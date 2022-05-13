Tái xuất đường đua âm nhạc với MV đạt gần 10 triệu view, Đông Nhi bị công kích cực mạnh sau phát ngôn ngụ ý 'chất vấn fan' gây tranh cãi

Hậu trường 13/05/2022 17:28

Phát ngôn "chất vấn" fan hâm mộ lần này của Đông Nhi nhận về ý kiến trái chiều nhưng phần lớn là chỉ trích.

Chuyện ê-kíp Đông Nhi bị tố lạm dụng quyền hạn và "giật" kênh Youtube của FC được lan truyền mạnh mẽ. Thái độ không hài lòng của khán giả về cách hành xử "tuyệt tình" từ phía ê-kíp của Đông Nhi trên trang mạng xã hội. Mới đây, Đông Nhi cũng đã lên tiếng về sự việc nhưng dường như lại khiến mọi thứ như "giọt nước tràn ly".

Tái xuất đường đua âm nhạc với MV đạt gần 10 triệu view, Đông Nhi bị công kích cực mạnh sau phát ngôn ngụ ý 'chất vấn fan' gây tranh cãi - Ảnh 1
MV Đôi mi đang u sầu được đầu tư hoành tráng - Ảnh: Internet

Sau mạng xã hội của nữ ca sĩ bị công kích dữ dội là MV Đôi mi em đang u sầu trên kênh Youtube của mỹ nhân sinh năm 1988.

Cụ thể, phát ngôn "dằn mặt" fan hâm mộ của Đông Nhi về những ồn ào ê-kíp giật kênh Youtube của fan trên mạng xã hội Facebook của cô nàng nhanh chóng trở thành chủ đề tranh cãi. Thái độ từng câu chữ của bà xã Ông Cao Thắng bị cho là đều có hàm ý "bênh vực" ê-kíp và phủ nhận hoàn toàn công sức của người hâm mộ. Điều này đều khiến công chúng không thể hài lòng. 

Tái xuất đường đua âm nhạc với MV đạt gần 10 triệu view, Đông Nhi bị công kích cực mạnh sau phát ngôn ngụ ý 'chất vấn fan' gây tranh cãi - Ảnh 2
Hiện tại MV đang bị công kích do ồn ào giữa Đông Nhi và fan hâm mộ - Ảnh: Internet

Fan đã để lại rất nhiều dòng bình luận "quay xe" và không chấp nhận được chuyện này dưới bài đăng. Không dừng ở đó, MV mới nhất của Đông Nhi Đôi mi em đang u sầu cũng trở thành tâm điểm bị công kích. Rất nhiều bình luận xấu lẫn tiêu cực dành cho Đông Nhi cũng xuất hiện tràn lan bên dưới MV. 

Tái xuất đường đua âm nhạc với MV đạt gần 10 triệu view, Đông Nhi bị công kích cực mạnh sau phát ngôn ngụ ý 'chất vấn fan' gây tranh cãi - Ảnh 3
Hàng loạt "chỉ trích" mọc lên như nấm sau mưa - Ảnh chụp màn hình

Không chỉ người hâm mộ lâu năm mà ngay cả khán giả đều bày tỏ sự thất vọng dành cho ê-kíp của Đông Nhi vì nữ ca sĩ được biết đến là một nghệ sĩ "sạch sẽ", "không scandal" và nổi tiếng "chiều fan".

Và hơn hết là cách giọng ca Cô Ba Sài Gòn nhìn nhận, phản hồi sự việc như đang làm vết thương lòng của fan thêm to ra. Có nhiều người còn bày tỏ rằng dù ban đầu không phải fan nhưng chính thức làm anti của cô từ đây.

Tái xuất đường đua âm nhạc với MV đạt gần 10 triệu view, Đông Nhi bị công kích cực mạnh sau phát ngôn ngụ ý 'chất vấn fan' gây tranh cãi - Ảnh 4
Hiện tại Đông Nhi vẫn im lặng sau phát ngôn tối hôm qua - Ảnh: Internet

Trước đó bà xã Ông Cao Thắng cũng vướng vào tranh cãi về việc bản dance của Đôi mi em đang u sầu được cho là đạo của một bài hát K-pop. Thế nhưng, Đông Nhi vẫn "im hơi lặng tiếng" trước sự việc trên. 

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Có thể nói, ồn ào giữa Đông Nhi và fan đang là sự kiện được quan tâm nhất hiện tại trên các diễn đàn mạng xã hội.

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