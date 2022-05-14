Giữa làn sóng 'tẩy chay' Đông Nhi, Ông Cao Thắng 'chính thức' lên tiếng nhận mọi lỗi lầm 'Sẽ khắc phục những sai sót không đáng có, cải thiện hơn và lắng nghe nhiều hơn'

Hậu trường 14/05/2022 10:25

Giữa lùm xùm liên quan đến FC của Đông Nhi, Ông Cao Thắng đã chính thức lên tiếng xin lỗi và nhận mọi trách nhiệm.

Những ngày gần đây, câu chuyện "đại chiến" giữa Đông Nhi với người hâm mộ đã diễn ra gay gắt khi nữ ca sĩ không chấp nhận những hành động của fan và phản ứng quyết liệt để lấy lại kênh YouTube đã làm nhiều người mất niềm tin.

Giữa làn sóng 'tẩy chay' Đông Nhi, Ông Cao Thắng 'chính thức' lên tiếng nhận mọi lỗi lầm 'Sẽ khắc phục những sai sót không đáng có, cải thiện hơn và lắng nghe nhiều hơn' - Ảnh 1
Vợ chồng Ông Cao Thắng - Đông Nhi - Ảnh: Internet

 

Đứng giữa làn sóng "tẩy chay" từ người hâm mộ vì phát ngôn gây lùm xùm liên quan đến FC của Đông Nhi, mới đây, trên trang cá nhân, Ông Cao Thắng đã chính thức lên tiếng xin lỗi và nhận mọi trách nhiệm.

Anh viết: "Xin chào tất cả mọi người. Những ngày qua, Thắng đã dành thời gian để chiêm nghiệm về sự việc lần này. Thắng thật sự là người phải chịu trách nhiệm vì đã để mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát , mọi lỗi lầm là do Thắng. Thắng xin lỗi tất cả mọi người vì đã để câu chuyện đi quá xa và đáng buồn như thế này.

Thắng và những người đồng hành cùng Nhi chắc chắn sẽ khắc phục những sai sót không đáng có, cải thiện hơn và lắng nghe nhiều hơn. Một lần nữa, xin lỗi mọi người rất nhiều".

Giữa làn sóng 'tẩy chay' Đông Nhi, Ông Cao Thắng 'chính thức' lên tiếng nhận mọi lỗi lầm 'Sẽ khắc phục những sai sót không đáng có, cải thiện hơn và lắng nghe nhiều hơn' - Ảnh 2
Ông Cao Thắng xin lỗi khán giả giữa lùm xùm Đông Nhi và FC - Ảnh: FBNV

Về phía Đông Nhi, nữ ca sĩ cũng có bài đăng dài nhận mọi lỗi lầm về bản thân mình

 

Giữa làn sóng 'tẩy chay' Đông Nhi, Ông Cao Thắng 'chính thức' lên tiếng nhận mọi lỗi lầm 'Sẽ khắc phục những sai sót không đáng có, cải thiện hơn và lắng nghe nhiều hơn' - Ảnh 3
Giữa làn sóng 'tẩy chay' Đông Nhi, Ông Cao Thắng 'chính thức' lên tiếng nhận mọi lỗi lầm 'Sẽ khắc phục những sai sót không đáng có, cải thiện hơn và lắng nghe nhiều hơn' - Ảnh 4
Đông Nhi chính thức lên tiếng nhận mọi lỗi lầm với Fan - Ảnh: FBNV
 

Mong rằng sau sự cố lần này, Đông Nhi sẽ rút ra bài học kinh nghiệm và có cách cư xử phù hợp với fan hâm mộ của mình.

3 giờ sáng, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng trằn trọc không ngủ mà 'quay xe' xin lỗi, phản ứng của cộng đồng mạng ra sao?

3 giờ sáng, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng trằn trọc không ngủ mà 'quay xe' xin lỗi, phản ứng của cộng đồng mạng ra sao?

Đông Nhi cho biết cô là nguồn cơn của mọi tranh cãi. Vì thế, giọng ca "Bad boy" gửi lời xin lỗi tới khán giả.

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