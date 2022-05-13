Đông Nhi gặp biến, Bảo Thy 'ngồi chơi xơi nước', bận bịu chăm con vẫn có thêm lượng fan đông đảo, chuyện gì đây?

Vừa qua, Đông Nhi lên tiếng về những lùm xùm dạo đây của ê-kíp và người hâm mộ lâu năm. Trước đó, một người hâm mộ 10 năm, đồng chủ sở hữu kênh Youtube FC Đông Nhi đã bị chính công ty chủ quản của nữ ca sĩ tước đoạt quyền kiểm soát kênh Youtube. Được biết, đây là kênh Youtube FC mà bạn fan này cùng đội ngũ của mình dốc công phát triển bấy lâu nay nhưng bỗng chốc bị "cướp đoạt" bằng những nguyên do hết sức bất hợp lý.

Những tưởng "yên bề gia thất", "sống ẩn" sau khi lập gia đình, cái tên Bảo Thy sẽ hạ nhiệt, nhưng bỗng dưng nàng công chúa bong bóng trở nên vô cùng hot giữa biến căng của Đông Nhi .

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu bài viết này không gây xôn xao mạng xã hội khiến người hâm mộ thất vọng vì cách hành xử của nữ ca sĩ. Nguyên văn đáp trả của Đông Nhi khiến fan một phen "choáng váng" như sau: : "Chị xin khẳng định kênh YouTube FC Đông Nhi ngay từ ban đầu hoàn toàn thuộc về công ty chứ không có chuyện “cướp đoạt” ở đây, và công ty cũng chưa bao giờ nhờ vả bạn để giúp xây dựng, tất cả đều là tự nguyện mà!”

Ngay sau vụ lùm xùm, Đông Nhi đã chính thức đăng tải một dòng trạng thái dài để trả lời những thắc mắc của hâm mộ.

Câu nói này như khẳng định "phủi sạch" mọi công sức mà bạn fan này đã tốn công sức xây dựng bằng tình cảm yêu quý chân thành dành cho nữ ca sĩ trong suốt 10 năm qua.

Fan 10 năm kiêm chủ sở hữ Youtube FC Đông Nhi lên tiếng - Ảnh: Internet

Với các hành động gây tranh cãi từ phía Đông Nhi và ê-kíp, người hâm mộ tuyên bố "thoát fan", chính thức "tạm biệt thanh xuân". Sau đó, nhiều fan lâu năm của Đông Nhi bỗng chốc gia nhập hội fan hâm mộ Bảo Thy chỉ sau một đêm.

Nếu quay ngược về thời kì năm 2000 - 2010, Bảo Thy và Đông Nhi luôn được đem lên bàn cân so sánh vì độ hot, tài năng và thể loại âm nhạc theo đuổi đều mang màu sắc tương tự nhau. Chính vì điều đó, fan hâm mộ của cả hai nữ ca sĩ luôn có nhiều trận chiến gây nhau trên mọi diễn đàn.

Sau thời gian bất ngờ gặp nhiều biến cố, Bảo Thy chọn cách "ở ẩn", sinh sống ở nước ngoài một thời gian. Đến khi trở về Việt Nam thì kết hôn với đại gia Phan Lĩnh và tập trung chăm sóc gia đình mà không có thêm hoạt động nghệ thuật nào khác đến hiện tại. Trong khi đó, từ một thần tượng tuổi teen, Đông Nhi dần vươn lên thành tên tuổi đình đám hàng đầu có vị thế vững chắc trong V-Pop.

Bảo Thy bỗng chốc nhận lượng fan lớn - Ảnh: Internet

Cụ thể, trên mạng xã hội đang lan truyền một lá đơn với nội dung “Xin gia nhập làm fan chị Bảo Thy”. Được biết, nhiều cư dân mạng đang liên tục “ký tên” vào tờ đơn này, tuyên bố “quay xe” và dành trọn tình yêu quý cho Bảo Thy. Đây có thể được cho là hành động “tức nước vỡ bờ” từ phía người hâm mộ của chủ nhân hit Bối rối.

Văn mẫu "xin gia nhập" FC Bảo Thy - Ảnh: chụp màn hình

Mặc khác, vẫn có nhiều fan hâm mộ trụ lại tới giây phút tới cùng vì họ không tin rằng nữ ca sĩ là người viết ra những lời lẽ gây tranh cãi như vậy.

Đông Nhi đang gặp biến căng gần đây - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đến hiện tại, sau khi đăng đàn chất vấn fan, Đông Nhi vẫn chưa có thêm bất kỳ động thái nào.