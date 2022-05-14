Cũng là 'cách đối xử' với fan, nhưng Đông Nhi còn phải 'cúi mặt' học hỏi 'gấp triệu lần' từ 'đàn chị' Mỹ Tâm

Hậu trường 14/05/2022 08:50

Một đoạn clip được lan truyền trên Tik Tok đã tổng hợp lại những khoảnh khắc kiên quyết bảo vệ người hâm mộ tới cùng của Mỹ Tâm khi bị lực lượng an ninh "làm khó dễ" khi đến tham dự sự kiện của mình.

Những ngày qua, cộng đồng mạng đã không khỏi xôn xao trước sự việc fan của Đông Nhi lên tiếng tố ekip cô giành kênh YouTube FC Đông Nhi và xóa người này ra khỏi bộ phận admin, dẫn đến việc không thể truy cập vào kênh YouTube do chính mình lập nên. Dù công ty lên tiếng nhưng các fan của Đông Nhi vẫn không chấp nhận và yêu cầu nữ ca sĩ phải có câu trả lời xác đáng.

Cũng là 'cách đối xử' với fan, nhưng Đông Nhi còn phải 'cúi mặt' học hỏi 'gấp triệu lần' từ 'đàn chị' Mỹ Tâm - Ảnh 1
Đông Nhi và Fan hâm mộ - Ảnh: Internet

 

Ngay trong buổi tối cùng ngày, Đông Nhi đã đã chính thức có bài viết lên tiếng về vấn đề này. Thế nhưng, Đông Nhi lại dùng lời lẽ, thái độ đầy căng thẳng với fan. Với những người thuộc FC nữ ca sĩ lâu năm, những phát ngôn này của Đông Nhi rất có thể khiến họ tổn thương, thậm chí nhiều fan cứng đã tuyên bố "quay lưng" vì trước đó đã dành tình cảm quá nhiều cho cô nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được những lời nói đầy vô tâm.

Cũng là 'cách đối xử' với fan, nhưng Đông Nhi còn phải 'cúi mặt' học hỏi 'gấp triệu lần' từ 'đàn chị' Mỹ Tâm - Ảnh 2
Fan cứng tuyên bố quay lưng với 'Idol thanh xuân' -  Ảnh: Chụp màn hình

 

Cũng là một nữ nghệ sĩ có lượng fan hâm mộ đông đảo lớn nhất nhì làng giải trí, Mỹ Tâm lại khiến cho không ít khán giả có ánh nhìn hoàn toàn khác khi hành xử với fan một cách tinh tế sau vụ việc của Đông Nhi.

Cũng là 'cách đối xử' với fan, nhưng Đông Nhi còn phải 'cúi mặt' học hỏi 'gấp triệu lần' từ 'đàn chị' Mỹ Tâm - Ảnh 3
Mỹ Tâm và Fan hâm mộ - Ảnh: Internet

 

Bằng chứng rằng một đoạn clip được lan truyền trên Tik Tok đã tổng hợp lại những khoảnh khắc kiên quyết bảo vệ người hâm mộ tới cùng của Mỹ Tâm khi bị lực lượng an ninh "làm khó dễ" khi đến tham dự sự kiện của mình. Hay một lần khi fan bị bảo vệ lớn tiếng thì Mỹ Tâm đã lập tức nghiêm giọng nhắc nhở bảo vệ về thái độ khi nói chuyện với khán giả đã được không ít netizen khen ngợi không ngừng.

Cũng là 'cách đối xử' với fan, nhưng Đông Nhi còn phải 'cúi mặt' học hỏi 'gấp triệu lần' từ 'đàn chị' Mỹ Tâm - Ảnh 4
Mỹ Tâm bảo vệ Fan khi bị an ninh làm khó dễ - Ảnh: Chụp màn hình

 

Cũng là 'cách đối xử' với fan, nhưng Đông Nhi còn phải 'cúi mặt' học hỏi 'gấp triệu lần' từ 'đàn chị' Mỹ Tâm - Ảnh 5
Netizen tỏ ra thích thú với hành động của thần tượng - Ảnh: Chụp màn hình

Đó chỉ là một vài minh chứng rõ nhất trong số rất nhiều hành động đẹp mà Mỹ Tâm dành cho người hâm mộ của mình. Đó chính là lý do vì sao hơn 20 năm ca hát, Mỹ Tâm luôn giữ được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả.

 

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Từ khóa:   mỹ tâm đông nhi vbiz

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