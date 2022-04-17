Thanh Hà 'muối mặt' vì bị Phương Uyên 'bóc phốt', làm lộ ra con người thật của cô

Hậu trường 17/04/2022 14:07

Trong khi Thanh Hà đăng tải hình ảnh thân mật và tình cảm, thì người thương của cô - nhạc sĩ Phương Uyên lại thản nhiên "bóc phốt" nữ ca sĩ.

Cặp đôi Thanh Hà - Phương Uyên thời gian gần đây nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng bởi chuyện tình đẹp được công khai vào đúng ngày Lễ tình nhân vừa qua. Kể từ khi công khai mối quan hệ, hai người liên tục chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm của mình lên mạng xã hội, bao gồm cả những lần "thả thính" lẫn nhau.

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Thanh Hà và Phương Uyên không ngần ngại thể hiện tình cảm trong một đêm diễn mới đây của nữ danh ca - Ảnh: Internet

Mới đây, vào sáng ngày 17/4, Thanh Hằng đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một hình ảnh cô cùng bạn bè đi ăn sáng. Đáng chú ý là trong ảnh còn có sự xuất hiện của Phương Uyên kèm với dòng caption: "Cả nhà đi ăn sáng".

Có thể thấy, trong ảnh Phương Uyên và Thanh Hà ngồi sát nhau còn khoác vai rất "tình", Phương Uyên còn nở một nụ cười tươi, trông vô cùng hạnh phúc.

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Bài đăng của Thanh Hà trên trang cá nhân của cô - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, điều khiến Thanh Hà không thể ngờ đó chính là cô sẽ bị cô bị chính người thương của mình làm cho "muối mặt" chỉ bằng một dòng bình luận. Theo đó, Phương Uyên đã "bóc phốt" nữ ca sĩ ngay dưới phần bình luận của bức ảnh này rằng: "Kêu đồ ăn cho nhiều rồi bắt mình tôi ăn hết".

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Phương Uyên 'bóc phốt' Thanh Hà - Ảnh: Chụp màn hình

Hành động này của Phương Uyên đã khiến cho người hâm mộ của cặp đôi một phen cười nghiêng ngả. Bên cạnh đó cũng có không ít người để lại các comment chúc phúc cho hai người.

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