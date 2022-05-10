Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn chúc phúc Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi', bất ngờ bị netizen tràn vào phản ứng cực gắt!

Hậu trường 10/05/2022 14:12

Ngay sau khi Đàm Vĩnh Hưng đăng tải đoạn clip trong lễ cưới của Hà Thanh Xuân và “Vua cá Koi” Ngô Thắng, cư dân mạng đã tràn vào bình luận phản ứng cực gắt.

Những ngày qua, đám cưới của ca sĩ Hà Thanh Xuân và "vua cá Koi Việt Nam" Ngô Thắng đang là chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Theo đó, mọi chuyện bắt nguồn từ việc đại gia Ngô Thắng bị tố tệ bạc với vợ cũ, "giàu nên đổi vợ". Chưa kể, dân mạng còn đào lại đoạn clip được phát sóng truyền hình hai năm trước ghi lại khoảnh khắc những câu nói ngôn tình giữa Thắng Ngô dành cho vợ cũ.

Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn chúc phúc Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi', bất ngờ bị netizen tràn vào phản ứng cực gắt! - Ảnh 1
Cái tên Hà Thanh Xuân và 'vua cá Koi Việt Nam' đang là chủ đề bàn tán trên khắp mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trước nhiều chỉ trích bủa vây, người trong cuộc không ai lên tiếng đáp trả. Thay vào đó, “Vua cá Koi” và Hà Thanh Xuân đều chọn cách khóa bình luận ở các bài viết để tránh phiền phức. Mới đây, trên trang cá nhân, khi Đàm Vĩnh Hưng đăng tải đoạn clip anh trình diễn trong lễ cưới của Hà Thanh Xuân, bất ngờ cũng dính hàng loạt bình luận vào chỉ trích, mỉa mai đôi vợ chồng son này.  Thậm chí nhiều người còn dùng từ ngữ gay gắt để chỉ trích Hà Thanh Xuân như: “giật chồng người ta", "con giáp thứ 13",...

Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn chúc phúc Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi', bất ngờ bị netizen tràn vào phản ứng cực gắt! - Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng hát mừng tại lễ cưới của Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trước đó, chia sẻ với Vietnamnet trước thềm đám cưới, Hà Thanh Xuân cho biết cả 2 có 1 năm tìm hiểu và 1 tháng gặp trực tiếp trước khi tiến tới hôn nhân. Bên cạnh, đại gia Thắng Ngô cũng dành nhiều lời khen "có cánh" cho vợ trẻ: "Tôi thấy bản chất Hà Thanh Xuân rất lành. Con người có thể giả dối chứ con vật không biết giả dối. Nó phải thấy ai đó thân thiện, hiền hòa, có gì đó thu hút nó thì nó mới tới.

Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn chúc phúc Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi', bất ngờ bị netizen tràn vào phản ứng cực gắt! - Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn chúc phúc Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi', bất ngờ bị netizen tràn vào phản ứng cực gắt! - Ảnh 4
Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn chúc phúc Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi', bất ngờ bị netizen tràn vào phản ứng cực gắt! - Ảnh 5
Phản ứng gay gắt của khán giả dưới bài viết của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình

Hà Thanh Xuân là người rất yêu động vật. Từ việc yêu động vật đó, tôi thấy được tâm hồn nhân hậu của cô ấy. Khi Hà Thanh Xuân biết tôi chơi cá Koi, cô ấy cũng có tình cảm đặc biệt với chúng. Hà Thanh Xuân rất hợp với nghề cá Koi.

Có một lần tôi dẫn vợ tới một cái hồ. Toàn bộ cá trong hồ đó do mình tôi nuôi từ bé, chưa tiếp xúc với con người. Nhưng khi Hà Thanh Xuân ngồi bên hồ đó, toàn bộ cá Koi đều bu lại. Đây chính là sự sắp đặt của định mệnh".

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