Giữa lúc Thanh Hà - Phương Uyên đang 'quăng tim' cho nhau ngọt ngào, Thiều Bảo Trang lại 'đăng đàn' trạng thái đầy 'ẩn ý'

Hậu trường 06/05/2022 14:56

Trên trang cá nhân, Thiều Bảo Trang vừa đăng tải trạng thái đầy ẩn ý chỉ sau trạng thái tình cảm Thanh Hà dành cho Phương Uyên ít phút.

Chuyện tình cảm của Thanh Hà và Phương Uyên luôn được công chúng quan tâm trong thời gian qua. Mặc dù chưa công khai tình cảm nhưng cư dân mạng đã ngầm xác nhận mối quan hệ "trên tình bạn" khi cả hai luôn ủng hộ cũng như tương tác thường xuyên với nhau tại các sự kiện.

Giữa lúc Thanh Hà - Phương Uyên đang 'quăng tim' cho nhau ngọt ngào, Thiều Bảo Trang lại 'đăng đàn' trạng thái đầy 'ẩn ý' - Ảnh 1
Chuyện tình Phương Uyên - Thanh Hà luôn được công chúng quan tâm - Ảnh: FBNV

 

Trước khi chính thức bên cạnh nhau, cả hai đều từng có những mối tình “khắc cốt ghi tâm”. Nếu như Thanh Hà vừa chia tay tình trẻ kém 12 tuổi cách đây không lâu thì nhạc sĩ Phương Uyên cũng được cho là kết thúc mối tình kéo dài 9 năm với “người tình tin đồn” – ca sĩ Thiều Bảo Trang. Mối quan hệ của Phương Uyên và Thiều Bảo Trang từng gây xôn xao làng giải trí Việt suốt một thời gian dài. Hai người được cho là có mối tình gần thập kỷ bên nhau nhưng chưa bao giờ lên tiếng xác nhận.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Thiều Bảo Trang vừa chia sẻ dòng trạng thái gây chú ý. Trùng hợp giữa lúc rộ “tin đồn hẹn hò” của nhạc sĩ Phương Uyên cùng ca sĩ Thanh Hà.

Giữa lúc Thanh Hà - Phương Uyên đang 'quăng tim' cho nhau ngọt ngào, Thiều Bảo Trang lại 'đăng đàn' trạng thái đầy 'ẩn ý' - Ảnh 2
Thiều Bảo Trang đăng trạng thái gây chú ý - Ảnh: IGNV

 

Được biết, cách đây vài tiếng đồng hồ, nữ ca sĩ hải ngoại gốc Việt - Thanh Hà đã chia sẻ bài viết của nhạc sĩ Phương Uyên trên trang cá nhân.

Giữa lúc Thanh Hà - Phương Uyên đang 'quăng tim' cho nhau ngọt ngào, Thiều Bảo Trang lại 'đăng đàn' trạng thái đầy 'ẩn ý' - Ảnh 3
Thanh Hà đã chia sẻ bài viết của Phương Uyên trước đó ít phút - Ảnh: FBNV

 

Giữa lúc Thanh Hà - Phương Uyên đang 'quăng tim' cho nhau ngọt ngào, Thiều Bảo Trang lại 'đăng đàn' trạng thái đầy 'ẩn ý' - Ảnh 4
Phương Uyên cũng 'rep' lại đầy tình cảm - Ảnh: FBNV

 

Không quá khó hiểu khi "chuyện tình" của Thanh Hà - Phương Uyên - Thiều Bảo Trang luôn là chủ đề "nóng hổi" để netizen đem ra bàn tán. Tuy người trong cuộc chưa bao giờ lên tiếng xác nhận nhưng qua loạt ảnh bị "team qua đường" bắt sống thì không thể phủ nhận được tin đồn liệu có trở thành sự thật hay không?

Giữa lúc Thanh Hà - Phương Uyên đang 'quăng tim' cho nhau ngọt ngào, Thiều Bảo Trang lại 'đăng đàn' trạng thái đầy 'ẩn ý' - Ảnh 5
Chuyện tình Thanh Hà - Phương Uyên - Thiều Bảo Trang luôn là chủ đề nóng hổi - Ảnh: Internet

Dù không biết dòng trạng thái của Thiều Bảo Trang là vô tình hay cố ý nhưng vẫn tạo nhiều dư luận cho cộng đồng mạng.

Xưng anh - em ngọt ngào, Thanh Hà muốn công khai tình cảm với Phương Uyên?

Xưng anh - em ngọt ngào, Thanh Hà muốn công khai tình cảm với Phương Uyên?

Động thái mới đây trên trang cá nhân của ca sĩ Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên như ngầm khẳng định mối quan hệ của cả hai.

Xem thêm
Từ khóa:   thanh hà phương uyên thiều bảo trang

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 20 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?