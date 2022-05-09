Vài ngày sau đám cưới đình đám với 'vua cá Koi' Thắng Ngô, Hà Thanh Xuân tiếp tục bị khủng bố tinh thần từ antifan, có hành động đáp trả không ai ngờ đến

Vướng phải nhiều lời thị phi kể từ khi công khai mối quan hệ với ông xã, Hà Thanh Xuân mới đây đã có động thái đáp trả nhằm tránh sự quấy rối từ antifan.

Mặc dù lễ cưới của cặp đôi đã được diễn ra vào ngày 2/5 nhưng đến thời điểm này, thông tin xoay quanh về ''vua cá Koi'' Thắng Ngô và nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân vẫn đang chủ đề được rất nhiều người để mắt tới. Nhất là sau khi thông tin không hay ho về chồng của giọng ca ''Tình Là Sợi Tơ'' bị phanh phui ra bên ngoài. Hà Thanh Xuân và ông xã Thắng Ngô - Ảnh: internet Cụ thể, "Vua cá Koi" Thắng Ngô từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với Thanh Đào - người vợ "tào khang" đứng sau sự nghiệp của đại gia sinh năm 1975. Cô đã hy sinh cả thanh xuân, đưa hết tiền cho anh lập nghiệp và ủng hộ chồng theo đuổi đam mê.

Xuất hiện cùng Thắng Ngô trên sân khấu chương trình Siêu Trí Tuệ cách đây 2 năm, tại đây ''vua cá Koi'' luôn dành có những lời có cánh dành cho Thanh Đào vì đã ở bên cạnh, động viên tin tưởng vào anh trong những ngày đầu còn 2 bàn tay trắng cho đến thành công như ngày hôm nay. ''Vua cá Koi'' bên cạnh vợ cũ của mình - Ảnh: Internet Chính vì vậy, CĐM càng có thêm niềm tin về việc Hà Thanh Xuân là người thứ ba chen chân vào gia đình “vua cá Koi” và liên tục bị ''antifan khủng bố'' trong giai đoạn vừa qua. Trước những lời miệt thị khó nghe, nữ ca sĩ sinh năm 1988 đã chọn cách đáp trả bằng cách lặng lẽ tắt mọi trạng thái hoạt động trên MXH và để cho sự việc lắng xuống.

Hiện đôi vợ chồng Thắng Ngô vẫn chưa lên tiếng gì trước nghi vấn do fan đặt ra - Ảnh: Internet Sau tất cả, những tin đồn xoay quanh về việc ''Hà Thanh Xuân là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác...'' chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn và chưa có gì chắc chắn. Hiện đôi vợ chồng Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân vẫn đang tận hưởng những giờ phút hạnh phúc bên nhau và chưa đưa ra bất cứ lời bình luận gì cho việc này.

Phủ nhận tin đồn tình ái với Quang Lê, Hà Thanh Xuân bật mí sắp lên hoa với bạn trai đại gia 'Vua cá Koi Việt Nam' Tại Mỹ, Hà Thanh Xuân rất thân thiết với ca sĩ Quang Lê. Cả hai thường xuyên đi ăn, chơi, du lịch, hẹn hò và ca hát chung với nhau, khiến nhiều khán giả nghi ngờ chuyện tình cảm.

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