Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn chúc phúc Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi', bất ngờ bị netizen tràn vào phản ứng cực gắt!

Những ngày qua, đám cưới của ca sĩ Hà Thanh Xuân và "vua cá Koi Việt Nam" Ngô Thắng đang là chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Theo đó, mọi chuyện bắt nguồn từ việc đại gia Ngô Thắng bị tố tệ bạc với vợ cũ, "giàu nên đổi vợ". Chưa kể, dân mạng còn đào lại đoạn clip được phát sóng truyền hình hai năm trước ghi lại khoảnh khắc những câu nói ngôn tình giữa Thắng Ngô dành cho vợ cũ.

Cái tên Hà Thanh Xuân và 'vua cá Koi Việt Nam' đang là chủ đề bàn tán trên khắp mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trước nhiều chỉ trích bủa vây, người trong cuộc không ai lên tiếng đáp trả. Thay vào đó, “Vua cá Koi” và Hà Thanh Xuân đều chọn cách khóa bình luận ở các bài viết để tránh phiền phức. Mới đây, trên trang cá nhân, khi Đàm Vĩnh Hưng đăng tải đoạn clip anh trình diễn trong lễ cưới của Hà Thanh Xuân, bất ngờ cũng dính hàng loạt bình luận vào chỉ trích, mỉa mai đôi vợ chồng son này. Thậm chí nhiều người còn dùng từ ngữ gay gắt để chỉ trích Hà Thanh Xuân như: “giật chồng người ta", "con giáp thứ 13",...