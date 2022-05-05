Xưng anh - em ngọt ngào, Thanh Hà muốn công khai tình cảm với Phương Uyên?

Hậu trường 05/05/2022 16:50

Động thái mới đây trên trang cá nhân của ca sĩ Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên như ngầm khẳng định mối quan hệ của cả hai.

Thời gian gần đây, cặp đôi Thanh Hà và Phương Uyên nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Cả hai không ngại ngần thể hiện tình cảm trước mọi người. Trên trang Facebook cá nhân, cặp đôi cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên nhau.

Xưng anh - em ngọt ngào, Thanh Hà muốn công khai tình cảm với Phương Uyên? - Ảnh 1
Thanh Hà thường xuyên đăng ảnh chụp cùng Phương Uyên. Ảnh: FBNV

Mới đây, ca sĩ Thanh Hà đã chia sẻ lại bài viết từ trang cá nhân của Phương Uyên có dòng trạng thái gây hoang mang: "Người "không bình thường" nên Mộng cũng không có bình thường nha, mà em thích, thích một cách khác thường, yêu một cách khác thường, điên một cách khác người."

Xưng anh - em ngọt ngào, Thanh Hà muốn công khai tình cảm với Phương Uyên? - Ảnh 2
Thanh Hà chia sẻ bài viết của nhạc sĩ Phương Uyên với caption gây hoang mang. Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Dưới bài viết, Phương Uyên đã để lại bình luận: “Thì ra người không bình thường luôn nghĩ mình bình thường, em cũng bình thường mà phải không?”. Thanh Hà liền đáp: "em bình thường mới yêu anh"

Xưng anh - em ngọt ngào, Thanh Hà muốn công khai tình cảm với Phương Uyên? - Ảnh 3
Cả 2 xưng hô Anh - Em ngọt ngào. Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Với cách xưng hô “anh - em” ngọt ngào như thế này khiến netizen suy đoán cả hai đang  ngầm xác nhận mối quan hệ "trên tình bạn". Mối quan hệ này vẫn đang chờ chính chủ chính thức công khai để người hâm mộ được dịp chúc mừng.

Xưng anh - em ngọt ngào, Thanh Hà muốn công khai tình cảm với Phương Uyên? - Ảnh 4
Thanh Hà và bạn trai người Philippines thuở còn yêu nhau. Ảnh minh họa: Internet

Trước khi có nghi vấn tình cảm với nhạc sĩ Phương Uyên, nữ ca sĩ từng có mối tình kéo dài nhiều năm với bạn trai người Philippines nhưng không có ý định tiến tới hôn nhân. Những lần đổ vỡ trong hôn nhân khiến cô mất niềm tin và không có ý định kết hôn thêm lần nào nữa.

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Trong khi Thanh Hà đăng tải hình ảnh thân mật và tình cảm, thì người thương của cô - nhạc sĩ Phương Uyên lại thản nhiên "bóc phốt" nữ ca sĩ.

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