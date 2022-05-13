Giữa ồn ào 'khẩu chiến' với người hâm mộ, Đông Nhi bị khui lại quá khứ thuê người vỗ tay với giá 'rẻ như bèo', hướng dẫn chi tiết cách hò hét cho xứng danh 'sao hạng A'?

Nữ ca sĩ viết: "Tôi xin khẳng định kênh FC Đông Nhi ngay từ đầu hoàn toàn thuộc về công ty chứ không có chuyện cướp đoạt ở đây. Công ty cũng chưa bao giờ nhờ vả bạn giúp xây dựng, tất cả là tự nguyện. Sao bây giờ bạn lại nói khác đi?".

Tối 12/5, Đông Nhi bất ngờ có phản ứng khá gay gắt với fan trên trang cá nhân của mình, xuất phát từ việc công ty của cô bị tố "cướp" kênh YouTube do một fan lâu năm lập ra.

Bức "tâm thư" như gáo nước lạnh dội vào mặt những người đang chờ đợi Đông Nhi lên tiếng suốt mấy ngày qua. Không bàn về chuyện ai đúng, ai sai trong câu chuyện này, riêng việc giọng ca "Đôi mi em đang u sầu" lên tiếng theo cách này đã bộc lộ điểm yếu chung mà nhiều nghệ sĩ Việt hiện đang mắc phải: Cực kỳ cảm tính và thiếu chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ ám chỉ người này cố tình gây chia rẽ nội bộ fan và công ty, đồng thời thể hiện sự không hài lòng khi người hâm mộ công kích và tấn công các thành viên trong ê-kíp của mình.

Giữa "cơn bão drama", các diễn đàn mạng xã hội bất ngờ "đào mộ" lại clip quá khứ, liên quan đến việc nữ ca sĩ từng thuê fan với giá 120 nghìn đồng/ lần vỗ tay, gọi tên.

Năm 2017, Đông Nhi vướng vào ồn ào thuê fan. Ảnh: Internet

Việc bị "bới" lại chuyện cũ không mấy tự hào cho thấy Đông Nhi đang chịu phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ. Nhiều người không ngại mỉa mai giọng ca Khóc:

"Sao hạng A như chị, fan club đông như thế chỉ cần một hô một phát đi cả rừng không cần trả tiền ý, cần gì phải thuê, hay hoá ra xưa giờ toàn fan ảo"

"Sự nổi tiếng của nghệ sĩ đi kèm với rất nhiều chiêu trò bẩn thỉu từ đời tư cho đến sân khấu ấy vậy mà rất nhiều người ngu vẫn mất tiền cho họ làm giàu"

"Vậy chính ra fan thật được vài người nên mới đi thuê"

Không ít bình luận mỉa mai ồn ào trong quá khứ của Đông Nhi. Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, sự việc xảy ra vào thời điểm 2017, khi đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip tố nữ ca sĩ Đông Nhi thuê fan tới cổ vũ tại chương trình Giọng hát Việt. Theo đó, clip này ghi lại cảnh một cô gái đang phát áo cho người được thuê, nhắc nhở họ thuộc FC Đông Nhi và nếu không tuân theo hiệu lệnh cổ vũ, họ sẽ phải ra về mà không được nhận tiền thù lao như đã thỏa thuận.

Giữa lời cáo buộc thuê fan, Đông Nhi đã lên tiếng bác bỏ. Cô nhấn mạnh: "Mỗi chương trình có một lượng lớn fan của Đông Nhi đi theo. Nhưng bên nhà sản xuất vẫn muốn thuê thêm fan bên ngoài để đảm bảo cho chương trình của họ. Trong khi đó fan của Đông Nhi mỗi lần đi xem chương trình, cổ vũ cho Nhi đều phải tự bỏ tiền ra mua vé và đăng kí".

Tuy nhiên, khi Đông Nhi lên tiếng phản bác cũng là lúc người tung ra clip bị kết tội vu khống cô. Quá bức xúc vì bị cho là dàn dựng clip bôi nhọ Đông Nhi, tài khoản C.L đã tung tiếp một clip liên quan đến vụ việc, đồng thời khẳng định sẽ bóc mẽ scandal thuê fan của nữ ca sĩ tới cùng.

Theo chia sẻ trên trang cá nhân, tài khoản C.L khẳng định Đông Nhi nói sai sự thật và nhấn mạnh những khán giả được thuê tới cổ vũ cho cô không phải do BTC đứng ra sắp xếp.

"Nhiều người nói clip trước là dàn dựng, fan Đông Nhi phân tích áo trong clip trước là do mình dựng nên, vì các bạn chọc mình ngứa tay nên mình đăng clip thứ hai. Nhiều người đổ thừa cho ban tổ chức thuê, nhưng mình khẳng định là không phải", C.L cho biết.

Mỗi show diễn của Đông Nhi đều có sự ủng hộ rất lớn từ fan. Ảnh: Internet

Giữa scandal thuê fan vào thời điểm đó, vẫn có nhiều khán giả đứng trên lập trường phát ngôn của Đông Nhi và bảo vệ cô. Bởi trước nay, Đông Nhi nổi tiếng là nữ ca sĩ sở hữu lượng fan hùng hậu nhất nhì showbiz Việt. Mỗi một show nhạc hay sự kiện có sự hiện diện của Đông Nhi, lượng fan đi theo cổ vũ cho cô không ít.