Long Nhật bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ và con trai

Hậu trường 11/05/2022 15:50

Long Nhật đã đăng tải bài viết chia sẻ những hình ảnh quây quần cùng vợ và con trai.

Từ khi giọng ca đầy cảm xúc, thấm đượm tình quê hương Long Nhật lên xe hoa - những câu hỏi và lời đồn liên quan đến giới tính của nam ca sĩ bolero đình đám này vẫn luôn tồn tại. 

Trên trang cá nhân của Long Nhật, anh đã chia sẻ những hình ảnh về khoảng thời gian ấm cúng của anh và mái ấm nhỏ với những món ăn giản đơn cùng dòng trạng thái: "Về nhà ăn cơm với Vợ và Con Trai". Sau khi đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc, bài viết đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng và nhiều bình luận được gửi từ bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ của giọng ca mượt mà là những lời khen và lời chúc đến gia đình nhỏ hạnh phúc, đầm ấm của anh.

Long Nhật bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ và con trai - Ảnh 1
Nam danh ca chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ và con trai - Ảnh: FBNV

 

Trước kia, khi ca sĩ Long Nhật vấp phải nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến giới tính của mình, anh đã đem con trai mới lọt lòng đi xét nghiệm ADN để chứng minh với mọi người rằng đứa nhỏ là con ruột và đây chính là gia đình nhỏ mà anh dành hết tình yêu thương. Cùng lúc đó, bà xã Long Nhật đã chịu nhiều đả kích và ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Cặp đôi đã cùng khóc tại bệnh viện khi có kết quả xét nghiệm. Hiện tại cậu bé ngày ấy nay đã trưởng thành và tên là Vũ Long.

Con trai của nam danh ca trữ tình Long Nhật hiện là sinh viên Đại học Hàng Hải. Cậu chàng nổi bật với vẻ ngoài ấm áp cùng chiều cao đến 1m8 và được nhận xét là thừa hưởng vẻ ưa nhìn từ cha lẫn mẹ. Cậu là một chàng trai dũng cảm khi luôn bảo vệ gia đình mình trước mọi lời dèm pha, đặc biệt là khi có ai đó nói điều không hay đến bố mình.

Long Nhật bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ và con trai - Ảnh 2
Qúy tử nhà nam danh ca - Long Nhật nay đã trưởng thành - Ảnh: Internet

Trước đó, Long Nhật chia sẻ Vũ Long là người luôn bảo vệ gia đình, đặc biệt là ba trước những điều tiếng không hay. Anh nói: “Cu Bim – con trai lớn của ba Nhật hơn 20 tuổi rồi, cao 1m80, mới là sinh viên đại học mà nói: Ba Nhật hiền khô yếu xìu nhưng mà cưng chiều anh em tụi con nhất. Ba yên tâm đi, con sẽ bảo vệ cho cả nhà mình”.

Đứng trước tin đồn giới tính của ba, con trai Long Nhật đáp trả: “Ba tôi giống con gái lắm nhưng ba tôi thương tôi nhất”. Dù đã có nhiều con nhưng tin đồn năm xưa vẫn vây quanh Long Nhật.

Long Nhật bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ và con trai - Ảnh 3
Long Nhật chia sẻ Vũ Long là người luôn bảo vệ gia đình, đặc biệt là ba trước những điều tiếng không hay - Ảnh: Internet

Những lời thị phi của CĐM ngày ấy rằng Long Nhật chỉ lấy vợ làm "bức bình phong" khiến cho cuộc sống hôn nhân của anh và vợ không mấy an ổn. Trong chương trình Ký ức tươi đẹp cách đây không lâu, Long Nhật nghẹn ngào kể về quá khứ với những tin đồn đồng tính dù lúc đó đã có vợ, nhiều người cho rằng đây là sự che giấu.

Long Nhật bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ và con trai - Ảnh 4
Long Nhật từng đề nghị ly hôn với vợ - Ảnh: Internet

Có lần anh đề nghị ly hôn với vợ để cả hai không còn liên quan đến nhau để phải nhìn thấy cảnh người mình thương chịu thiệt thòi, những lời đàm tiếu của dư luận. Nhưng để hạnh phúc như hiện tại, cả hai đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn lúc ấy. Có lẽ tình yêu mãnh liệt đã khiến cả hai quyết định chọn bước tiếp cùng nhau.

Vợ cũ Thành Trung hết lời khen ngợi ông xã ngoại quốc, 'chê' đàn ông kiểu 'cá Koi'

Vợ cũ Thành Trung hết lời khen ngợi ông xã ngoại quốc, 'chê' đàn ông kiểu 'cá Koi'

Mới đây, chia sẻ của ca sĩ Thu Phượng thu hút sự chú ý với những dòng ca ngợi hết lời ông xã ngoại quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Long Nhật gia đình Long Nhật con trai Long Nhật

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 26 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 1 giờ 56 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?