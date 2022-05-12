Thế nhưng, việc sở hữu lượng fan lớn cũng khiến Đông Nhi không ít lần rơi vướng vào những ồn ào với chính người hâm mộ. Mới đây nhất, ekip nữ ca sĩ bị tố "cướp" kênh Youtube của fan và vụ việc hiện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Sở hữu lượng fan hùng hậu nhất nhì Vbiz, Đông Nhi luôn là một trong nữ ca sĩ luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ mỗi khi ra mắt các dự án mới. Sự thân thiện và chân tình của nữ ca sĩ từ trên sân khấu đến ngoài đời được xem là "nam châm" hút fan đến với cô.

Lý do được công ty nữ ca sĩ đưa ra là "vì kênh FC tốt" sẽ ảnh hưởng đến kênh chính chủ. Tuy nhiên, câu trả lời này không thật sự thỏa đáng và giải đáp những khúc mắt trong cộng đồng fan Đông Nhi.

Cụ thể, một trang Fanpage lớn thuộc cộng đồng fan Đông Nhi đăng tải bài viết tố ê-kíp nữ ca sĩ giành kênh YouTube với fan. Điều đáng nói, đây là kênh để ủng hộ idol từ chính người hâm mộ của nữ ca sĩ. Chưa kể, các admin của kênh này cũng đã bị kick và không còn nắm được quyền điều hành khiến những "fan ruột" của Đông Nhi vô cùng bức xúc.

Câu chuyện trên sau khi được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn đã khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Sau hơn 1 ngày im lặng, công ty chủ quản của Đông Nhi đã chính thức lên tiếng phản hồi vụ việc.

Đông Nhi sở hữu lượng fan hùng hậu. Ảnh: Internet

Dưới đây là bài đăng trên trang chủ của công ty chủ quản ca sĩ Đông Nhi:

"Thông báo từ 6th Sense Entertainment!

6th Sense Entertainment rất ghi nhận và tôn trọng tình cảm mà quý khán giả gần xa cùng các cơ quan truyền thông/báo chí, các đối tác đã dành cho ca sĩ Đông Nhi cũng như các nghệ sĩ đang hoạt động của chúng tôi.

Để làm rõ những thông tin không chính xác về việc đóng kênh Youtube FC Đông Nhi đang xuất hiện trên mạng xã hội, chúng tôi có những phản hồi chính thức và đầy đủ như sau:

Kênh Youtube FC Đông Nhi được thành lập vào năm 2021 bởi 6th Sense Entertainment từ mong muốn của khán giả là mang đến một sân chơi thú vị, tích cực cho cộng đồng những người yêu mến nghệ sĩ của chúng tôi là ca sĩ Đông Nhi.

Khi kênh Youtube này được lập, chúng tôi đã nhận được sự đóng góp và xây dựng từ bạn Nguyễn Minh Huy - thành viên tích cực của FC Đông Nhi tại Hà Nội. Chúng tôi cùng ca sĩ Đông Nhi rất cảm kích sự hỗ trợ nhiệt tình từ các bạn vì đã đóng góp giúp kênh Youtube FC Đông Nhi phát triển.

Sau một thời gian hoạt động, vì vấn đề bản quyền và các phát sinh dẫn đến sự sai lệch so với mục đích thành lập ban đầu nên chúng tôi đi đến quyết định tạm đóng kênh Youtube FC Đông Nhi để có hướng hoạt động tốt hơn trong thời gian tới. Quyết định này đã được thông báo cho các bạn đang tham gia đóng góp cho kênh trước khi chúng tôi tiến hành đóng kênh.

Hy vọng những thông báo chính thức này từ 6th Sense Entertainment sẽ kết thúc những thông tin sai lệch quanh sự việc lần này".

Bài đăng của phía công ty Đông Nhi - Ảnh chụp màn hình

Hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Đông Nhi hiếm khi vướng vào những ồn ào. Ảnh: FBNV

Đông Nhi sinh năm 1988, được biết đến với nhiều ca khúc nổi tiếng như Khóc, Chàng baby milo, Lời thú tội ngọt ngào... Cô được xem là một trong số những ca sĩ tiên phong bước ra từ thế giới mạng. Để có được sự thành công như ngày hôm nay, Đông Nhi đã nỗ lực không ngừng trong việc sáng tác và tập trung vào nghệ thuật của mình.

Đến ngày nay, Đông Nhi theo đuổi dòng nhạc mới phù hợp hơn với thị hiếu của công chúng. Cô đã mang về cho mình nhiều thành tích "khủng" qua các giải thưởng âm nhạc, chứng tỏ bản lĩnh và sức hút mạnh mẽ của mình. Giọng ca Bad Boy chưa bao giờ giảm nhiệt, lúc nào cô cũng cháy hết mình trên sân khấu.

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, Đông Nhi còn nhận được sự ngưỡng mộ với tình yêu đẹp bên Ông Cao Thắng. Năm 2019, cặp đôi có đám cưới cổ tích tại Phú Quốc và một năm sau đó họ đón con gái đầu lòng.