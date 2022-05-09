Sánh đôi tình tin đồn, Lâm Khánh Chi xứng danh 'nữ hoàng chính tả' với caption 'đọc mà tức'

Hậu trường 09/05/2022 20:29

Bài đăng mới nhất của Lâm Khánh Chi cùng tình tin đồn cho thấy cô xứng danh "nữ hoàng chính tả" hơn bất cứ ngôi sao nào.

Chiều 9/5 hôm nay, 'công chúa chuyển giới' Lâm Khánh Chi hào hứng khoe ảnh check-in Hà Nội cùng caption thông báo cô có lịch quay ở VTV. Trong bức ảnh còn có sự xuất hiện của người tình tin đồn Song Duy của Lâm Khánh Chi.

 

Tuy nhiên, với ảnh chụp chung ngầm công khai mối quan hệ, cặp chị em gần như không còn là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Thay vì đó, mọi sự chú ý đổ dồn vào caption mà mỹ nhân viết đính kèm với hình ảnh được đăng tải.

Mặc dù dòng trạng thái chỉ bao gồm 2 câu thông báo ngắn cùng với vỏn vẹn 14 chữ, song Lâm Khánh Chi đã mắc lỗi chính tả liên tục, ngoài ra còn không có dấu ngắt câu, mang lại sự khó chịu cho người đọc chú thích ảnh của cô, đặc biệt là những người khó tính.

Sánh đôi tình tin đồn, Lâm Khánh Chi xứng danh 'nữ hoàng chính tả' với caption 'đọc mà tức' - Ảnh 1
Người đẹp viết "di quây" thay vì "đi quay", "lubu" thay vì "lu bu", "qúa" thay vì "quá" - Ảnh: FBNV

 

Với bài đăng mới nhất này, một lần nữa Lâm Khánh Chi cho thấy cô danh xứng với thực "nữ hoàng chính tả" hơn bất cứ ngôi sao nào.

Không dừng lại đó, được biết đây không phải lần đầu tiên mỹ nhân bị cộng đồng mạng soi việc diễn đạt bằng tiếng Việt trên trang cá nhân,

Trước đó, "công chúa chuyển giới" nhiều lần khiến cộng đồng mạng hoang mang nhẹ với những lỗi sai chính tả ngớ ngẩn và cơ bản, ít ai mắc phải.

Sánh đôi tình tin đồn, Lâm Khánh Chi xứng danh 'nữ hoàng chính tả' với caption 'đọc mà tức' - Ảnh 2

Sánh đôi tình tin đồn, Lâm Khánh Chi xứng danh 'nữ hoàng chính tả' với caption 'đọc mà tức' - Ảnh 3
Những bài đăng của Lâm Khánh Chi bị cư dân mạng bắt lỗi chính tả - Ảnh: Internet

Đầu năm 2022, Lâm Khánh Chi bất ngờ tung ngay bộ ảnh bên “trai lạ” sau tuyên bố ly hôn chồng cũ chưa đầy 1 tháng. Nhiều khán giả đồn đoán đây là tình mới của người đẹp chuyển giới. Trong các hình ảnh, cả hai dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Thậm chí có thông tin cho rằng mỹ nhân chuyển giới về quê chàng trai để đón Tết. 

Trao đổi với chúng tôi, Lâm Khánh Chi cho biết chàng trai đang được cộng đồng mạng quan tâm tên Song Duy, hiện là trợ lý của cô. "Song Duy là một người bạn đặc biệt trong nghề, chơi thân và hiện là trợ lý của tôi. Hiện tôi ở quê của Song Duy ở Quy Nhơn để ăn Tết", Lâm Khánh Chi tiết lộ. 

Cũng theo mỹ nhân chuyển giới, Song Duy chính là người đồng hành, an ủi cô trong thời gian trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống. “Nếu không có Song Duy cùng tôi trong thời gian qua, có lẽ một mình tôi không vượt qua được”Lâm Khánh Chi nói thêm.

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Từ khóa:   Lâm Khánh Chi tình tin đồn Sơn Duy

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