Giữa lùm xùm hậu đám cưới, 'Vua cá Koi' Thắng Ngô tiếp tục bị CĐM soi ra chi tiết sốc, netizen mỉa mai: 'Đúng là người chồng chung thủy hiếm gặp'

'Vua cá Koi' Thắng Ngô bị soi ra chi tiết dẫn vợ mới và vợ cũ đến cùng 1 địa điểm để ăn uống, netizen châm chọc: ''Đúng là người chồng trong mơ của cô dâu''.

Sự việc đại gia Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân kết hôn đã qua đi hơn 1 tuần nhưng thông tin bên lề vẫn nhận về sự quan tâm lớn. Mới đây, trước những lời cáo buộc không có bằng chứng rõ ràng từ phía cộng động mạng ''Vua cá Koi'' Thắng Ngô trong một cuộc nói chuyện với luật sư nổi tiếng Trần Quốc Dũ đã đưa ra những lời giải thích. ''Vua cá Koi'' Thắng Ngô - Ảnh: Internet Thắng Ngô bên cạnh bà xã mới Hà Thanh Xuân - Ảnh: Internet Cụ thể, xuyên suốt cuộc trò chuyện giữa đôi bên vị doanh nhân khẳng giàu có khẳng định không hề có chuyện mình phản bội vợ cũ và cho biết bản thân là một người cực kỳ chung thủy.

Để chứng minh, vị doanh nhân đưa ra tin nhắn lvề việc ly hôn vợ cũ được 3 tháng rồi mới bắt đầu có tình cảm với Hà Thanh Xuân.Dẫu vậy thì sau phát ngôn giải thích của Thắng Ngô lại không nhận về cái nhìn thiện cảm, lẫn sự cảm thông từ phía khán giả. vị doanh nhân giải thích mình là một người rất ''chung thủy'' - Ảnh: Internet Bằng chứng là ở thời điểm hiện tại, 2 nhân vật chính trong câu chuyện trên vẫn đang ở trạng thái khóa FB cá nhân của mình để tránh sự chỉ trích từ phía người hâm mộ.

Tuy nhiên, mới đây cộng đồng mạng lại soi ra một chi tiết thú vị xoay quanh về sụ chung thủy của ''Vua cá Koi''. Theo đó, netizen chỉ ra 2 bức ảnh mà "vua cá Koi" chụp cùng vợ và ca sĩ Thanh Xuân đều cùng tại 1 quán ăn. Ở bức ảnh đầu tiên, Thắng Ngô và vợ cũ cùng chụp ảnh khá tình cảm tại quán ăn này. Bức ảnh thứ hai, Thắng Ngô đi cùng ca sĩ Hà Thanh Xuân và con gái riêng của mình. Qua bối cảnh quán ăn được bày trí, cư dân mạng khẳng định, Thắng Ngô khá "chung thủy" khi đưa cả vợ cũ và vợ mới đi ăn cùng một địa điểm. Bức ảnh được netizen bàn luận cho thấy Thắng Ngô là một người ''chung thủy'' - Ảnh: Internet Hiện câu chuyện xoay quanh sau hậu đám cưới của ''Vua cá Koi'' Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân vẫn đang nhận khá nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ và dự kiến trong vài ngày tới sự việc sẽ còn chưa khép lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-lum-xum-hau-dam-cuoi-vua-ca-koi-thang-ngo-tiep-tuc-bi-cdm-soi-ra-chi-tiet-soc-netizen-mia-mai-dung-la-nguoi-chong-chung-thuy-hiem-gap-468082.html