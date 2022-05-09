Tiết lộ lý do 'Vua cá Koi' Thắng Ngô chấp nhận 'yêu nhanh cưới vội' nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân

Đại gia Thắng Ngô quen biết và tìm hiểu ca sĩ Hà Thanh Xuân thông qua mai mối của một người bạn vào tháng 3/2021. Đến ngày 2/5 vừa qua, cặp đôi đã tổ chức đám cưới và về chung một nhà.

Đại gia Thắng Ngô sinh năm 1975, hơn ca sĩ Hà Thanh Xuân 13 tuổi. Theo lời người trong cuộc, họ biết nhau qua sự giới thiệu của người quen vào tháng 3/2021. Đến tháng 4/2022, Thắng Ngô cầu hôn thành công giọng ca hải ngoại, và ngày 2/5/2022 làm đám cưới. Do cặp đôi vừa tìm hiểu vừa đi đến hôn nhân chỉ trong khoảng thời gian khá ngắn, nên khi đám cưới diễn ra, ai nấy cũng bất ngờ, đồng thời tò mò về lý do cặp đôi "yêu nhanh cưới vội".

Vừa qua, cặp đôi đã tổ chức đám cưới và về chung một nhà - Ảnh: FBNV Nói về chuyện yêu và nhất định phải cưới Hà Thanh Xuân, "vua cá Koi" cho hay: "Tôi thấy bản chất Hà Thanh Xuân rất lành. Con người có thể giả dối chứ con vật không biết giả dối. Nó phải thấy ai đó thân thiện, hiền hòa, có gì đó thu hút nó thì nó mới tới. Bên Hà Thanh Xuân là người rất yêu động vật. Từ việc yêu động vật đó, tôi thấy được tâm hồn nhân hậu của cô ấy. Khi Hà Thanh Xuân biết tôi chơi cá Koi, cô ấy cũng có tình cảm đặc biệt với chúng. Hà Thanh Xuân rất hợp với nghề cá Koi. Đồng thời, đại gia Thắng Ngô khẳng định Hà Thanh Xuân là "định mệnh" của đời anh. Anh bộc bạch: "Có một lần tôi dẫn vợ tới một cái hồ. Toàn bộ cá trong hồ đó do mình tôi nuôi từ bé, chưa tiếp xúc với con người. Nhưng khi Hà Thanh Xuân ngồi bên hồ đó, toàn bộ cá Koi đều bu lại. Đây chính là sự sắp đặt của định mệnh".

2 nhân vật chiếm sóng mạng xã hội những ngày qua - Ảnh: FBNV Ngoài ra, khi nói về mối quan hệ với vợ mới, vị đại gia này khẳng định, tình yêu của ông và Hà Thanh Xuân không liên quan đến vật chất, bởi lẽ, nữ ca sĩ có rất nhiều đại gia khác theo đuổi, nếu vì tiền, cô đã không chọn Thắng Ngô. Thắng Ngô từng xúc động nói: "Mối tình giữa tôi và Hà Thanh Xuân thật sự là nhân duyên, do một sự sắp đặt nào đó của định mệnh. Thật ra, có rất nhiều nguyên nhân, lý do, cơ duyên đẩy đưa hai người chúng tôi quen biết nhau, làm bạn với nhau và từ từ cảm nhận được con người thật của nhau. Từ đó, chúng tôi mới phát sinh tình yêu dành cho nhau".

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