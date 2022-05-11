Lùm xùm về hôn nhân của doanh nhân thành đạt ''Vua cá Koi'' vẫn chưa ngừng gây sốt trong vài ngày vừa qua, mới đây đích thân Thắng Ngô phải lên tiếng và mong netizen nên hiểu chuyện, đừng xen vào cuộc sống của người khác vì điều đó rất vô lý.

Trong những ngày vừa qua, thông tin về việc ''Vua cá Koi'' tái hôn lần 2 với nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân đang là chủ đề gây ra nhiều tranh cãi. Bởi lẽ chỉ mới cách đây 2 năm, người hâm mộ còn được nhìn thấy hình ảnh vị doanh nhân Thắng Ngô trên một chương trình trên sóng truyền hình còn dành tình cảm với vợ cũ Thanh Đào và không ngần ngại trao cho cô những mỹ từ tốt đẹp nhất trên sân khấu. ''Vua cá Koi'' Thắng Ngô và vợ cũ trên sóng truyền hình 2 năm về trước - Ảnh: Internet Thời điểm đó, đôi vợ chồng Thắng Ngô - Thanh Đào như thể trở thành hình mẫu lý tưởng của các cặp đôi, từ việc không có gì trong tay nhưng luôn sát cánh, động viên cho nhau, nỗ lực để có được thành công ngoài mong đợi và vẫn giữ được cho mình tình cảm như những ngày đầu. Vì thế cho nên, mà ngay sau khi ''Vua cá Koi'' công khai chuyện sẽ lên xe hoa lần 2 không khỏi khiến nhiều người ngỡ ngàng và thất vọng.

Hà Thanh Xuân bị đồn là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác - Ảnh: Internet Thậm chí, trong vài ngày gần đây Hà Thanh Xuân luôn là cái tên được netizen nhắm đến và được xem như là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Chứng kiến vợ mới bị chỉ trích nặng nề, mới đây Thắng Ngô đã có những động thái đầu tiên sau hơn 1 tuần giữ im lặng. Thắng Ngô chính thức lên tiếng và hy vọng mọi người nên có ánh nhìn khách quan về vụ việc - Ảnh: Internet Cụ thể ông cho biết, khán giả không nên hùa theo những thông tin khi không biết chính xác. Bởi khi dùng những lời lẽ cay nghiệt để chỉ trích vô lý thì chẳng khác nào đang "gieo nghiệp"

Được biết, trong đoạn video dài 38 phút ngồi nói chuyện với luật sư nổi tiếng Trần Quốc Dũ, vị doanh nhân đã có những lời giải bày chân thật nhất về vụ việc. Vị doanh cho biết: "Tôi xin gửi vài lời đến những bạn đã quan tâm đến cuộc hôn nhân của chúng tôi tại quá khứ và hiện tại. Trong những ngày qua người vợ hiện tại sống với tôi đang bị cộng đồng mạng xúc phạm một cách nghiêm trọng. Cái điều đó rất là phi lý và nói thật nó có tính chất độc ác. Tôi nghĩ rằng, có lẽ nhiều người không nghĩ đến cái hậu quả gây ra như thế nào. Nếu các bạn rơi vào trường hợp như người vợ tôi đang chịu đựng, bạn sẽ hiểu được nỗi đau. Đặc biệt vợ tôi là một người sống rất tốt đẹp và rất được nhiều người bên hải ngoại yêu quý". Cuối cuộc nói chuyện với luật sư, Thắng Ngô hy vọng mọi người có thể hiểu chuyện và đừng nên chỉ trích Hà Thanh Xuân nữa vì đó là một hành động cực kỳ sai trái.

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