Có thể nhận thấy Phương Uyên cố tình bán đứng bạn gái bằng video "dìm hàng" nhưng dường như nhan sắc của giọng ca Sợ yêu vẫn không hề lu mờ tí nào bất chấp mọi khoảnh khắc 'không được đẹp' của mình.

Giữa tin đồn hẹn hò, Thanh Hà 'than trời' khi bị Phương Uyên 'dìm hàng' không có tâm - Ảnh 2
Thanh Hà bình luận dưới bài post 'dìm hàng' mình và tương tác cực đáng yêu của cặp đôi - Ảnh: FBNV

Trước những 'cẩu lương' ngọt ngào của hai người dành cho nhau, người hâm mộ cũng để lại bình luận thể hiện sự ghen tỵ và ngưỡng mộ đến cặp đôi này: "Thích Phương Uyên - Thanh Hà thật sự", "Nhìn hai người hạnh phúc mà mình cũng hạnh phúc lây", "Đúng là khi tìm được đúng người nên Thanh Hà ngày càng đẹp ra nhiều ý",...

Từ khi công khai mối quan hệ, Thanh Hà và Phương Uyên đã nhiều lần chia sẻ loạt khoảnh khắc cực tình tứ đốn tim người hâm mộ trên mạng xã hội. Hai người đã không ngại dành những hành động và lời mật ngọt cho đối phương. Người hâm mộ không khó để nhận thấy cả hai đang rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.

Thậm chí, nữ ca sĩ còn được nhận xét như được hồi xuân kể từ khi bên Phương Uyên. Mặc dù, mối quan hệ của hai người không tránh khỏi một số bình luận tiêu cực, song mối quan hệ của họ và bản thân Thanh Hà lẫn Phương Uyên đều không để bị ảnh hưởng.

Giữa tin đồn hẹn hò, Thanh Hà 'than trời' khi bị Phương Uyên 'dìm hàng' không có tâm - Ảnh 3
Thanh Hà và Phương Uyên đã nhiều lần chia sẻ loạt khoảnh khắc cực tình tứ đốn tim người hâm mộ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Hiện tại, qua những loạt hình ảnh vui vẻ bên nhau cũng khiến nhiều khán giả có cái nhìn thoải mái hơn khi nhận thấy những thay đổi tích cực mà cả hai đem lại cho đối phương.

Trước đó, việc Thanh Hà và Phương Uyên công khai mối quan hệ đã trở thành thông tin bùng nổ trên mạng xã hội. Cả hai có nửa năm tìm hiểu và tiến tới một mối quan hệ trên mức tình bạn, như là tìm thấy "chân ái" của cuộc đời.

Giữa tin đồn hẹn hò, Thanh Hà 'than trời' khi bị Phương Uyên 'dìm hàng' không có tâm - Ảnh 4
Cả hai có nửa năm tìm hiểu và tiến tới một mối quan hệ trên mức tình bạn, như là tìm thấy "chân ái" của cuộc đời - Ảnh: Internet

Vào đúng ngày Valentine, Phương Uyên đăng tải hình ảnh thân thiết với Thanh Hà lên trang cá nhân. Ngay lập tức, Thanh Hà cũng thể hiện tình cảm của mình dưới bài đăng của nữ nhạc sĩ.

Nhưng động thái của Thiều Bảo Trang mới là điều người hâm mộ bất ngờ nhất. Giọng ca xứ Thanh vẫn chúc mừng cho hạnh phúc mới của Phương Uyên. Dường như, cô và nữ nhạc sĩ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng sau khi chia tay.

Thanh Hà cho biết, bắt đầu chuyện tình cảm với Phương Uyên là lúc cô được sống cho chính mình, là thời điểm tìm được hạnh phúc đúng nghĩa.

Giữa lúc Thanh Hà - Phương Uyên đang 'quăng tim' cho nhau ngọt ngào, Thiều Bảo Trang lại 'đăng đàn' trạng thái đầy 'ẩn ý'

Giữa lúc Thanh Hà - Phương Uyên đang 'quăng tim' cho nhau ngọt ngào, Thiều Bảo Trang lại 'đăng đàn' trạng thái đầy 'ẩn ý'

Trên trang cá nhân, Thiều Bảo Trang vừa đăng tải trạng thái đầy ẩn ý chỉ sau trạng thái tình cảm Thanh Hà dành cho Phương Uyên ít phút.

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