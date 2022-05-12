Giữa lùm xùm hậu đám cưới, 'Vua cá Koi' Thắng Ngô tiếp tục bị CĐM soi ra chi tiết sốc, netizen mỉa mai: 'Đúng là người chồng chung thủy hiếm gặp'

'Vua cá Koi' Thắng Ngô bị soi ra chi tiết dẫn vợ mới và vợ cũ đến cùng 1 địa điểm để ăn uống, netizen châm chọc: ''Đúng là người chồng trong mơ của cô dâu''.
- 'Vua cá Koi' Thắng Ngô nhắc nhở netizen đừng nên xen vào chuyện gia đình của người khác: 'Cái điều đó rất là phi lý và nói thật nó có tính chất độc ác'
- Trước bão dư luận, 'Vua cá Koi' Thắng Ngô chính thức lên tiếng: 'Sự việc tới cái nước này chúng ta phải rõ ràng với nhau, để lấy lại danh dự cho vợ'
Sự việc đại gia Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân kết hôn đã qua đi hơn 1 tuần nhưng thông tin bên lề vẫn nhận về sự quan tâm lớn. Mới đây, trước những lời cáo buộc không có bằng chứng rõ ràng từ phía cộng động mạng ''Vua cá Koi'' Thắng Ngô trong một cuộc nói chuyện với luật sư nổi tiếng Trần Quốc Dũ đã đưa ra những lời giải thích.
Cụ thể, xuyên suốt cuộc trò chuyện giữa đôi bên vị doanh nhân khẳng giàu có khẳng định không hề có chuyện mình phản bội vợ cũ và cho biết bản thân là một người cực kỳ chung thủy.
Để chứng minh, vị doanh nhân đưa ra tin nhắn lvề việc ly hôn vợ cũ được 3 tháng rồi mới bắt đầu có tình cảm với Hà Thanh Xuân.Dẫu vậy thì sau phát ngôn giải thích của Thắng Ngô lại không nhận về cái nhìn thiện cảm, lẫn sự cảm thông từ phía khán giả.
Bằng chứng là ở thời điểm hiện tại, 2 nhân vật chính trong câu chuyện trên vẫn đang ở trạng thái khóa FB cá nhân của mình để tránh sự chỉ trích từ phía người hâm mộ.
Tuy nhiên, mới đây cộng đồng mạng lại soi ra một chi tiết thú vị xoay quanh về sụ chung thủy của ''Vua cá Koi''. Theo đó, netizen chỉ ra 2 bức ảnh mà "vua cá Koi" chụp cùng vợ và ca sĩ Thanh Xuân đều cùng tại 1 quán ăn. Ở bức ảnh đầu tiên, Thắng Ngô và vợ cũ cùng chụp ảnh khá tình cảm tại quán ăn này. Bức ảnh thứ hai, Thắng Ngô đi cùng ca sĩ Hà Thanh Xuân và con gái riêng của mình. Qua bối cảnh quán ăn được bày trí, cư dân mạng khẳng định, Thắng Ngô khá "chung thủy" khi đưa cả vợ cũ và vợ mới đi ăn cùng một địa điểm.
Hiện câu chuyện xoay quanh sau hậu đám cưới của ''Vua cá Koi'' Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân vẫn đang nhận khá nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ và dự kiến trong vài ngày tới sự việc sẽ còn chưa khép lại.