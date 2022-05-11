Long Nhật bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ và con trai

Trên trang cá nhân của Long Nhật, anh đã chia sẻ những hình ảnh về khoảng thời gian ấm cúng của anh và mái ấm nhỏ với những món ăn giản đơn cùng dòng trạng thái: "Về nhà ăn cơm với Vợ và Con Trai". Sau khi đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc, bài viết đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng và nhiều bình luận được gửi từ bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ của giọng ca mượt mà là những lời khen và lời chúc đến gia đình nhỏ hạnh phúc, đầm ấm của anh.

Từ khi giọng ca đầy cảm xúc, thấm đượm tình quê hương Long Nhật lên xe hoa - những câu hỏi và lời đồn liên quan đến giới tính của nam ca sĩ bolero đình đám này vẫn luôn tồn tại.

Trước kia, khi ca sĩ Long Nhật vấp phải nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến giới tính của mình, anh đã đem con trai mới lọt lòng đi xét nghiệm ADN để chứng minh với mọi người rằng đứa nhỏ là con ruột và đây chính là gia đình nhỏ mà anh dành hết tình yêu thương. Cùng lúc đó, bà xã Long Nhật đã chịu nhiều đả kích và ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Cặp đôi đã cùng khóc tại bệnh viện khi có kết quả xét nghiệm. Hiện tại cậu bé ngày ấy nay đã trưởng thành và tên là Vũ Long.

Con trai của nam danh ca trữ tình Long Nhật hiện là sinh viên Đại học Hàng Hải. Cậu chàng nổi bật với vẻ ngoài ấm áp cùng chiều cao đến 1m8 và được nhận xét là thừa hưởng vẻ ưa nhìn từ cha lẫn mẹ. Cậu là một chàng trai dũng cảm khi luôn bảo vệ gia đình mình trước mọi lời dèm pha, đặc biệt là khi có ai đó nói điều không hay đến bố mình.

Qúy tử nhà nam danh ca - Long Nhật nay đã trưởng thành - Ảnh: Internet

Trước đó, Long Nhật chia sẻ Vũ Long là người luôn bảo vệ gia đình, đặc biệt là ba trước những điều tiếng không hay. Anh nói: “Cu Bim – con trai lớn của ba Nhật hơn 20 tuổi rồi, cao 1m80, mới là sinh viên đại học mà nói: Ba Nhật hiền khô yếu xìu nhưng mà cưng chiều anh em tụi con nhất. Ba yên tâm đi, con sẽ bảo vệ cho cả nhà mình”.

Đứng trước tin đồn giới tính của ba, con trai Long Nhật đáp trả: “Ba tôi giống con gái lắm nhưng ba tôi thương tôi nhất”. Dù đã có nhiều con nhưng tin đồn năm xưa vẫn vây quanh Long Nhật.

Long Nhật chia sẻ Vũ Long là người luôn bảo vệ gia đình, đặc biệt là ba trước những điều tiếng không hay - Ảnh: Internet

Những lời thị phi của CĐM ngày ấy rằng Long Nhật chỉ lấy vợ làm "bức bình phong" khiến cho cuộc sống hôn nhân của anh và vợ không mấy an ổn. Trong chương trình Ký ức tươi đẹp cách đây không lâu, Long Nhật nghẹn ngào kể về quá khứ với những tin đồn đồng tính dù lúc đó đã có vợ, nhiều người cho rằng đây là sự che giấu.

Long Nhật từng đề nghị ly hôn với vợ - Ảnh: Internet

Có lần anh đề nghị ly hôn với vợ để cả hai không còn liên quan đến nhau để phải nhìn thấy cảnh người mình thương chịu thiệt thòi, những lời đàm tiếu của dư luận. Nhưng để hạnh phúc như hiện tại, cả hai đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn lúc ấy. Có lẽ tình yêu mãnh liệt đã khiến cả hai quyết định chọn bước tiếp cùng nhau.