Giữa ồn ào Đông Nhi bị chỉ trích 'ăn cháo đá bát', quản lý cũ nói 'lời ruột gan': 'Đã cạn tình với nhau thì cứ thế quay lưng'

Hậu trường 13/05/2022 11:57

Ngay giữa ồn ào 'đấu tố' của Đông Nhi, quản lý cũ của nữ ca sĩ đã có dòng trạng thái gây chú ý.

Trước đó, vào tối ngày 12/5, Đông Nhi đã đăng tải một tâm thư khá dài lên trang cá nhân về ồn ào ê-kíp công ty của cô bị một fan ruột tố chiếm đoạt kênh YouTube FC Đông Nhi. Ngay từ đầu bài đăng, nữ ca sĩ thể hiện thái độ bức xúc vì bản thân và ê-kíp liên tục bị cộng đồng mạng công kích. Cô cho rằng người hâm mộ đã đi quá giới hạn và đang không tôn trọng mình. Đồng thời, cô còn nhấn mạnh bản thân không hề thay đổi và cách cư xử của fan trong những ngày gần đây khiến cô sợ hãi. 

Sau khi bài viết được chia sẻ rộng rãi, "giọng ca Ngọt Ngào" gây bùng nổ tranh cãi vì thái độ với người hâm mộ. Cộng đồng người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng với nữ ca sĩ. Nhiều người hâm mộ lâu năm quay lưng lại với thần tượng vì không đồng tình với những lời lẽ cô viết dành cho những người đã yêu thương mình. Số ít lên tiếng bênh vực cho rằng ê-kíp, công ty quản lý có cái lý riêng, muốn bảo vệ hình ảnh của Đông Nhi khi nhận thấy có những nguy cơ xấu.

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Đông Nhi - Ảnh: Internet

Ngay sau ồn ào của Đông Nhi, quản lý cũ nữ ca sĩ là D.P.N đã có dòng trạng thái gây chú ý. Theo đó, người này ngầm khuyên phía Đông Nhi và FC hãy tôn trọng và bao dung cho nhau. Thậm chí, theo anh thì sự im lặng cũng là điều tôn trọng cuối cùng nên làm. Anh viết: "Mối lương duyên giữa fan - ca sĩ nó tựa như người tình, khi yêu thì trao hết mình, chẳng nghĩ suy. Đến khi 1 trong 2 chẳng còn cảm được 'tình yêu' của đối phương thì cứ thế mà ra đi thôi. Đành rằng chia tay nào cũng day dứt và tiếc nuối, nhưng bất kì sự trách móc, than vãn nào của 2 bên cũng khiến người thương đau lòng, kẻ ghét hả hê".

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Quản lý cũ của Đông Nhi lên tiếng - Ảnh: Chụp màn hình

"Đừng tiếc vì mình đã dành cả thanh xuân cho người, chẳng phải nhờ người mà cả thanh xuân đó của ta cũng tươi đẹp sao? Nếu có thể bao dung thì cứ bao dung, nếu không thể thì im lặng cũng là điều tôn trọng cuối cùng nên làm. Đã cạn tình với nhau thì cứ thế quay lưng để lại phía sau khung trời thanh xuân đẹp đẽ, mong là đừng vẽ vào thêm bất cứ nét nguệch ngoạc nào. Buồn", quản lý cũ của Đông Nhi bộc bạch.

Hiện tại, bài chia sẻ của Đông Nhi và những người trong cuộc về vụ việc này đang thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.  

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