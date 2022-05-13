Giữa ồn ào Đông Nhi bị chỉ trích 'ăn cháo đá bát', quản lý cũ nói 'lời ruột gan': 'Đã cạn tình với nhau thì cứ thế quay lưng'

Trước đó, vào tối ngày 12/5, Đông Nhi đã đăng tải một tâm thư khá dài lên trang cá nhân về ồn ào ê-kíp công ty của cô bị một fan ruột tố chiếm đoạt kênh YouTube FC Đông Nhi. Ngay từ đầu bài đăng, nữ ca sĩ thể hiện thái độ bức xúc vì bản thân và ê-kíp liên tục bị cộng đồng mạng công kích. Cô cho rằng người hâm mộ đã đi quá giới hạn và đang không tôn trọng mình. Đồng thời, cô còn nhấn mạnh bản thân không hề thay đổi và cách cư xử của fan trong những ngày gần đây khiến cô sợ hãi.

Sau khi bài viết được chia sẻ rộng rãi, "giọng ca Ngọt Ngào" gây bùng nổ tranh cãi vì thái độ với người hâm mộ. Cộng đồng người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng với nữ ca sĩ. Nhiều người hâm mộ lâu năm quay lưng lại với thần tượng vì không đồng tình với những lời lẽ cô viết dành cho những người đã yêu thương mình. Số ít lên tiếng bênh vực cho rằng ê-kíp, công ty quản lý có cái lý riêng, muốn bảo vệ hình ảnh của Đông Nhi khi nhận thấy có những nguy cơ xấu.