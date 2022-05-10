Vợ cũ Thành Trung hết lời khen ngợi ông xã ngoại quốc, 'chê' đàn ông kiểu 'cá Koi'

Chúng tôi chia đều việc và thời gian để luôn hỗ trợ, giúp nhau an tâm trong cuộc sống...", cô hạnh phúc bày tỏ.

Dòng trạng thái mới nhất của ca sĩ Thu Phượng - vợ cũ Thành Trung viết: "Người đàn ông hiện tại của tôi hiền hậu, chu đáo, chăm con giỏi, dạy con ngoan, vừa làm việc, vừa biết cách sắp xếp thời gian để vun vén cho gia đình.

"Nếu ai hỏi đàn bà thật sự cần gì, thì đây là câu trả lời chính xác nhất, sự quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ. Đàn bà nào có cần chi nhiều, chủ yếu là cần có bấy nhiêu.

Nếu chỉ có những lời khen gợi chồng thì sẽ không có gì đáng nói nếu như vợ cũ Thành Trung không nhắc tới kiểu đàn ông như "Vua cá Koi" trong bài đăng.

Ai thích đàn ông kiểu 'cá Koi' chứ tớ là chưa bao giờ khoái mấy anh dẻo miệng từ khi kết thúc tập 1", nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

"Tập 1" mà nữ ca sĩ nhắc đến được hiểu ngấm ngầm ám chỉ đến cuộc hôn nhân đã đổ vỡ của cô với MC, diễn viên Thành Trung. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng tinh ý đặt nghi vấn cụm từ "cá Koi" trong ngữ cảnh này đang nhắc đến đại gia Thắng Ngô - được mệnh danh là "Vua cá Koi" hiện là người đang nổi đỉnh đám nhất mạng xã hội.

Tuy nhiên, những dòng úp mở này cũng chỉ là những suy đoán của cư dân mạng mà thôi, chuyện có đúng thật như vậy hay không chỉ nữ ca sĩ rõ nhất.

Những sự việc bên lề của ca sĩ Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô - "Vua cá Koi" vẫn nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng dù đám cưới của cặp đôi đã qua hơn 1 tuần - Ảnh: Internet

Bàn về tình mới của đại gia, đám cưới của ca sĩ Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô - "Vua cá Koi" hơn cô 13 tuổi - được diễn ra ở TP.HCM. Dù hai người đã về chung một nhà gần 1 tuần trôi qua nhưng những sự việc bên lề của cặp đôi vẫn nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Cụ thể, dân tình liên tục nhắc đến người vợ cũ khi xưa cùng đại gia đồng cam cộng khổ và chung tay với Thắng Ngô làm nên cơ nghiệp như hiện tại, nhưng cuối cùng cuộc hôn nhân cũng đến hồi kết thúc.

Cách đây 2 năm, đại gia Thắng Ngô vẫn còn xuất hiện trên một chương trình truyền hình nói nhiều lời "ngôn tình", bày tỏ sự cảm kích trước những gì mà người vợ cũ đã hy sinh, vậy mà đến nay, anh đã sánh đôi bên người vợ mới.

2 năm trước, đại gia còn cảm kích trước những gì mà người vợ cũ đã hy sinh, vậy mà đến nay, anh đã sánh đôi bên người vợ mới - Ảnh: Internet

Thậm chí, những sự kiện, hình ảnh về gia đình hạnh phúc của Thắng Ngô và vợ cũ hồi 2021 cũng được dân mạng "khui" ra; đồng thời "ném đá" vị đại gia là người bội bạc, khi có tất cả liền bỏ người vợ tào khang để đến với người vợ thứ hai chính là ca sĩ Hà Thanh Xuân.

Về phía nữ ca sĩ, cô cũng bị nhiều dân mạng "ném đá" không tiếc tay. Trên Fanpage, nitizen đã tràn vào miệt thị. Trước những bình luận gay gắt của cư dân mạng, Hà Thanh Xuân hiện đã khóa chức năng comment trên trang Fanpage có 205.000 người theo dõi và ẩn luôn trang cá nhân để tránh thị phi.