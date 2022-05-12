Giật mình với nhan sắc vợ cũ "Vua Cá Koi" hai năm về trước, quá khác biệt so với hiện tại, CĐM 'bắt kèo' so kè với Hà Thanh Xuân

Sau khi tin tức "Vua cá Koi" Thắng Ngô kết hôn với bà xã kém tuổi, mọi động thái về vợ cũ của anh là chị Thanh Đào được cộng đồng mạng quan tâm chú ý.

Bên cạnh đám cưới bạc tỷ của Ngô Thanh Vân, tin tức Thắng Ngô kết hôn với ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân gần như chiếm mọi spotlight của mạng xã hội. Chưa bàn vội đến câu chuyện "xứng đôi vừa lứa" hay tình yêu ngọt ngào mà cặp đôi dành cho nhau, điều netizen quan tâm nhất lại chính là vợ cũ của "vua cá Koi" - chị Thanh Đào. Đám cưới của "Vua cá Koi" và tình trẻ Hà Thanh Xuân chiếm "spotlight" trong thời gian quan - Ảnh: Internet Chỉ mới cách đây chừng hai năm, "Vua Cá Koi" khiến ai nấy đều xuýt xoa và ngưỡng mộ trước tình cảm ngọt ngào mà anh dành cho vợ. Thế mà, thời gian vô tình, tình đẹp mấy cũng tan thành mây khi anh bất ngờ lên xe hoa cùng người vợ mới sau 1 năm ly hôn vợ.

"Vua cá Koi" và vợ cũ Thanh Đào thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet Vì lẽ đó, nhiều người tỏ ra bức xúc thay cho Thanh Đào vì người vợ tảo tần, hết lòng hy sinh vì chồng cùng anh vượt qua bao nhiêu năm tháng tuổi trẻ thuở hàn vi, Cuối cùng, cô chỉ nhận lại về một cuộc hôn nhân tan vỡ trong nước mắt. Thanh Đào và "Vua Cá Koi" lần đầu xuất hiện trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet Netizen không khỏi tò mò về cuộc sống hiện tại của Thanh Đào sau khi "đường ai nấy đi" với vua cá Koi - Thắng Ngô.

Ngược dòng thời gian về 2 năm trước, lần đầu tiên Thanh Đào xuất hiện cùng chồng đại gia Thắng Ngô trên sóng truyền hình. Thời điểm này nhan sắc của chị không quá nổi bật bởi lối trang điểm nhẹ nhàng và vóc dáng "quá cỡ". Chính vì vậy, đứng với người chồng điển trai, Thanh Đào bỗng dưng "chìm nghỉm". Thanh Đào không quá nổi bật ngoại hình nhưng ấn tượng về tính cách điềm đạm - Ảnh: Internet Thế nhưng, Thanh Đào lại được lòng công chúng vì khả năng ứng xử đỉnh cao cũng như tính cách điềm đạm của một người phụ nữ từng trải. Chỉ sau hai năm, Thanh Đào gây sốt với nhan sắc xinh đẹp, đằm thắm và trẻ trung hơn. Netizen sẽ phải dụi mắt vài lần khi chứng kiến bộ ảnh diện chiếc váy xanh của Thanh Đào, nếu so với thời điểm hai năm trước quả là khác nhau "một trời một vực". Vóc dáng thon gọn, gu ăn mặc thời thượng của vợ cũ Thanh Đào hiện tại - Ảnh: Internet Thanh Đào toát lên vẻ đẹp quý phái sang trọng nhưng không kém phần trẻ trung - Ảnh: Internet Nhờ vào chế độ ăn uống hợp lý và kết hợp tập luyện nên vóc dáng của Thanh Đào trở nên thon gọn hơn trước. Gu thời trang cũng ngày trở nên đẳng cấp hơn khi còn làm vợ của "Vua Cá Koi". Giờ đây, chị toát lên vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm nhưng không kém phần sang trọng của một quý cô thành đạt. Netizen nhận xét Thanh Đào như "lão hóa ngược" so với 2 năm trước - Ảnh: Internet Người ta nói, phụ nữ đẹp nhất không thuộc về ai, quả là không hề sai. Sau khi bước qua mọi giông bão, Thanh Đào đã trở nên tự tin và hanh phúc hơn.

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