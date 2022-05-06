Giữa lúc Thanh Hà - Phương Uyên đang 'quăng tim' cho nhau ngọt ngào, Thiều Bảo Trang lại 'đăng đàn' trạng thái đầy 'ẩn ý'

Trên trang cá nhân, Thiều Bảo Trang vừa đăng tải trạng thái đầy ẩn ý chỉ sau trạng thái tình cảm Thanh Hà dành cho Phương Uyên ít phút.

Chuyện tình cảm của Thanh Hà và Phương Uyên luôn được công chúng quan tâm trong thời gian qua. Mặc dù chưa công khai tình cảm nhưng cư dân mạng đã ngầm xác nhận mối quan hệ "trên tình bạn" khi cả hai luôn ủng hộ cũng như tương tác thường xuyên với nhau tại các sự kiện. Chuyện tình Phương Uyên - Thanh Hà luôn được công chúng quan tâm - Ảnh: FBNV

Trước khi chính thức bên cạnh nhau, cả hai đều từng có những mối tình “khắc cốt ghi tâm”. Nếu như Thanh Hà vừa chia tay tình trẻ kém 12 tuổi cách đây không lâu thì nhạc sĩ Phương Uyên cũng được cho là kết thúc mối tình kéo dài 9 năm với “người tình tin đồn” – ca sĩ Thiều Bảo Trang. Mối quan hệ của Phương Uyên và Thiều Bảo Trang từng gây xôn xao làng giải trí Việt suốt một thời gian dài. Hai người được cho là có mối tình gần thập kỷ bên nhau nhưng chưa bao giờ lên tiếng xác nhận. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Thiều Bảo Trang vừa chia sẻ dòng trạng thái gây chú ý. Trùng hợp giữa lúc rộ “tin đồn hẹn hò” của nhạc sĩ Phương Uyên cùng ca sĩ Thanh Hà.

Thiều Bảo Trang đăng trạng thái gây chú ý - Ảnh: IGNV Được biết, cách đây vài tiếng đồng hồ, nữ ca sĩ hải ngoại gốc Việt - Thanh Hà đã chia sẻ bài viết của nhạc sĩ Phương Uyên trên trang cá nhân. Thanh Hà đã chia sẻ bài viết của Phương Uyên trước đó ít phút - Ảnh: FBNV Phương Uyên cũng 'rep' lại đầy tình cảm - Ảnh: FBNV Không quá khó hiểu khi "chuyện tình" của Thanh Hà - Phương Uyên - Thiều Bảo Trang luôn là chủ đề "nóng hổi" để netizen đem ra bàn tán. Tuy người trong cuộc chưa bao giờ lên tiếng xác nhận nhưng qua loạt ảnh bị "team qua đường" bắt sống thì không thể phủ nhận được tin đồn liệu có trở thành sự thật hay không? Chuyện tình Thanh Hà - Phương Uyên - Thiều Bảo Trang luôn là chủ đề nóng hổi - Ảnh: Internet Dù không biết dòng trạng thái của Thiều Bảo Trang là vô tình hay cố ý nhưng vẫn tạo nhiều dư luận cho cộng đồng mạng.

Xưng anh - em ngọt ngào, Thanh Hà muốn công khai tình cảm với Phương Uyên? Động thái mới đây trên trang cá nhân của ca sĩ Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên như ngầm khẳng định mối quan hệ của cả hai.

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