Đang là từ khóa chiếm top 1 tìm kiếm tuần qua, "Vua Cá Koi" nợ Đông Nhi một lời cảm ơn vì điều này

Hiện tại, "spotlight", "tiêu điểm tuần này" của Vua cá Koi xin phép đường nhường cho Đông Nhi...

Chỉ vài ngày trước, từ khóa "Vua cá Koi" Thắng Ngô "chiếm thế thượng phong" trên hầu hết các nền tảng xã hội, trở thành từ khóa thuộc top tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội sau khi diễn ra lễ cưới ngôn tình với nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân. Người đàn ông này từng khiến bao nhiều người xúc động khi thề non hẹn biển với vợ cũ trên song truyền hình. Thời thế thay đổi, đâu ai đoán trước được điều gì, bây giờ Thắng Ngô lại khẳng định Hà Thanh Xuân mới là "nữ chính" của cuộc đời mình. Từ khóa "Vua Cá Koi" chiếm top 1 tìm kiếm tuần qua - Ảnh: Internet Không riêng đại gia Thắng Ngô, Hà Thanh Xuân cũng nhận về không ít những chỉ trích, đàm tiếu vì nghi vấn tình cảm với Quang Lê trước đó. Mặc dù không lên tiếng phủ nhận, nhưng loạt khoảnh khắc thân thiết của cả hai từng khiến không ít người nhận định "đang hẹn hò".

Sau hôn lễ hoành tráng, câu chuyện ngôn tình giữa Vua Cá Koi và Hà Thanh Xuân trở thành tiêu điểu châm biếm trên mạng xã hội, thậm chí cả hai phải tạm khóa trang cá nhân của mình. Sau đám cưới, cặp đôi liên tục bị gièm pha dù trước đó những lời thề non hẹn biển có lãng mạn đến cỡ nào. Xin nhường lại "spotlight" cho Đông Nhi - Ảnh: Internet Thế nhưng, chỉ trong buổi tối đẹp trời của tâm điểm chú ý, toàn bộ "spotlight" của Vua Cá Koi xin phép nhường lại toàn bộ về phía Đông Nhi chỉ vì một bức tâm thư xấp xỉ trên dưới ngàn con chữ. Trên bài đăng tối qua, vợ của Ông Cao Thắng "điểm mặt chỉ tên" thẳng FC hâm mộ của mình về câu chuyện ê-kíp lạm quyền, chiếm đoạt quyền quản trị viên kênh Youtube FC, làm việc thiếu chuyên nghiệp.

Cứ nghĩ rằng đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện, nhưng Đông Nhi không ngờ rằng "bức tâm thư định mệnh" lại trở thành nghi thức giải tán FC. Hàng ngàn bình luận chỉ trích, bày tỏ sự thất vọng với thần tượng hằng yêu mến, hàng nghìn tuyên bố thoát fan, "tạm biệt thanh xuân" đưa ra và hàng trăm sự bức xúc, buồn tủi từ những người đã đặt trọn tình yêu, tuổi trẻ để ủng hộ nữ ca sĩ sinh năm 1989. Tâm thư của Đông Nhi chiếm sóng tất cả mạng xã hội trên mọi phương diện từ Facebook, Youtube, Tiktok. Lướt hàng chục bài trên newfeed là đã 5,6 bài nói về Đông Nhi. Có thể nói đây là drama "vô tiền khoáng hậu", chưa một lần xảy ra trong showbiz Việt khi người chỉ trích fan hâm mộ, lại chính là thần tượng của mình - người mình đã ủng hộ hết cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp của cô ấy. Lùm xùm của Đông Nhi chiếm sóng tối 12/5 vừa qua - Ảnh: Internet Tính đến thời điểm hiện tại, từ khóa Đông Nhi đã đè bẹp từ khóa Vua cá Koi để vươn lên vị trí quán quân. Từ một đám cưới ồn ào, thị phi, giờ đây yên ắng lạ thường để nhường "spotlight" cho chủ nhân hit Bối Rối tỏa sáng. Đây có thể được xem là drama lớn nhất trong sự nghiệp của "cô Ba Sài Gòn" nên việc Đông Nhi "chiếm sóng" hoàn toàn không có gì ngạc nhiên, thế nhưng không có nghĩa việc Vua cá Koi đã chìm. Tuy nhiên, trong thời gian này, đại gia cá Koi nên thầm cảm ơn Đông Nhi vì phần nào giúp mình bớt nhận "búa rìu" dự luận và bàn tán trong thời gian này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-la-tu-khoa-chiem-top-1-tim-kiem-tuan-qua-vua-ca-koi-no-dong-nhi-mot-loi-cam-on-vi-dieu-nay-468536.html