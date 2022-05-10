Sau đám cưới lần hai với nữ ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân. Mặc dù, tuyên bố vợ mới không liên qua đến cuộc hôn nhân trước nhưng cư dân mạng vẫn vào trang cá nhân để công kích nữ ca sĩ hải ngoại là "trà xanh" chen vào hôn nhân của ông xã doanh nhân,... Một số khác mỉa mai, "ném đá" Thắng Ngô "giàu đổi bạn, sang đổi vợ".

Những ngày gần đây, công đồng mạng bàn tán xôn xao trước thông tin liên quan tới đám cưới của "Vua cá Koi" Thắng Ngô và nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân . Đáng chú ý là vị đại gia này từng trải qua 1 đời vợ, người được cho là đã "đồng cam cộng khổ" với ông từ những ngày ông trắng tay. Đồng thời, cặp đôi cũng từng "gây sốt" khi xuất hiện cùng ông trong một chương trình truyền hình.

Trước đời tư của mình bị đem ra "mổ xẻ", trong đoạn clip mới đây, "vua cá koi" đã lên tiếng đáp trả cực gắt. Vị đại gia này thể hiện sự bức xúc trước những thông tin bịa đặt, chỉ trích thậm tệ từ cư dân mạng chĩa vào mình.

Ông cho hay: "Tôi chỉ cần cuộc sống bình yên. Tôi có thể tự làm tự nuôi sống bản thân và gia đình hiện tại. Vậy thì đừng có đặt điều và nguyền rủa tôi theo cái cách độc ác như vậy, rất là tội lỗi. Trong khi tôi và vợ cũ của tôi ly hôn rất văn minh... Các bạn không tìm hiểu, nghe ngóng. Vợ cũ của tôi đã lên tiếng chỉ trích tôi chưa? mà sao các bạn lại ùa theo một cái thông tin bịa đặt nào đó để mà nguyền rủa và chửi bới tôi khắp nơi. Thật là bất công và phi lý...".

'Vua cá Koi' Thắng Ngô bức xúc lên tiếng - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, đại gia Thắng Ngô còn bày tỏ sự khó hiểu bởi có những người chẳng đụng chạm đến quyền lợi, chẳng biết đến chỉ nghe theo đám đông rồi hùa theo chỉ trích, xúc phạm nặng nề người vợ hiện tại của anh. Doanh nhân Thắng Ngô bức xúc nói tiếp: "Vợ của tôi, Hà Thanh Xuân là người phụ nữ đáng được những người có nhận thức, có suy nghĩ tôn trọng... Đối với những người bình thường, không đụng chạm về quyền lợi thì không có lý do gì hùa theo đi ghét vợ tôi".

Hà Thanh Xuân được đại gia coi là "định mệnh" của cuộc đời - Ảnh: Internet

Cuối cùng, vị doanh nhân mong rằng sự việc, những điều tồi tệ chấm dứt tại đây. Ông chia sẻ: "Chúng ta phải sống có chứng kiến. Trước những điều chướng tai gia mắt chúng ta có quyền phản ứng nhưng với một nhân vật cụ thể, đối tượng cụ thể nào đó chúng ta phải tìm hiểu. Đó là suy nghĩ của những người bình thường họ đều làm vậy cả. Chứ chúng ta có phải là thế giới động vật đâu mà cứ thấy một con chạy là cả đàn chạy theo, cắm đầu cắm cổ chạy mà không cần biết đó là cái gì. Cứ thấy người này chửi là người kia chửi theo, đâm đầu vô chửi".

Hiện tại, Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân đã âm thầm ẩn trang cá nhân, khóa chế độ bình luận công khai trên fanpage của mình. Đây được xem là cách hai vợ chồng doanh nhân Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân tự bảo vệ bản thân trước hàng loạt lời lẽ khó nghe của cộng đồng mạng.