'Vén màn' mối quan hệ 'mẹ kế - con chồng' giữa Hà Thanh Xuân và con gái riêng của đại gia Thắng Ngô

Hậu trường 09/05/2022 21:08

Giữa lúc bị tố là "tiểu tam", mối quan hệ của Hà Thanh Xuân với con riêng của đại gia Thắng Ngô cũng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Những ngày vừa qua, cư dân mạng không ngừng bàn tán xôn xao về đám cưới giữa nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân và "vua cá Koi" Thắng Ngô - đại gia hơn cô 13 tuổi. Không chỉ bị so sánh với người vợ đầu, nữ ca sĩ còn bị mỉa là "lấy chồng già vì ham vật chất", bị nghi là kẻ thứ 3 của đại gia Thắng Ngô trước khi chính thức nên duyên vợ chồng. 

Bên cạnh việc bênh vực người vợ cũ của đại gia Thắng Ngô, cư dân mạng cũng dành sự quan tâm đến mối quan hệ của Hà Thanh Xuân với con riêng của chồng mới cưới. Trước thềm đám cưới diễn ra 1 tuần, đại gia Thắng Ngô đã tranh thủ dẫn Hà Thanh Xuân và con gái riêng đi ăn tối. 

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Đại gia Thắng Ngô đã tranh thủ dẫn Hà Thanh Xuân và con gái riêng đi ăn tối - Ảnh: FBNV

Nói về khoảnh khắc này, Thắng Ngô vui mừng chia sẻ: "Con gái luôn tuyệt vời" kèm theo đó, anh đính kèm trạng thái "đang cảm thấy có phúc cùng với Hà Thanh Xuân". 

Trong ảnh, cả 3 người đều tươi cười vui vẻ, giơ tay tạo dáng hình trái tim. Đồng thời, không khí khá vui vẻ, hòa hợp.

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Vào tháng 5/2022, Hà Thanh Xuân chính thức lên xe hoa cùng với đại gia Thắng Ngô - Ảnh: FBNV

Trước đó, cơ duyên quen biết của Hà Thanh Xuân và đại gia Thắng Ngô bắt đầu từ tháng 4/2021 qua sự giới thiệu của một người bạn. Về những lời vị đại gia từng khẳng định "chắc nịch" rằng anh và Hà Thanh Xuân quen nhau khi đã "đường ai nấy đi" với vợ cũ.

 

Tiết lộ lý do 'Vua cá Koi' Thắng Ngô chấp nhận 'yêu nhanh cưới vội' nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân

Tiết lộ lý do 'Vua cá Koi' Thắng Ngô chấp nhận 'yêu nhanh cưới vội' nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân

Đại gia Thắng Ngô quen biết và tìm hiểu ca sĩ Hà Thanh Xuân thông qua mai mối của một người bạn vào tháng 3/2021. Đến ngày 2/5 vừa qua, cặp đôi đã tổ chức đám cưới và về chung một nhà.

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