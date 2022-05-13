Hoa hậu Việt Nam từng là fan cứng của Đông Nhi thất vọng trước cách ứng xử của thần tượng: 'Buồn hôm nay thôi rồi cất gọn poster vào góc'

Hậu trường 13/05/2022 09:48

Từng dành cả thanh xuân ủng hộ Đông Nhi, nay người đẹp 22 tuổi không thể tin vào cách ứng xử của thần tượng dành cho fan.

Nhiều lần thông qua mạng xã hội, Phương Quỳnh - top 5 Hoa hậu Việt Nam - cho biết mình là "fan cứng" của ca sĩ Đông Nhi. Cô cũng là thành viên hoạt động sôi nổi trong những group FC Đông Nhi. 

Hoa hậu Việt Nam từng là fan cứng của Đông Nhi thất vọng trước cách ứng xử của thần tượng: 'Buồn hôm nay thôi rồi cất gọn poster vào góc' - Ảnh 1
Phương Quỳnh - top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020 - là thành viên FC Đông Nhi nhiều năm qua.Ảnh: FBNV

Trong một lần tâm sự trên Pháp luật và bạn đọc, cô gái có làn da đẹp nhất Hoa hậu Việt Nam 2020 nói về thần tượng từ những năm học lớp 2, lớp 3: "Quỳnh là một fan hâm mộ chân chính của chị Đông Nhi, suốt từ những năm lớp 2 lớp 3 đến tận bây giờ. Nếu có thể Quỳnh mong muốn sẽ được như chị, không phải là về độ nổi tiếng hay giọng hát hay, vì Quỳnh thực sự hát không hay lắm mà là về thái độ nghiêm túc, sự đam mê, đầu tư chỉn chu trong từng sản phẩm mà chị đã làm trong suốt nhiều năm qua. Người ta nói rằng showbiz có không ít những cám dỗ đặc biệt với những cô gái trẻ còn thiếu kinh nghiệm sống".

Thế nhưng mới đây, Phương Quỳnh đã thể hiện sự thất vọng trước cách ứng xử của thần tượng với người hâm mộ. Việc Đông Nhi lên tiếng phản hồi về những ồn ào xung quanh Fancub đang tạo nên làn sóng phẫn nộ, trong đó có Phương Quỳnh.

Trên trang cá nhân, Phương Quỳnh viết: "Thất vọng thật sự. Mười mấy năm như một mẩu chuyện hài. Chúng ta không nên buồn và không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn, buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi chứ không phải đến nỗi mà buồn hoài buồn hoài. Đúng không? Mưa nào mà không tạnh. Buồn hôm nay thôi rồi cất gọn poster vào góc, vui vẻ không cọc". 

Mặc dù không trực tiếp nhắc đến tên Đông Nhi, nhưng ai cũng biết Phương Quỳnh bàn luận đến câu chuyện đang gây nóng mạng xã hội hiện tại.

Hoa hậu Việt Nam từng là fan cứng của Đông Nhi thất vọng trước cách ứng xử của thần tượng: 'Buồn hôm nay thôi rồi cất gọn poster vào góc' - Ảnh 2
Người đẹp sinh năm 2000 thất vọng trước cách ứng xử của Đông Nhi. Ảnh minh họa: Internet

Dưới phần bình luận, Phương Quỳnh cho biết không muốn tin vào những điều Đông Nhi vừa bộc lộ gay gắt với fans, thậm chí còn "sốc" khi đã từng dành cả thanh xuân để bảo vệ thần tượng. "Sốc nhiều xíu chứ dì, dành cả thanh xuân để đi chửi lộn bênh chị xong chị kêu 'tất cả do tự nguyện'. Thôi xong, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu", Phương Quỳnh nói.

Hoa hậu Việt Nam từng là fan cứng của Đông Nhi thất vọng trước cách ứng xử của thần tượng: 'Buồn hôm nay thôi rồi cất gọn poster vào góc' - Ảnh 3
Hoa hậu Việt Nam từng là fan cứng của Đông Nhi thất vọng trước cách ứng xử của thần tượng: 'Buồn hôm nay thôi rồi cất gọn poster vào góc' - Ảnh 4
Người đẹp 22 tuổi từng dành thân xuân để bảo vệ thần tượng. Ảnh: Chụp màn hình

Tối ngày 12/5, Đông Nhi lên tiếng về việc “cướp” kênh của fan. Giọng ca Cho em một lần yêu khẳng định kênh FC Đông Nhi được công ty thành lập và thuộc quyền sở hữu của 6th Sense Entertainment.

“Tôi xin khẳng định kênh FC Đông Nhi ngay từ đầu hoàn toàn thuộc về công ty chứ không có chuyện cướp đoạt ở đây. Công ty cũng chưa bao giờ nhờ vả bạn giúp xây dựng, tất cả là tự nguyện. Sao bây giờ bạn lại nói khác đi?”, Đông Nhi thắc mắc.

Nữ ca sĩ ám chỉ N.M.H cố tình gây chia rẽ nội bộ fan và công ty. Đó là lý do nữ ca sĩ quyết định thu hồi quyền truy cập kênh.

“Với những gì bạn đã đóng góp để phát triển kênh, dành tình cảm cho chị, chị luôn ghi nhận và cảm ơn. Nhưng cách bạn đang làm vô tình gây ra những hiểu lầm nghiêm trọng không đáng có và chị nghĩ bạn thể hiện sai cách. Đó là lý do phía công ty không muốn nhận bất cứ sự hỗ trợ nào từ phía bạn nữa”, Đông Nhi nhấn mạnh.

Hoa hậu Việt Nam từng là fan cứng của Đông Nhi thất vọng trước cách ứng xử của thần tượng: 'Buồn hôm nay thôi rồi cất gọn poster vào góc' - Ảnh 5
Giọng ca "Khóc" gây thất vọng vì thái độ với fan. Ảnh: FBNV

Bài viết lên tiếng của Đông Nhi tiếp tục gây tranh cãi. Hầu hết người hâm mộ tỏ ra thất vọng trước cách xử lý của Đông Nhi và ê-kíp. Nhiều fan thậm chí tuyên bố từ bỏ việc ủng hộ và yêu thích nữ ca sĩ.

Theo khán giả, N.M.H tuy không lập kênh và có quyền sở hữu nhưng đã điều hành bằng tâm huyết, thực hiện nhiều sản phẩm chất lượng giúp FC Đông Nhi ngày càng phát triển. Do đó, việc Đông Nhi lấy quyền truy cập của N.M.H mà không giải thích là vô tình và không trân trọng những gì người này bỏ ra suốt những năm qua.

Sau màn 'dằn mặt' fan ruột, người hâm mộ của Đông Nhi 'phật lòng' không hề nhẹ, đồng loạt quay xe': 'Tạm biệt chị, giải tán'

Sau màn 'dằn mặt' fan ruột, người hâm mộ của Đông Nhi 'phật lòng' không hề nhẹ, đồng loạt quay xe': 'Tạm biệt chị, giải tán'

Những chia sẻ mới nhất của Đông Nhi khiến fan đồng loạt đòi thoát FC. Thậm chí, có người còn quay ngược thành anti fan.

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Từ khóa:   Đông Nhi Phạm Thị Phương Quỳnh Fan Đông Nhi

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