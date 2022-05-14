Giữa làn sóng 'tẩy chay' Đông Nhi, Ông Cao Thắng 'chính thức' lên tiếng nhận mọi lỗi lầm 'Sẽ khắc phục những sai sót không đáng có, cải thiện hơn và lắng nghe nhiều hơn'

Những ngày gần đây, câu chuyện "đại chiến" giữa Đông Nhi với người hâm mộ đã diễn ra gay gắt khi nữ ca sĩ không chấp nhận những hành động của fan và phản ứng quyết liệt để lấy lại kênh YouTube đã làm nhiều người mất niềm tin.

Đứng giữa làn sóng "tẩy chay" từ người hâm mộ vì phát ngôn gây lùm xùm liên quan đến FC của Đông Nhi, mới đây, trên trang cá nhân, Ông Cao Thắng đã chính thức lên tiếng xin lỗi và nhận mọi trách nhiệm.

Anh viết: "Xin chào tất cả mọi người. Những ngày qua, Thắng đã dành thời gian để chiêm nghiệm về sự việc lần này. Thắng thật sự là người phải chịu trách nhiệm vì đã để mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát , mọi lỗi lầm là do Thắng. Thắng xin lỗi tất cả mọi người vì đã để câu chuyện đi quá xa và đáng buồn như thế này.